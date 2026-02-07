Нови в Левски с ударно начало в Първа лига

Левски отнесе Ботев Враца за седем минути след почивката
Левски задържа седемте си точки преднина в Първа лига след първия пролетен кръг. „Сините“ се наложиха с 3:1 над Ботев Враца, а и трите попадения паднаха в рамките на седем минути след почивката.
Настроението се повиши след дебютното и откриващо попадение на Хуан Переа със синия екип. Той беше точен в 46-тата минута, а Бала даде головото подаване. Акцията бе продължена от Майкон, който след страхотни индивидуални действия порази Марин Орлинов.
Дебютен гол още в първия си шампионатен двубой успя да забие и Армстронг Око-Флекс. След попадението на островитянина бившият футболист на Левски Мартин Петков оформи крайното 2:3 още в 58-ата минута.
Така „сините“ взеха своето след нулевото реми под Околчица по-рано през сезона и гледат с надежда към предстоящия ¼-финал за Купата на България срещу Лудогорец в Разград в сряда.
Следващият шампионатен двубой за Левски отново е на „Герена“ – домакинство на Ботев Пловдив през следващия уикенд.
1 Вале-каро
Коментиран от #3
19:42 07.02.2026
2 ми каква статия искаш вале
Коментиран от #4
19:52 07.02.2026
3 Левски
До коментар #1 от "Вале-каро":Прав си този Сигорно е Припознат или е бил пиян .Вижте само за двете греди на Мазир Сула нищо не се пише,пише за 2:3.Направо как може да има такива олигрофени и такива вземат заплати.
Коментиран от #8
19:57 07.02.2026
4 Ха ха
До коментар #2 от "ми каква статия искаш вале":Така ли че като не ти харесва защо гледаш и висиш под статии за Левски.На мен пък мача ми хареса .
19:59 07.02.2026
5 лапкат ли
20:02 07.02.2026
6 Терца майорна
20:03 07.02.2026
7 Опааа
20:19 07.02.2026
8 Опааа
До коментар #3 от "Левски":Във “Факти” всички мисирки са безкрайно неграмотни!
Коментиран от #10
20:20 07.02.2026
9 Син Хун
Коментиран от #11
21:11 07.02.2026
10 Новичок
До коментар #8 от "Опааа":Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...
21:12 07.02.2026
11 Даже
До коментар #9 от "Син Хун":И Отвъд!
10:21 08.02.2026