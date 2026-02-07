Нови в Левски с ударно начало в Първа лига

Левски отнесе Ботев Враца за седем минути след почивката

Левски задържа седемте си точки преднина в Първа лига след първия пролетен кръг. „Сините“ се наложиха с 3:1 над Ботев Враца, а и трите попадения паднаха в рамките на седем минути след почивката.

Настроението се повиши след дебютното и откриващо попадение на Хуан Переа със синия екип. Той беше точен в 46-тата минута, а Бала даде головото подаване. Акцията бе продължена от Майкон, който след страхотни индивидуални действия порази Марин Орлинов.

Дебютен гол още в първия си шампионатен двубой успя да забие и Армстронг Око-Флекс. След попадението на островитянина бившият футболист на Левски Мартин Петков оформи крайното 2:3 още в 58-ата минута.

Така „сините“ взеха своето след нулевото реми под Околчица по-рано през сезона и гледат с надежда към предстоящия ¼-финал за Купата на България срещу Лудогорец в Разград в сряда.

Следващият шампионатен двубой за Левски отново е на „Герена“ – домакинство на Ботев Пловдив през следващия уикенд.