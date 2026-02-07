Новини
Свят »
САЩ »
Reuters: Русия отказва да прехвърли контрола над Запорожката АЕЦ на САЩ като част от мирното споразумение
  Тема: Украйна

Reuters: Русия отказва да прехвърли контрола над Запорожката АЕЦ на САЩ като част от мирното споразумение

7 Февруари, 2026 10:21, обновена 7 Февруари, 2026 09:25 2 798 164

  • аец запорожие-
  • русия-
  • сащ-
  • войнаплан-
  • украйна

Вместо това Руската федерация настоява за независим контрол над централата

Reuters: Русия отказва да прехвърли контрола над Запорожката АЕЦ на САЩ като част от мирното споразумение - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Русия не се е съгласила да прехвърли контрола над Запорожката АЕЦ на САЩ като част от потенциално мирно споразумение, съобщава агенция Reuters.

Според американския план САЩ е трябвало да поемат управлението на Запорожката АЕЦ, по-специално да разпределят електроенергията от нея между Украйна и Русия. Москва обаче отказа тази инициатива.

Още новини от Украйна

Вместо това Руската федерация настоява за независим контрол над централата. Кремъл твърди, че с такъв подход Украйна би могла да получава електроенергия на ниски цени.

"Москва настоява, че контролира централата и е готова да продава електроенергия на Украйна на ниски цени. Официален Киев не е съгласен с това“, се казва в изданието.

Според агенцията, позовавайки се на източници, въпросът за контрола над АЕЦ Запорожие остава един от най-спорните в преговорите. Страните заемат принципни позиции: Русия не е готова да се откаже от централата, докато Украйна отхвърля всякакви варианти за съвместно управление.

По-рано беше съобщено, че МААЕ е започнала консултации относно създаването на временна зона за прекратяване на огъня близо до ядрената централа за ремонтни дейности.

Впоследствие МААЕ обяви, че Русия и Украйна са се споразумели за прекратяване на огъня за ремонт на последния наличен резервен електропровод към Запорожката АЕЦ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 86 Отговор
    дотам ли я докарахме..копеи?

    Коментиран от #12, #18, #136

    09:28 07.02.2026

  • 2 пешо

    100 2 Отговор
    на краварите мечтите

    Коментиран от #90, #105, #112

    09:28 07.02.2026

  • 3 Мазню

    107 2 Отговор
    Ебуахахахаха!

    Току-що избухнах в неистов смях.

    Къде е САЩ и къде е Украйна.

    Коментиран от #13

    09:29 07.02.2026

  • 4 А50

    103 2 Отговор
    А сащ жилае ли да прехвърли контрола на иракските петролни полета на Русия

    Коментиран от #11

    09:30 07.02.2026

  • 5 Икономист

    96 2 Отговор
    Нерде Сащ нерде Запорожската АЕЦ , паразитите янки искат да лапат пак на аванта .Скоро Запорожието ще част от РФ ,така че има кой да се грижи за него

    Коментиран от #130

    09:30 07.02.2026

  • 6 Бившата Руска федерация

    6 71 Отговор
    Ще прехвърли. Всичко ще прехвърли. И Чукотка ще прехвърли и Камчатка ще прехвърли и Курилите ще прехвърли и Сахалин ще прехвърли и Якутия ще прехвърли.

    Коментиран от #24

    09:31 07.02.2026

  • 7 Доналд Тръмп, Президентът

    4 59 Отговор
    Няма страшно !!!
    Снощи си замина главния руски разведчик Володя Алексеев, перчема ми настръхва като се замисля кой ще е следващия......

    Коментиран от #21

    09:31 07.02.2026

  • 8 дядото

    91 1 Отговор
    откъде накъде ще подарят на краварския клоун з аец,построена с парите и трудът на руския народ.краварите се увличат твърде много.

    Коментиран от #16

    09:31 07.02.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    76 3 Отговор
    РУСИЯ ОБАЧЕ МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ НА САЩ
    НЯКОЛКО РЕАКТОРА СЪС СПОНТАННА ЯДРЕНА РЕАКЦИЯ
    ....
    ЗА 15 ДО 30 МИНУТИ :)

    09:31 07.02.2026

  • 10 Доналд Тръмп, Президентът

    1 51 Отговор
    Няма страшно !!!
    Снощи си замина главния руски разведчик Володя Алексеев, перчема ми настръхва като се замисля кой ще е следващия......

    09:32 07.02.2026

  • 11 Ф-22

    6 53 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Когато Светът премине на батерии, Русия може да получи всички петролни и газови полета и кюмюра също.

    Коментиран от #14

    09:32 07.02.2026

  • 12 Баро

    35 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котьо ,ако беше инвестирал в рубли неотдавна щеше да направиш 25% марж ,а не като сега да обикаляш по кофите .

    Коментиран от #20

    09:32 07.02.2026

  • 13 Овазнена ушанка

    3 52 Отговор

    До коментар #3 от "Мазню":

    САЩ са навсякъде .Ще пуснат едно "Диско" ха ха и диктаторчетата в амер.тюрма.Там поне по добре хранят от препълнена със zеки рудка тюрма.

    Коментиран от #17

    09:34 07.02.2026

  • 14 Кер Естетто

    44 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ф-22":

    Кога ще е това бе муци 👅,зареди ли батерията си на виб...рррратторрра ?

