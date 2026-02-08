Новини
Кирил Домусчиев с жестока критика заради калните ниви в елита

8 Февруари, 2026

Лудогорец ще поиска оставката на хората от Лицензионната комисия и заяви, че се надява да получи подкрепа от останалите клубове, за да може да се подобри състоянието на терените

Кирил Домусчиев с жестока критика заради калните ниви в елита - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Лудогорец - Кирил Домусчиев, отправи остра критика към ръководството на Футболния съюз и Лицензионната комисия за терените на стадионите в Монтана и този в Надежда. Мачовете Монтана - ЦСКА 1948 и Локомотив София - Лудогорец се играха на доста кални терени.

Домусчиев сподели, че Лудогорец ще поиска оставката на хората от Лицензионната комисия и заяви, че се надява да получи подкрепа от останалите клубове, за да може да се подобри състоянието на терените.

Той заявява, че главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.

Ето какво пише Домусчиев във Фейсбук:

"Уважаеми фенове на футбола, не ми е в стила да коментирам всяка ситуация като моя колега Цветомир Найденов, но с началото на пролетния (зимен) дял на първенството се потвърдиха моите най-лоши прогнози от последното ми интервю в началото на януари в Анталия.

На калните ниви в Монтана и Надежда се игра псевдофутбол, което постави под въпрос претенциите за това, че в България се играе футбол, който прави щастливи феновете, компетентността на Футболния съюз, че се спазва фейърплея и, че някой въобще мисли за здравето на футболистите (за съжаление имаме тежко контузен играч на ЦСКА 1948, който, когато е на терена, вдига нивото на Първенството ни).

Виновни са не само колегите и собствениците на футболните клубове, които по-добре да развиват СПА туризъм, кални бани, масажи и други подобни…..
Главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.

Със сигурност Лудогорец ще поиска в специална декларация, да види дипломите поне за средно образование на членовете на Лицензионната комисия. [😀] Ще искаме и тяхната оставка!!! И на какво основание са одобрили терените на Монтана и Локомотив София?

При положение, че на срещата в началото на януари на Президента Гонзо с клубовете, той пое ангажимента да не сe допускат мачове на подобни терени (вижте инициативата на Гонзо https://bfunion.bg/news/51493/0). Ще поискаме подкрепа от останалите клубове и се надявам да я получим.

Искаме оставка на Лицензионната Комисия, защото явно гледа и одобрява терените от снимков материал от преди 30-40 години?!

Благодаря на всички, които инвестират и развиват футбола в България, а на тези с картофените ниви и със Спа процедурите да сменят попрището и да са успешни в земеделието и в туризма!

П.П. Извинете ме, че пропуснах да уважа и изказването на уважаемия треньор Илиан Илиев за "нивата" във Варна".


  • 1 Левски 1914

    20 0 Отговор
    Тоя , Борисов и Ганчев съсипаха футбола в България !

    08:11 08.02.2026

  • 2 Някой

    7 2 Отговор
    За Бернардо Коуто привлечен в ЦСКА 1948 се твърди за "скъсана предна кръстна връзка и скъсана странична връзка" и това за секунди игра. Сезона за него приключи и може би може да се появи през следващият есенен полусезон.

    08:11 08.02.2026

  • 3 Еми прав е

    9 5 Отговор
    Прав е. Гледах мача, еми през 90-те нямаше такива терени. Кал, кал, все едно някакъв селски стадион. После искаме футбол да има.....

    08:15 08.02.2026

  • 4 Пукъл

    13 4 Отговор
    Не всички отбори са фиксирани от тиквата с милиони. Не всички отбори имат собственици мафиоти. Като не ти харесва терена не излизаш да играеш.

    08:22 08.02.2026

  • 5 Факт

    8 0 Отговор
    Да каже защо не съгласуваха Плана за възстановяване в посока на националните приоритети!

    08:34 08.02.2026

  • 6 Домусчиев

    12 3 Отговор
    колко пъти е играл футбол? За него специално ще насадят теменужки на терена....

    08:48 08.02.2026

  • 7 Будна пчеличка

    22 0 Отговор
    Ще са кални нивите след като Олигарси като тебе 30години смучете от държавата!!!Мръсниции идва Видовден за вас!!Не може за едни моркови,а за други само тоягии....,съсипахте държавата,която нашите баби и дядодвци с пот на челото съградиха от калта те направиха Оазис!!А вие от Оазис направихте тези кални ниви и нямате и капка срам!!

    08:49 08.02.2026

  • 8 Няма български кадри които да

    5 0 Отговор
    Правят и поддържат тревни терени
    Два три стадиона и толкоз другите тревни площи за нищо не стават

    08:55 08.02.2026

  • 9 кУмУнист

    7 1 Отговор
    Факт е, че няколко стадиона от дълги години са картофени ниви, но на Кирчо гела до сега не му пречеха, но тази година не им върви нещо, съдиите леко поодстъпиха и сега този е бесен. Онзи новото кученце на боко цеци бистришкия, да не лае много, че си спомням миналата зима, как с една ръчна количка събираха калта ит терена, беше си цяло тресавище и за последно Онзи престъпник от Пловдив, абе маймунке око флексова , ти къде се буташ като общината ти построи чисто нов стадион, че искаше и да избягаш от него при наем от 5000 лв, а и гелосания в Разград да вметна, че плаща 500 лв наем. Така че ,да стадионите са ниви, но точно тези тримата да говорят за това е смешно.

    09:02 08.02.2026

  • 10 Взе ли си коръба Рила?

    5 0 Отговор
    Тъкмо го пусна направи един курс и го взеха на втория със 1 тон кока
    Поне го изби де😀

    09:17 08.02.2026

  • 11 Лошо

    0 0 Отговор
    Сега на тези наши хора трябва да им търсим други удобни хранилки , ама нищо просто ще направим рокада

    09:17 08.02.2026

  • 12 Ван Дал

    2 0 Отговор
    Групата Ефбет атакува БФС Ефбет професионална лига. Цирк. Гела и Гонзо- така си говорят тия господа.

    09:18 08.02.2026

  • 13 Този е най калната свиня,

    4 0 Отговор
    а говори за кални ниви!? Такива свине джуркат със зурли живота ни!

    09:33 08.02.2026

  • 14 зрител

    5 0 Отговор
    "Президент Гонзо", Президент Станка,изгубил претендент Стефка, колкото по бързо се махнат сега, толкова по добре за спорта!
    Нека си живеят със старата слава,но за ръководител,не стават?

    09:38 08.02.2026

  • 15 Цъцъцъ

    4 0 Отговор
    И ти си паст от този елит!
    Не си плащал данъците и хоп- милионер!
    Като сте толкова добри, какво направихте за българския народ- крадете го- това правите

    10:22 08.02.2026

  • 16 Майстора

    0 2 Отговор
    За съжаление, но в случая е напълно прав.

    10:41 08.02.2026

  • 17 Лицемерни 60клуци

    2 0 Отговор
    Сега ли разбра, че има проблем с терени и бази? А и някак си, не е много добре,държавата да ти направи половината стадион и дребната услуга, да ти даде монопол за милиарди.

    11:09 08.02.2026

  • 18 Домус ага

    3 0 Отговор
    Като Боко Тиквата ти построи стадион, а докато се строеше същата Лицензионна комисия ти издаваше лиценз за твоята нива, не ревеше.
    Наглец!

    11:11 08.02.2026

