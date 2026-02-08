Кирил Домусчиев с жестока критика заради калните ниви в елита

Собственикът на Лудогорец - Кирил Домусчиев, отправи остра критика към ръководството на Футболния съюз и Лицензионната комисия за терените на стадионите в Монтана и този в Надежда. Мачовете Монтана - ЦСКА 1948 и Локомотив София - Лудогорец се играха на доста кални терени.
Домусчиев сподели, че Лудогорец ще поиска оставката на хората от Лицензионната комисия и заяви, че се надява да получи подкрепа от останалите клубове, за да може да се подобри състоянието на терените.
Той заявява, че главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.
Ето какво пише Домусчиев във Фейсбук:
"Уважаеми фенове на футбола, не ми е в стила да коментирам всяка ситуация като моя колега Цветомир Найденов, но с началото на пролетния (зимен) дял на първенството се потвърдиха моите най-лоши прогнози от последното ми интервю в началото на януари в Анталия.
На калните ниви в Монтана и Надежда се игра псевдофутбол, което постави под въпрос претенциите за това, че в България се играе футбол, който прави щастливи феновете, компетентността на Футболния съюз, че се спазва фейърплея и, че някой въобще мисли за здравето на футболистите (за съжаление имаме тежко контузен играч на ЦСКА 1948, който, когато е на терена, вдига нивото на Първенството ни).
Виновни са не само колегите и собствениците на футболните клубове, които по-добре да развиват СПА туризъм, кални бани, масажи и други подобни…..
Главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.
Със сигурност Лудогорец ще поиска в специална декларация, да види дипломите поне за средно образование на членовете на Лицензионната комисия. [😀] Ще искаме и тяхната оставка!!! И на какво основание са одобрили терените на Монтана и Локомотив София?
При положение, че на срещата в началото на януари на Президента Гонзо с клубовете, той пое ангажимента да не сe допускат мачове на подобни терени (вижте инициативата на Гонзо https://bfunion.bg/news/51493/0). Ще поискаме подкрепа от останалите клубове и се надявам да я получим.
Искаме оставка на Лицензионната Комисия, защото явно гледа и одобрява терените от снимков материал от преди 30-40 години?!
Благодаря на всички, които инвестират и развиват футбола в България, а на тези с картофените ниви и със Спа процедурите да сменят попрището и да са успешни в земеделието и в туризма!
П.П. Извинете ме, че пропуснах да уважа и изказването на уважаемия треньор Илиан Илиев за "нивата" във Варна".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
08:11 08.02.2026
2 Някой
08:11 08.02.2026
3 Еми прав е
08:15 08.02.2026
4 Пукъл
08:22 08.02.2026
5 Факт
08:34 08.02.2026
6 Домусчиев
08:48 08.02.2026
7 Будна пчеличка
08:49 08.02.2026
8 Няма български кадри които да
Два три стадиона и толкоз другите тревни площи за нищо не стават
08:55 08.02.2026
9 кУмУнист
09:02 08.02.2026
10 Взе ли си коръба Рила?
Поне го изби де😀
09:17 08.02.2026
11 Лошо
09:17 08.02.2026
12 Ван Дал
09:18 08.02.2026
13 Този е най калната свиня,
09:33 08.02.2026
14 зрител
Нека си живеят със старата слава,но за ръководител,не стават?
09:38 08.02.2026
15 Цъцъцъ
Не си плащал данъците и хоп- милионер!
Като сте толкова добри, какво направихте за българския народ- крадете го- това правите
10:22 08.02.2026
16 Майстора
10:41 08.02.2026
17 Лицемерни 60клуци
11:09 08.02.2026
18 Домус ага
Наглец!
11:11 08.02.2026