    Коментиран от #141

    09:34 07.02.2026

  • 15 Зевзек

    88 2 Отговор
    "да прехвърли контрола над Запорожката АЕЦ на САЩ"

    Виждате ли какъв "диктатор" е Путин - не иска да даде Запорожката АЕЦ на САЩ а ние какви велики "демократи" след като дадохме Мариците на САЩ и им плащаме 3 пъти по-скъп ток. Платихме за най-скъпите самолети в света дето не могат да хвъркат, отказахме се от два вече купени реактора за по 600 милиона за да купим един от господарите за 17 милиарда - ето това е да си "демократ" пък той се опъва.

    Коментиран от #116

    09:34 07.02.2026

  • 16 Ха ха ха ха

    3 51 Отговор

    До коментар #8 от "дядото":

    Руски народ да се труди? А стига бе! Този АЕЦ е строен от съветския народ, а руския народ е най-мързеливата част от него.

    Коментиран от #23

    09:36 07.02.2026

  • 17 Учуден

    31 2 Отговор

    До коментар #13 от "Овазнена ушанка":

    "САЩ са навсякъде"

    А нашите козячета какво печелят от това или за тях е чест да слугуват на господарите си

    09:36 07.02.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 29 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    между другото финта в тоя живот е да знаеш кога е безмислено да продължаваш / като бивш спортист(ако има такъв) пиша!ако ми кажете , че ви смлях 2 дена с факти и доказателства , ще ви оставя да изкарате някой ЕВРО от Митрофанова , копеи

    Коментиран от #32, #83

    09:36 07.02.2026

  • 19 Здравият разум

    35 1 Отговор
    не може да понесе целия този ркет.Изключете бакалската дума "сделка" международните отношения се уреждат със съглашения, спогодби и договори.

    09:36 07.02.2026

  • 20 Ха ха ха ха

    2 20 Отговор

    До коментар #12 от "Баро":

    Ти инвестира ли в рубли?

    Коментиран от #25

    09:36 07.02.2026

  • 21 Ами Нети

    22 3 Отговор

    До коментар #7 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Човекът е болница и ще се оправи ,но ти небинарен 🏳️‍🌈 минн. дилл заминаваш обратно при кофите ,където доскоро си бил .

    09:36 07.02.2026

  • 22 Копейка

    2 12 Отговор
    А на нас какъв ни е кяра?

    Коментиран от #26, #29

    09:38 07.02.2026

  • 23 Помнещ

    39 4 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха ха ха":

    "Този АЕЦ е строен от съветския народ, а руския народ е най-мързеливата част от него"

    Ами украинците съветския народ им построява АЕЦ пък те си го гръмват като Чернобил защото са големи работачи нали?

    Коментиран от #37

    09:38 07.02.2026

  • 24 Ха ХаХа

    25 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бившата Руска федерация":

    Ще прехвърли НА НАЙ...

    09:39 07.02.2026

  • 25 Баро

    18 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха":

    Даже ги и развързах ,купих на 105 Рублей за долар и сега продадах за 76Р за долар и със цялата сума сега си купих реално злато от борсата в Ст Петербург ,а ти хляб купи ли си ?

    09:39 07.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 нннн

    35 0 Отговор
    Разбирам Украйна и Русия,че имат претенции към ЗАЦ. Но какво общо имат американците? Големи разбойници, ей! Като хиени са...

    09:39 07.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тити

    13 0 Отговор

    До коментар #22 от "Копейка":

    Сокай бибека козяче ,това ти е кяра муцка 👄 .

    09:40 07.02.2026

  • 30 Последния Софиянец

    1 23 Отговор
    Ще падне пак яко млатене на блатна вата!

    Коментиран от #40

    09:41 07.02.2026

  • 31 Опорка

    24 0 Отговор
    Що за олиг0фpeн трябва да си, за да може изобщо да приемеш, че подобно нещо е възможно да се случи?

    09:42 07.02.2026

  • 32 Санитаря от Карлуково

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "че ви смлях 2 дена с факти и доказателства"

    Добре верваме ти сега си изпий хапченцата

    Коментиран от #47

    09:42 07.02.2026

  • 33 стоян георгиев

    1 21 Отговор
    Кво нещо е руския талибан.открадна централата на украйна и си я брои за своя.друг е въпроса че няма да получи нищо накрая.

    09:42 07.02.2026

  • 34 ЗБИГНЕВ БЖЕЖИНСКИ

    22 1 Отговор
    В борбата ни срещу Русия ще ни помогне Украйна ,където липсват всякакъв морал и морални ценности.
    Мързелът и лентайството са особено характерни за украинците в Западна Украйна.
    Източна Украйна е руска и е най развитата част

    Коментиран от #42, #43, #85, #86

    09:43 07.02.2026

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 20 Отговор
    Дори и рижия вече разбра, че без да унищожи самагонената клоака и не завлече бункерното оковано в Хага няма да вземе Нобел‼️‼️

    09:43 07.02.2026

  • 36 Учуден

    2 16 Отговор
    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета, сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?

    Коментиран от #44, #49, #55

    09:43 07.02.2026

  • 37 Ха ха ха ха

    3 16 Отговор

    До коментар #23 от "Помнещ":

    Ръководителят на АЕЦ Чернобил, който провежда изпитанието и под чието ръководство става произшествието е "етнически руснак", другарю, заради нескопосани лъжи като вашите, хората стават русофоби! Как може да сте толкова безочливо нагли? Или викаш, че можеш да наричаш украинец всеки, който не се вписва в идеалистичния ти съветски образ - на съветската човеко-маймуна.

    Коментиран от #50, #54, #58

    09:44 07.02.2026

  • 38 Щерев

    15 1 Отговор
    руснаците трееее чавка да им изпие мозъка да им я дадат. Н даааа чий е Крим?

