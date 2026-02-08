За пръв път от няколко години в Токио падна сняг (ВИДЕО)

За първи път от няколко години в Токио вали сняг. Снежната покривка е 5 сантиметра.

Снегът е изключително рядко явление в японската столица, като се случва веднъж или два пъти годишно, докато снежна покривка от поне няколко сантиметра се задържа само веднъж на няколко години. Истински сняг е регистриран през 2014, 2018 и 2022 г.

Снеговалежите в японската столица обикновено са съпроводени с транспортни смущения. За възрастните, особено през делничните дни, снегът означава закъснение за работа и срещи, невъзможност да тръгнат или да се върнат у дома от командировки. За студентите и гимназистите това често означава отмяна на занятията поради транспортни проблеми. Но за младите жители на Токио снегът е наслада.

През последните години обилни снеговалежи удариха Токио през февруари 2014 г. – за първи път от 20 години насам, дълбочината на снега достигна 27 сантиметра. Жителите на Токио помнят и снеговалежите през 2018 г., когато дълбочината на снега беше около 20 сантиметра, и през 2022 г., когато падна около 10 сантиметра сняг.