България мечтае за медал от Игрите в Милано-Кортина (ПРОГРАМАТА)

Състезателите в алпийския сноуборд Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова откриват на 8-и февруари (неделя) българското участие в борбата за медалите на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Началото на пресявките е в 10:00 часа българско време, а първите 16 в тях при мъжете и при жените продължават в директните елиминации от 14:00 часа същия ден.

България никога не е имала четирима участници в сноуборда, така че сега се нарежда сред водещите нации. Най-опитен сред тях е Радослав Янков, който участва на Олимпийски игри за четвърти път, докато останалите трима са дебютанти.

Сред мъжете местната легенда Роланд Фишналер е фаворит за златото. Той обаче никога не е триумфирал на Игрите, макар че има четири участия. Сред жените с най-големи шансове изглежда Естер Ледецка. 30-годишната чехкиня има опит на Игри, след като вече спечели златото в Пьонгчанг 2018 и в Пекин четири години по-късно.

Световният шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025 Тервел Замфиров, който е все още едва на 20 години, носителят на Световната купа в паралелните дисциплини за 2016 година Радослав Янков, 16-годишната изгряваща звезда Замфирова, която вече направи две класирания в топ 3 за Кристалния глобус при жените, както и 21-годишният Кръшняк, който преди по-малко от месец завърши втори в паралелния гигантски слалом за Световната купа в Бад Гащайн (Австрия), с което си осигури олимпийската квота, ще стартират днес в квалификациите на паралелния гигантски слалом в Ливиньо.

Опитният 36-годишен Янков, който има 4 победи и 13 подиума в Световната купа, ще запише четвърто участие на зимни Игри, като единствено в Пекин 2022 той успя да преодолее квалификациите, но отпадна на осминафиналите от бъдещия шампион Бенямин Карл (Австрия) и остана 15-и в крайното класиране. За брат и сестра Замфирови и за Кръшняк това ще бъде олимпийски дебют.

В неделя от 13:30 часа ски бегачите - 23-годишният Даниел Пешков и 21-годишният Марио Матиканов, също ще направят олимпийски дебют в скиатлона на 10 + 10 километра в Тезеро.

Биатлонистите, които са в пълни състави от по четирима състезатели при мъжете (Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев) и при жените (Милена Тодорова, Мария Здравкова, Лора Христова и Валентина Димитрова), ще излязат за първото си състезание на трасето в Антхолц-Антерселва след 15:05 часа също на 8-и февруари за смесената щафета на 4 по 6 километра.

В състава са най-опитният – 38-годишният Илиев, който трябва да запише пето зимно олимпийско участие, изравнен рекорд за България на легендата в шорттрека Евгения Раданова, неговата съпруга и лидерка на дамския отбор Милена Тодорова, 17-а в спринта от Пекин 2022, както и 22-годишните Константин Василев и Валентина Димитрова, които ще участват за първи път на зимни Игри.

В програмата на биатлона има общо 11 състезания – по четири индивидуални (спринт, преследване, масов старт и индивидуална надпревара) в двата пола, както и щафети за мъже, за жени и смесена щафета.

Освен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали - в спускането по ски-алпийски дисциплини за жени, в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра за мъже, на шейнички единично за мъже и в отборното състезание по фигурно пързаляне.

В програмата са включени и срещи от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед.

Програма на българското участие на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина:

8 февруари (неделя):

10:00 часа - сноуборд - мъже и жени, паралелен гигантски слалом, квалификации - Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова - в Ливиньо

13:30 часа - ски-бягане - мъже, скиатлон (10 км + 10 км) - Марио Матиканов и Даниел Пешков - в Тезеро

14:00 часа - сноуборд - мъже и жени, паралелен гигантски слалом, финали - Радослав Янков*, Тервел Замфиров*, Александър Кръшняк* и Малена Замфирова* - в Ливиньо

15:05 часа - биатлон - мъже и жени, смесена щафета 4 по 6 км - в Антхолц-Антерселва