    09:44 07.02.2026

  • 39 Буден

    17 0 Отговор
    На сашт? НАГЛОСТ БЕЗ КРАЙ!!!...

    09:45 07.02.2026

  • 40 Зевзек

    18 1 Отговор

    До коментар #30 от "Последния Софиянец":

    Ама вече няма кой да я млати - "доброволците" в Украйна свършиха и ще трябва нашите козячета да пращаме а те се крият по дупките си и нето едно не се е записало доброволец във ВСУ. Освен да викаме украинските ТЦК да ги измъкват от дупките им.

    Коментиран от #51, #53

    09:45 07.02.2026

  • 41 Бизнес инсайдър

    19 1 Отговор
    Най интересното в случая е ,че Сащ след като инвестираха в Украйна над $350 млрд ,сега вместо редкоземни минерали ще получат само редки .....на.Да е жив и здрав американският данъкоплатец пак да плаща !

    09:45 07.02.2026

  • 42 Руската пропаганда

    1 14 Отговор

    До коментар #34 от "ЗБИГНЕВ БЖЕЖИНСКИ":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #57

    09:45 07.02.2026

  • 43 стоян георгиев

    0 17 Отговор

    До коментар #34 от "ЗБИГНЕВ БЖЕЖИНСКИ":

    Да всички страни до русия са бедни безморални и мързеливи,но като се махнат от руския окупатор стават богати и успешни за разлика от руснаците.та как става тоя номер ?

    Коментиран от #52, #60, #93, #138

    09:46 07.02.2026

  • 44 Ха ХаХа

    18 0 Отговор

    До коментар #36 от "Учуден":

    Марш на фронта срещу Русия бе дембел безказармен

    09:46 07.02.2026

  • 45 Епщайн

    1 20 Отговор
    Във файловете на Епщайн името Путин фигурира над 1000 пъти, а на други висши фигури от Съветска Русия не по-малко от 9000 пъти.

    Коментиран от #56

    09:47 07.02.2026

  • 46 Зевзек

    2 15 Отговор
    На блатарите им спряха инета и вече веят бялото знаме от калния бункер, а бяха тръгнали за два дня Киев да грабят, что случилас!

    09:47 07.02.2026

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 17 Отговор

    До коментар #32 от "Санитаря от Карлуково":

    веднага! ся напиши как РФ стига до Л;исабон

    09:47 07.02.2026

  • 48 Ами

    11 0 Отговор
    За САЩ остават Гренландия и Канада.
    Ако си ги вземат.
    Ако не си ги вземат ... Ще видим къде и как ще ги разпределят :)

    09:48 07.02.2026

  • 49 Русофоб

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Учуден":

    Защото са русофоби като мен!

    09:48 07.02.2026

  • 50 Помнещ

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ха ха ха":

    Другари може да наричаш другарите си алковци по маса или тези от клуба по разностранни интереси- Оммодружинка Калинка !

    09:48 07.02.2026

  • 51 Последния Софиянец

    1 13 Отговор

    До коментар #40 от "Зевзек":

    Така свършиха, че нищо не остана от блатния нужник, а онова с ботокса и токчетата 4та година се крие по мазетата1

    Коментиран от #142

    09:48 07.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Абе смешник

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Зевзек":

    Ти русофилче, защо не си на фронта да млатиш козячета във ВСУ??

    Коментиран от #64

    09:49 07.02.2026

  • 54 Помнещ

    16 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ха ха ха":

    "който провежда изпитанието и под чието ръководство става произшествието е "етнически руснак"

    То с плоски лъжи и казване на черното бяла пропаганда не става - чист украинец си е живеещ в Украйна и родителите му са от Украйна и даже целият му род е от Украйна.

    Ама то ако не лъжете пропагандата няма да върви. В целия бивш СССР знаеш ли колко АЕЦ има и как така само в Украйна гръмна една.

    09:49 07.02.2026

  • 55 Зевзек

    1 11 Отговор

    До коментар #36 от "Учуден":

    На никой не му се живее в калния халифат, дори и на най наведените русораби!

    09:49 07.02.2026

  • 56 стоян георгиев

    3 12 Отговор

    До коментар #45 от "Епщайн":

    Епщайн е създателя на тръмп и подобни западни талибани.те създадоха брекзита и глупостите с америка на първо място.това е руски проект.руснаците само в това са силни да опорочават и коръмпират.един телефон не могат да направят ,но може да си карат децата да ги друсат западни пенсионери с надеждата че ще ги корумпират.

    Коментиран от #61, #63, #71, #99

    09:50 07.02.2026

  • 57 Тъпак

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Руската пропаганда":

    300%

    09:50 07.02.2026

  • 58 9689

    11 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ха ха ха":

    Имам честта да познавам човеко-маймуни.Знаят само Ха ха ха ха.А там наистина са етнически руснаци на които западът след преврата от 2014 реши да забрани да говорят на руски.Това само галош не го признава.

    09:51 07.02.2026

  • 59 Помнещ

    1 10 Отговор

    До коментар #52 от "Тъпунгер":

    За това ли фалира няколко пъти и накрая се разпадна умирайки от глад, копейка празна!

    Коментиран от #69

    09:51 07.02.2026

  • 60 Пъстър свят

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Ей тюфф уеккк ,не се опитвай безуспешно да имитираш Големият стоян георгиев ,прочут навсякъде с палавия си и закачлив нрав и с дежурната стилна тясссна яка !

