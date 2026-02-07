Новини
Окончателно: Барселона загърби Суперлигата, Реал Мадрид остана сам

7 Февруари, 2026 20:00 1 539 3

  • барселона-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • суперлига

Така единствен Реал Мадрид остава в готовност да участва в такъв проект

Окончателно: Барселона загърби Суперлигата, Реал Мадрид остана сам - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Барселона обявиха окончателното си оттегляне от проекта за европейска Суперлига. В официално съобщение, публикувано на уебсайта на клуба, каталунците информират, че вече са уведомили официално за своето оттегляне както компанията European Super League Company, така и останалите клубове, които бяха част от инициативата. Така единствен Реал Мадрид остава в готовност да участва в такъв проект.

С този ход клубът слага край на участието си в проект, който стартира през 2021 г. с амбицията да реформира европейския футбол, но от самото начало беше посрещнат със силна институционална и обществена съпротива.

Барса не навлиза в подробности относно мотивите за решението си, но подчертава, че то вече е официално съобщено на всички замесени страни.

Така ръководеният от Жоан Лапорта клуб окончателно се присъединява към настоящата състезателна рамка на европейския футбол, съсредоточена около турнирите, организирани от УЕФА. С това се затваря една глава, която през последните години предизвика множество вътрешни и външни дебати.

Краткото съобщение гласи следното:

„ФК Барселона информира, че днес официално уведоми EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY и клубовете, които са част от нея, за своето оттегляне от проекта за европейска Суперлига.“


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предложение

    8 1 Отговор
    Направо да им дадат наградата на Белите БАЛЕРИНИ.

    20:14 07.02.2026

  • 2 Не гледащ футбол

    2 1 Отговор
    Голям праз...
    Дреми ми на...

    20:30 07.02.2026

  • 3 1234

    6 0 Отговор
    Една такава суперлига ще бъде нещо като пътуващ цирк. Едни и същи номера се въртят по 3 пъти на ден.
    Ще разиграват театро. Ти ще ме биеш у нас, аз ще те бия у вас. Аз ще поведа с 3 на 0, ти ще ме обърнеш с 4 на 3. И всичко това , за да има интерес към пиесата и се повтаря с едни и същи участници гони наред. Глупава идея. Едно време канадците се смятаха за недостижими в хокея и спряха да играят с други държави. Докато дойдоха сериите през 1972 г когато губеха с по 7-8 гола мачовете с Русия.

    20:32 07.02.2026

