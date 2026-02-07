Reuters: Русия отказва да прехвърли контрола над Запорожката АЕЦ на САЩ като част от мирното споразумение

Русия не се е съгласила да прехвърли контрола над Запорожката АЕЦ на САЩ като част от потенциално мирно споразумение, съобщава агенция Reuters.
Според американския план САЩ е трябвало да поемат управлението на Запорожката АЕЦ, по-специално да разпределят електроенергията от нея между Украйна и Русия. Москва обаче отказа тази инициатива.
Вместо това Руската федерация настоява за независим контрол над централата. Кремъл твърди, че с такъв подход Украйна би могла да получава електроенергия на ниски цени.
"Москва настоява, че контролира централата и е готова да продава електроенергия на Украйна на ниски цени. Официален Киев не е съгласен с това“, се казва в изданието.
Според агенцията, позовавайки се на източници, въпросът за контрола над АЕЦ Запорожие остава един от най-спорните в преговорите. Страните заемат принципни позиции: Русия не е готова да се откаже от централата, докато Украйна отхвърля всякакви варианти за съвместно управление.
По-рано беше съобщено, че МААЕ е започнала консултации относно създаването на временна зона за прекратяване на огъня близо до ядрената централа за ремонтни дейности.
Впоследствие МААЕ обяви, че Русия и Украйна са се споразумели за прекратяване на огъня за ремонт на последния наличен резервен електропровод към Запорожката АЕЦ.