    09:51 07.02.2026

  • 61 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Простакът като теб се ражда и умира простак

    Коментиран от #67, #68

    09:51 07.02.2026

  • 62 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #52 от "Тъпунгер":

    Това го е казал бжежински колкото ти си написал Библията.цитирате разни опорки от фейсбука и се правите на интересни!

    09:52 07.02.2026

  • 63 Ивайло

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    СиСи кай честно ся рижата Агент Краснов ли е отново и чея будет Одеса и кога ще подпуква ватите ?

    Коментиран от #73

    09:53 07.02.2026

  • 64 Зевзек

    11 0 Отговор

    До коментар #53 от "Абе смешник":

    И защо да съм на фронта - аз не поддържам зеления наркоман че да се пиша доброволец във ВСУ. Нашите козячета го поддържат и всеки ден "громят" руснаците ама добре скрити зад компютрите и нито едно не се е записало към ВСУ. Остави това ами даже ги е страх със собствен ник да се покажат и пишат безниково.

    09:53 07.02.2026

  • 65 Що за англосаксонска наглост

    13 0 Отговор
    Кои са САЩ, че да им прехвърля нещо, да са строили централа, да е тяхна

    09:54 07.02.2026

  • 66 емил

    13 0 Отговор
    Ще дойдеш от другият край на света ще финансираш и подготвиш Украйна да воюва срещу Русия като постоянно ще задължаваш сателитите си да финансират войната и накрая контрола на Атомната централа ще е теб ? Това нормално ли е ? Путин ако се съгласи безспорно трябва да е предател (вече се съмнявам ) и така до сега не е направил , предприел нищо срещу всичко това което прави Запада освен да гледа да се усмихва и да маха с ръка да не обиди колегите и партньорите си .

    09:54 07.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ха ХаХа":

    миши не си ми нито на висшето икономическо образование нито на 4 киите ...хахах.

    Коментиран от #75

    09:55 07.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Агент Краснов

    1 4 Отговор
    Сега ще се разсърди
    И ще почне пак да слага Санкции на
    Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.

    Очакваме първо да запука
    Иранските Братюшки .
    Ще хвърчат Чалми със сигурност.

    Коментиран от #76

    09:55 07.02.2026

  • 71 Зевзек

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    "това е руски проект"

    А кафявото в гащите пак ли е "руски проект" - има ли нещо за което руснаците да не са виновни на нашите козачета.

    Коментиран от #74

    09:56 07.02.2026

  • 72 Една мисъл не ми дава мира

    0 8 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?!

    09:56 07.02.2026

  • 73 стоян георгиев

    1 9 Отговор

    До коментар #63 от "Ивайло":

    Иве кога ше превземете киев? Нещо не стана работата а? Та чети хубаво красавчик.всичко ще бъде украйна.даже и агент краснов няма да може да помогне на джуджето.

    Коментиран от #79, #80

    09:56 07.02.2026

  • 74 Руската пропаганда

    0 5 Отговор

    До коментар #71 от "Зевзек":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #77

    09:57 07.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Помнещ

    6 1 Отговор

    До коментар #70 от "Агент Краснов":

    "Ще хвърчат Чалми със сигурност"

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ - то и "вата" ЩЕше да "фърчи" със сигурност. Що така всички мечти на нашите козячета не се сбъдват.

    09:58 07.02.2026

  • 77 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Руската пропаганда":

    Ти що повтаряш едно и също - мал.оу.мен ли си

    09:59 07.02.2026

  • 78 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #69 от "Ха ХаХа":

    Колко процента от територията са загубили русофобите че нещо не разбрах?я кажи колко бе България при берлинския договор и на девери септември?при комунистическия мир изгубихме усещането си за народ освен това другарите размножиха цигани и турци в пъти .все пак другаря живков бе циганин.

    Коментиран от #81, #82

    10:00 07.02.2026

  • 79 Помнещ

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    "всичко ще бъде украйна"

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ - защо така в бъдеще време ви е пропагандата - кристални кълба ли ви раздадоха от посолството или ви водиха на врачка.

    10:01 07.02.2026

  • 80 стоян георгиев

    6 2 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    Със СЕ Украiни 🇺🇦 съм поръчал от на алито акспреса няколко стека с тоал .хартия и със кеф си ги ползвам по предназначение ,имам и с лика на брадато джудже Стори Пакост с белия нос ,но те са за специални поводи .

    10:01 07.02.2026

  • 81 Али Турчинът

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Какво имаш против турците и циганите ,когато ти си зает обгрижват Десислава ?

    Коментиран от #84

    10:03 07.02.2026

  • 82 Историк

    8 0 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    "колко бе България при берлинския договор"

    А колко беше България на сан Стефанския договор който подписаха руснаците.

    Коментиран от #87

    10:04 07.02.2026

  • 83 оня с коня

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котьо 🐱 ,кво си спортувал в Максуда ,джилязо ли си брал ?

    10:05 07.02.2026

  • 84 стоян георгиев

    0 10 Отговор

    До коментар #81 от "Али Турчинът":

    Нямам нищо просто не ми се ще да чета как комунист се прави на националист.твоите приятели феновете на путин до един са хора дето те смятат за маймуна или за нещо подобно само защото си турчин.на теб обаче явно да си маймуна ти харесва.щом ти харесва щастливей като маймуна.избора си е твой.

    Коментиран от #89, #98, #108

    10:06 07.02.2026

  • 85 САЩ не стават за приятели

    12 0 Отговор

    До коментар #34 от "ЗБИГНЕВ БЖЕЖИНСКИ":

    Майко мила колко са нагли рекетьорите янки! Да искат нещо което не е тяхно. 6 реактора работещи строени от СССР затова че искат да заличат Русия и да я унищожат. Супер наглост! Готови са в.всеки момент да ви забият нож в гърба.

