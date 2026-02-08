За пръв път от няколко години в Токио падна сняг (ВИДЕО)

За първи път от няколко години в Токио вали сняг. Снежната покривка е 5 сантиметра.
Снегът е изключително рядко явление в японската столица, като се случва веднъж или два пъти годишно, докато снежна покривка от поне няколко сантиметра се задържа само веднъж на няколко години. Истински сняг е регистриран през 2014, 2018 и 2022 г.
Снеговалежите в японската столица обикновено са съпроводени с транспортни смущения. За възрастните, особено през делничните дни, снегът означава закъснение за работа и срещи, невъзможност да тръгнат или да се върнат у дома от командировки. За студентите и гимназистите това често означава отмяна на занятията поради транспортни проблеми. Но за младите жители на Токио снегът е наслада.
През последните години обилни снеговалежи удариха Токио през февруари 2014 г. – за първи път от 20 години насам, дълбочината на снега достигна 27 сантиметра. Жителите на Токио помнят и снеговалежите през 2018 г., когато дълбочината на снега беше около 20 сантиметра, и през 2022 г., когато падна около 10 сантиметра сняг.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
08:20 08.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Женерал Гном
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":за мен ли става въпрос?
08:47 08.02.2026
4 Гос丁
08:49 08.02.2026
5 През 4 години
Закономерна случайност.
08:52 08.02.2026
6 Милите
09:02 08.02.2026
7 име
Коментиран от #10
09:05 08.02.2026
8 Дедо ви...
09:38 08.02.2026
9 Гъбарко
09:41 08.02.2026
10 111
До коментар #7 от "име":Токио е под 2200 кв.км - явно си скаран с математиката.
09:44 08.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дедо ти...
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Кво става ли..... ами чети бе: Марк Рюте заяви в Киев, че НАТО няма да счита ударите срещу войските си в Украйна като атака срещу алианса.
Коментиран от #13
10:18 08.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не е заради леврото
12:29 08.02.2026