    10:06 07.02.2026

  • 86 САЩ не стават за приятели

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "ЗБИГНЕВ БЖЕЖИНСКИ":

    Майко мила колко са нагли рекетьорите янки! Да искат нещо което не е тяхно. 6 реактора работещи строени от СССР затова че искат да заличат Русия и да я унищожат. Супер наглост! Готови са в.всеки момент да ви забият нож в гърба.

    10:07 07.02.2026

  • 87 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #82 от "Историк":

    Същата като тази дето ни остави цар борис трети и руснаците ни я прецакаха на 9 .9.1944

    Коментиран от #94, #95

    10:07 07.02.2026

  • 88 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    МАФИОТИТЕ КУПУВАТ ЕВТИН ТОК ОТ АЕЦ
    И ГО ПРОДАВАТ С ОГРОМНА ПЕЧАЛБА НА УКРАЙНА
    И В ЗАПАДНА ЕВРОПА
    ....
    А НА ВАС ВИ ПУСКАТ СКЪП ТОК ОТ ФОТОВОЛТАИЦИТЕ
    НА СИК , ВИС И МОНИКА СТАНИШЕВА :)

    Коментиран от #91

    10:07 07.02.2026

  • 89 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    "не ми се ще да чета как комунист се прави на националист"

    И мен не ми се гледа как комуняги и ченгета от ДС се правят на евроатлантици и продават България ама всичките са такива без изключения. Няма един евроатлантик плюещ по Русия да не е бил комуняга или ченге от ДС.

    Коментиран от #92

    10:10 07.02.2026

  • 90 да да

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Туй вече идва в повече..Укройна прехвърли цялата си държава без Донбас на сащ..сега пък искат и Запорожска АЕЦ..а пошли вы все в ЖОПУ..или в сраку..

    10:11 07.02.2026

  • 91 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #88 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Какви фотоволтаици в този сняг бе убавец....?

    10:13 07.02.2026

  • 92 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #89 от "Антитрол":

    И черен и обратен изпусна.вие сте само идеални.феновете на путлер сте били войници имате по осем деца и сте корави като камък...хха!

    Коментиран от #102

    10:14 07.02.2026

  • 93 Обобщение

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Навсякъде по света при смяна на формата на управление само една малка част от населението на държавата стават богати и успешни- то и с тази цел се прави смяната .

    Коментиран от #96

    10:15 07.02.2026

  • 94 Историк

    8 0 Отговор

    До коментар #87 от "стоян георгиев":

    "Същата като тази дето ни остави цар борис трети"

    Хайде бе че Македония и беломорска тракия и северна добруджа кога ни е оставил Борис - май имаш амнезия нещо. И защо "добричките ти господари" решиха на берлинския конгрес че трябва да разпокъсат сан Стефанска България такава каквато ни я дадоха "лошите" руснаци. Защото те обичат българите а руснаците ни мразят и за това ни дадоха огромна държава.

    Можеш ли ми каза друга империя от това време да е завладяла някакви територии и да не ги е присъединила към себе си а да е създала нова държава - май не можеш.

    10:16 07.02.2026

  • 95 Историк

    5 0 Отговор

    До коментар #87 от "стоян георгиев":

    9 .9 1944 е важна дата ,това че твоят дядо бранник фашист са го обесили е възмездие .България е била страна участник в коалицията на Тристранния Пакт и е загубила войната ,в Италия ,Япония и Германия все още има американски бази и окупационни войски .Нищо не казваш за равностойноста на$ 40млрд кото Германия ни дължи като наследство от Райха ,кога ще ни ги върнат ?

    Коментиран от #101

    10:18 07.02.2026

  • 96 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #93 от "Обобщение":

    Да в япония германия или Италия след падането на фашизма всички обедняха.мъчат се там с едни мерцедеси и ферарита а бедните с хонди и тойоти.ужас!интересно защо богатите руснаци дават г.з за да се преместят там и ако може да им се позволи да чистят тоалетни са готови да го правят само да не се връщат? Ти как мислиш защо три милиона граждани на русия избягаха в бедна германия и бачкат какво ли не само и само да не се върнат в богата русия?

    Коментиран от #100, #126

    10:19 07.02.2026

  • 97 Мимч

    9 0 Отговор
    Много правилно.че няма да се съгласи на такава сделка Русия.От де на къде ще я дава на американците. Все едно те да дадат амерска АЕЦ на руснаците да я управляват...

    10:20 07.02.2026

  • 98 Али Турчинът

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    Малко не ти ли срамно някак си "маймуни " да обгрижват Десислава и даже да и харесва ?

    Коментиран от #103

    10:20 07.02.2026

  • 99 Ами по-интересното е

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    кой ,,създаде” Епщайн - от учител по математика без диплома от колеж става известен финансист в интимна връзка с Гилейн Максуел.Или това е сбъднатата ,,американска мечта”?

    Коментиран от #106

    10:21 07.02.2026

  • 100 Дрътия Софианец

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "стоян георгиев":

    Абе Финансиста -Факир ,пука ти на дебеуиа г....3 какво говорят ,джиткай си с мерцедеса и през ...рра ти е .

    10:22 07.02.2026

  • 101 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #95 от "Историк":

    Нещо с историята не си много силен другарю.дядо ми се е бил четири години по фронтовете като войник на България .от окупацията на северна гърция или както му викаме беломорието до лясковец в сърбия.естествено за подобно на теб той е заслужавал да бъде обесен.ти си патриот.нападна ни ссср без да сме били във война с него и въпреки усилията ни които са успешни да не пращаме войски срещу ссср.та от комунист история е като от костенурка вълна.

    Коментиран от #107

    10:22 07.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Али Турчинът":

    Алчо ей тия приказки допълнително те принизяват до нивото на маймуната.

    10:24 07.02.2026

  • 104 Ццц

    11 0 Отговор
    Не ви ли научи Чернобил, че украинец не трябва да пипа по-сложен уред от мотика? А те са по-интелигентни от американците. 90 % от американските учени са или с дръпнати очички или с фамилия -ов, -ски и т.н. Обикновеният американец има кетчуп на бялата си тениска, която е поне два номера над неговия, ходи невчесан и обича да гледа кеч. За него шаха е глупава игра, защото не разбира как едни фигури могат да се движат по диагонал, а други само на "г". Да не забравяме и колко пъти дрогираният се опита да взриви централата! Верно е, че тука обявиха, че руснаците са стреляли сами по себе си, но тази "новина" си беше със строго определена аудитория и тя си и повярва. Ако кажеш на същата аудитория, че Путин е изтребил динозаврите, тя мигом ще стана продинозавърски настроена.

    10:25 07.02.2026

  • 105 То да не е костов

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    да им подари Мариците !

    10:26 07.02.2026

  • 106 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #99 от "Ами по-интересното е":

    Максуел е съветски агент,той създаде епщайн с идеята за педофилски компромати и влияния.многп успешен проект при това.на русия са и изтекли по него десети милиарди долара,но какво е м пука на хора като путлер като имат население подобно на вас?могат да ви обират до кокал без проблеми.вие сте си доволни!

    Коментиран от #110

    10:27 07.02.2026

  • 107 Историк

    8 1 Отговор

    До коментар #101 от "стоян георгиев":

    И моя дядо е участвал и е бил раняван в гърдите и е стоял 7 години в плен в Гърция във всички войни които уви губим както и губим и територии. Това че временно печелим някакви територии не е важно - важно е след войната. 2 национални катастрофи.

    Та не ми каза защо "лошите" руснаци ни оставиха сан Стефанска България а "добрите ти господари" я накъсаха на парчето на берлинския конгрес.

    Коментиран от #113, #117

    10:29 07.02.2026

  • 108 Ццц

    5 1 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    "Щастливей" 🤣🤣🤣 Ох, тия евроатлантици ще ме скъсат! Ще си я запиша тази дума! Стоянчо, ако използваш големи букви поне в началото на всяко изречение, няма да похабиш повече мастило. Това не е пишеща машина.

    Коментиран от #119, #124

    10:30 07.02.2026

  • 109 МНОГО СТРАННО

    11 2 Отговор
    Какво общо имат американците с тази АЕЦ, на да я искат?? Нито са я строили, нито я поддържат, нито е на тяхна територия.

    Коментиран от #118

    10:30 07.02.2026

  • 110 Зевзек

    5 2 Отговор

    До коментар #106 от "стоян георгиев":

    "Максуел е съветски агент,той създаде епщайн"

    Абе по добре кажи руснаците за какво не са виновни на нашите козячета - за кафявото в гащите им е ясно че са виновни.

    Коментиран от #115

    10:31 07.02.2026

  • 111 Кой ще я консумира

    5 0 Отговор
    тази 6000МВт енергия като разбихте електропреносната система?

    10:37 07.02.2026

  • 112 Пръдляк

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Скоро никой няма да го интересува какво отказва и какво не отказва Русия.Още 2022година написах ,че Русия не може да спечели войната,КАКТО И СЕ СЛУЧВА!

    Коментиран от #125, #127

    10:38 07.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Ще вдат Томахавките май!

    2 3 Отговор
    Дай Боже по скоро!

    10:41 07.02.2026

  • 115 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "Зевзек":

    Най вече са виновни за кафявото,горе в главата ти.

    10:41 07.02.2026

  • 116 хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зевзек":

    Скъпият ток на Мариците не е само от това, че ги дадохме на САЩ. Основната част от цената му са въглеродните квоти. За тях виновни са в Брюксел и нашите представители там, които са гласували да се плащат. Същото е като да обвиняваме Русия за скъпия бензин, дето повече от повече от половината му цена всъщност е акциз, а не държавата, че добавя толкова данък в цената.

    10:43 07.02.2026

  • 117 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #107 от "Историк":

    Твоя дядо е бил бг патриот ти си руски .има малка разлика.незначителна даже.за това и не си знаеш историята вероятно.

    10:45 07.02.2026

  • 118 Сульооо

    2 8 Отговор

    До коментар #109 от "МНОГО СТРАННО":

    Всичко построено по времето на сесесерето е руско,така ли? ДА АМА НЕЕ!Намира се на украинска територия!! УКРАИНЦИТЕ ЩЕ РЕШАВАТ КОЙ ЩЕ Я ОБСЛУЖВА,А НЕ РУСИЯ!!

    Коментиран от #122, #123

    10:48 07.02.2026

  • 119 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #108 от "Ццц":

    Има подобна детска и тийнейджърска книга,но ти не четеш.ти си знаеш другите са джендъри

    Коментиран от #129, #133

    10:48 07.02.2026

  • 120 604

    6 0 Отговор
    пхахахаххахаахахя, а крим да ви го предоставят ли безвъзмездно да си хакнете там уса база, че то зарди туй се почна ве алоуууууу

    10:49 07.02.2026

  • 121 защо

    5 0 Отговор
    "Украйна отхвърля всякакви варианти за съвместно управление."
    А кой е предложил на Украйна съвместно управление?

    10:50 07.02.2026

  • 122 Тъпьооо

    4 0 Отговор

    До коментар #118 от "Сульооо":

    А защо американците я искат. Какво общо имат с тази АЕЦ.

    Коментиран от #132

    10:50 07.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 А бе кух

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Ццц":

    ЗА ТАКИВА КАТО ВАС,ТАКА СЕ ПИШЕ!

    10:51 07.02.2026

  • 125 СМРЪДЛЯК

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Пръдляк":

    Че ти можеш ли да пишеш? Написал бил в 2021.

    Коментиран от #157

    10:52 07.02.2026

  • 126 Различни форми на управление са:

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "стоян георгиев":

    Племенен съюз, монархия, абсолютна монархия, конституционна монархия, република.С изключение на племенните съюзи останалите форми на управление съдържат ясно разграничено класово общество.А откакто се е зародило класовото общество едни богати свалят управлението на други богати с цел да станат по-богати.Историята това показва.

    10:52 07.02.2026

  • 127 604

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Пръдляк":

    скоро такива лизачи като теб ще почнат да свирят и на пудинг!!!!

    10:53 07.02.2026

  • 128 Олга

    6 0 Отговор
    Американския безпредел граничи с пълен дебилизъм. Бъркат Русия с Буркина Фасо. Как могли да допуснат, че Русия ще им подари АЕЦ построена от руска държава. Защо ли директно да не хванат Путин и да не го разменят на АЕЦ. Нали могат?

    Коментиран от #134, #140

    10:56 07.02.2026

  • 129 Цензоре

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "стоян георгиев":

    Роди негър от Козяк.
    Втори ли ще раждаш,

    Коментиран от #131

    10:58 07.02.2026

  • 130 Ха ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Икономист":

    Касиера,ще я видиш Запорожката АЕЦ като част от РФ на куков ден,през крив макарон!!Записвай да не забравиш!

    Коментиран от #135

    10:58 07.02.2026

  • 131 Сульо

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Цензоре":

    Ако можеш коментирай,ако не можеш си е.. м......!

    11:01 07.02.2026

  • 132 А бе кух

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Тъпьооо":

    За да я зареждат бе простьо

    11:03 07.02.2026

  • 133 Ццц

    4 1 Отговор

    До коментар #119 от "стоян георгиев":

    Стоянчо, чел съм "детски и тинейджърски" книжки когато е трябвало. Тогава му викаха детско-юношеска литература, а днешните евроатлантици смятаха за враг всичко на запад от Югославия. Време е и ти да смениш четивата. Това, че живееш при майка си, не те прави дете! Има автори като Достоевски, Пушкин, Толстой. Изчакай да ги обявят за украинци, защото сега са забранени и започвай да ги сричаш. До тогава си чети Том Сойер и си го имай за класическа литература.

    Коментиран от #137, #139

    11:05 07.02.2026

  • 134 Лелееее

    1 3 Отговор

    До коментар #128 от "Олга":

    Блатните ти корени от космоса личат!По добре не драскай,за да не се излагаш!!Невежеството ти е оскърбително!

    11:06 07.02.2026

  • 135 Хе хе хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Ха ха ха ха":

    Кота ще я вземете тази централа ат РФ?
    Хайде бе гуджуци ....

    Коментиран от #152

    11:10 07.02.2026

  • 136 Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Моого си пр.ст П.И.С.А.Н.Ч.О

    11:14 07.02.2026

  • 137 А бе

    1 2 Отговор

    До коментар #133 от "Ццц":

    Цъцъцътко,цял свят мрази всичко руско,само вие превъзнасяте Русия.Не ви ли почуква нещо в кратуните,че и вие можете да бъдете намразени?

    Коментиран от #143

    11:14 07.02.2026

  • 138 Олга

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Ами да , за пример ще вземем БГ .Как тя цъфнала след Русия с умиращото селско стопанство и промишленост.Не разбирам ти с всичките си или нещо ти липсва.

    Коментиран от #151, #161

    11:16 07.02.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 мармот

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Олга":

    напълно възможно, дори много вероятно.

    11:33 07.02.2026

  • 141 Пръдльовче

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кер Естетто":

    Света вече минава на акумулирана енергия,и това ли не знаеш? Невежо и неинформирано ,а се прави на интересно

    Коментиран от #145

    11:33 07.02.2026

  • 142 Дивуй

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Последния Софиянец":

    Ама верно от прекалено писане и деннонощно висене тука повечето тотално сте изкукали и вече сте за боклука.Айде освестете се малко.Светът е хубав .Излезте от тая политика и живейте щастливо.Пък ако сте се сраснали с тоя форум жалко за вас.Надявам се коментара ми да не бъде изтрит.

    11:58 07.02.2026

  • 143 Ццц

    3 0 Отговор

    До коментар #137 от "А бе":

    Приятелю, аз не се превъзнасям от любов към Русия. Но мразя идиотията и лъжата "представителна демокрация", на която по-ограничените като теб вярват като в чудо. За атакива като теб светът е черно и бяло, защото иначе им става сложно. И от там щом плюя по Урсуляка, значи съм за Путин. 🤣

    Коментиран от #154, #158

    12:04 07.02.2026

  • 144 Мишел

    0 4 Отговор
    "Русия отново забрани напълно износа на бензин от страната, притеснена от недостига в страната. От началото на годината, цената на бензина в Русия е скочила с 20%. Голям брой руски рафинерии са унищожени или неработещи, заради украинските удари на руски територии. Руските петролни компании изпитват проблеми и недостиг на средства за ремонта на петролните рафинерии, заяви министърът на енергетиката Сергей Цивилев."

    Коментиран от #146

    12:13 07.02.2026

  • 145 Сульоо

    2 0 Отговор

    До коментар #141 от "Пръдльовче":

    Включвай пауърбенка давай на МАХ и си го рррр гай яко в г 300,после мини и през онази умррррисаната адвокатката с укрофондацията Хмммммхмммка и ръгай и там яко чушки 🌶️ в боба 😂😂😂 !

    12:14 07.02.2026

  • 146 Тачо Пармака

    2 0 Отговор

    До коментар #144 от "Мишел":

    Ееех Мишел ,Мишел ако знаеш що ц гнни съм ...ал ,бедна ти е фантазията брато ,така че споко ,няма да си първият ,редът ти в списъка наближава

    12:18 07.02.2026

  • 147 Тия от САЩ

    2 0 Отговор
    са много нахални,веднага искат да печелят от готова АЕЦ,също като с газопроводите,нямат специалисти,ами да построят на Украйна АЕЦ и да я контролират.

    12:25 07.02.2026

  • 148 !!!?

    1 0 Отговор
    Тръмп да иска от Путлер САЩ да направя военни бази в окупираните от Кремъл украински територии за да го брани от Украйна и НАТО...!!!?

    12:36 07.02.2026

  • 149 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Мисля, че в проекто договора за мир, трябва да залегне точка за доброволното предаване на Одеса в руски ръце.

    12:46 07.02.2026

  • 150 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Мисля, че в проекто договора за мир, трябва да залегне точка за доброволното предаване на Одеса в руски ръце.

    Коментиран от #153

    12:46 07.02.2026

  • 151 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #138 от "Олга":

    Да България е точния пример откакто се махнахме от вас вече сме в пъти с по високи доходи.в пъти.уж нямаме гигантски заводи а не фалираме през три години както през комунизма и имаме ток и то по евтин от тогава.

    Коментиран от #163

    13:40 07.02.2026

  • 152 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "Хе хе хе хе":

    Аз нищо няма да взема от Русия Украинците ще я вземат.Ако не я вземат.ще я гръмнат,а ти можеш да се скриеш под полата на майка си.

    13:49 07.02.2026

  • 153 Ще стане

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "Ха ха ха":

    Кога топола роди малини.

    Коментиран от #159

    14:05 07.02.2026

  • 154 Цъцъцътко

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Ццц":

    В България няма демокрация.Има само комунистическа диктатура!! Или така наречената олигархия!!

    14:09 07.02.2026

  • 155 СПОКО РУСНАЦИТЕ

    1 0 Отговор
    ША ИМ ОСТАВЯТ ЧЕРНОБИЛСКАТА
    ДА СИ Я ВРЪТ В Г.....А

    14:12 07.02.2026

  • 156 Ха ... И от къкде на къде $@ш

    1 0 Отговор
    Имат претенции за ЗАЕЦ...?
    Като и едно болтче нямат завито там...?
    Кравешка наглост - няма граници...

    15:16 07.02.2026

  • 157 ИЗДУХАН ПЪРДЕЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "СМРЪДЛЯК":

    ТОЧНО ИМЕ СИ ИЗБРАЛ,НО МОЖЕ И ОЩЕ ПО ТОЧНО!

    16:06 07.02.2026

  • 158 Сульо красний

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Ццц":

    И да плюеш и да не плюеш,от тебе нищо не зависи! Щом си фен на диктатора с валидна заповед за арест означава че и в бъдеще от тебе отново нищо няма да зависи! Има ли нещо не ясно?

    Коментиран от #162

    16:14 07.02.2026

  • 159 НЕ САМО ЩЕ РОДИ

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "Ще стане":

    АМИ ЩЕ ГИ ПРЕДЛАГАНА РУСКИЯ ПАЗАР В ОДЕСА

    16:16 07.02.2026

  • 160 Ами

    2 0 Отговор
    правилно. Откъде накъде Русия ще прехвърля на американските готованковци огромната строена от СССР стомна централа, питам аз ? Те ще бъдат ли любезни да прехвърлят Колорадската ВЕЦ на Русия, като компенсация? Нагла работа!

    16:17 07.02.2026

  • 161 Ехееее

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Олга":

    От кога такива като тебе станахте всичките,та и да сме с вас?Българина живее много по добре отколкото когато бяхме с вас!

    16:18 07.02.2026

  • 162 КАК Е ДЕБИЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Сульо красний":

    ПОВЪРНА И ТИ ОЛЕКНА НАЛИ
    АМА СПОКО КАТ АПНЕШ ПАК УРСУЛОПОМИИКА ПА ША ТРЕЕ ДА ВРЪЩАШ
    И РУСКИЯ ШУТ В КУХАТА КРА....ТУНА ША ТИ Е ОТ ПОЛЗА

    16:20 07.02.2026

  • 163 СТОЕНЧООООО

    1 0 Отговор

    До коментар #151 от "стоян георгиев":

    КОЛКО ПЛАТИ ВЧЕРА В БАКАЛИЯТА ЗА ЕДИН ЛЯБ ЕДНО КИСЕЛО МЛЯКО ДВА СТАРИ КРЕМВИРША И 200 ПЪРЦУЦА
    КОЛКО БЕ ОХЛЮВ
    И СЕГА ДО ПЕНСИЯТА КО ШИ ЕДЕШ
    АЙДЕ МАРШ НА КОФИТЕ

    17:45 07.02.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.