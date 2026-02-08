Новини
За пръв път от няколко години в Токио падна сняг (ВИДЕО)

За пръв път от няколко години в Токио падна сняг (ВИДЕО)

8 Февруари, 2026 08:10

Снегът е изключително рядко явление в японската столица

За пръв път от няколко години в Токио падна сняг (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова

За първи път от няколко години в Токио вали сняг. Снежната покривка е 5 сантиметра.

Снегът е изключително рядко явление в японската столица, като се случва веднъж или два пъти годишно, докато снежна покривка от поне няколко сантиметра се задържа само веднъж на няколко години. Истински сняг е регистриран през 2014, 2018 и 2022 г.

Снеговалежите в японската столица обикновено са съпроводени с транспортни смущения. За възрастните, особено през делничните дни, снегът означава закъснение за работа и срещи, невъзможност да тръгнат или да се върнат у дома от командировки. За студентите и гимназистите това често означава отмяна на занятията поради транспортни проблеми. Но за младите жители на Токио снегът е наслада.

През последните години обилни снеговалежи удариха Токио през февруари 2014 г. – за първи път от 20 години насам, дълбочината на снега достигна 27 сантиметра. Жителите на Токио помнят и снеговалежите през 2018 г., когато дълбочината на снега беше около 20 сантиметра, и през 2022 г., когато падна около 10 сантиметра сняг.

За пръв път от няколко години в Токио падна сняг (ВИДЕО)


Япония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 8 Отговор
    Толкова ли се е омързеливил Японеца че не си направи Изкуствен сняг,а чака на Природата?

    08:20 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Женерал Гном

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    за мен ли става въпрос?

    08:47 08.02.2026

  • 4 Гос丁

    1 2 Отговор
    Миналата година също валя сняг , но само побеля и бързо се стопи . 2024 г . също и натрупа дори в централните райони около десетина cm. Но както и да е . Проблемът с транспорта идва най вече , че не се кара със зимни гуми studless tire и се образуват голями задръствания .

    08:49 08.02.2026

  • 5 През 4 години

    2 2 Отговор
    сняг.
    Закономерна случайност.

    08:52 08.02.2026

  • 6 Милите

    3 0 Отговор
    Дали са обявили червен код?

    09:02 08.02.2026

  • 7 име

    2 2 Отговор
    Токио е колкото половин България по площ, бе! Колко и къде да е валяло?!

    Коментиран от #10

    09:05 08.02.2026

  • 8 Дедо ви...

    5 2 Отговор
    Пък в покрайнината продължават мощните удари в Одеса, Лвовска област, Ровно и Луцк. Путин им го обеща, цяла седмица ще е така, а другата ..... плодължават?!?!?!?!

    09:38 08.02.2026

  • 9 Гъбарко

    2 2 Отговор
    Ами ще вали, зима е кучето вие на вук...

    09:41 08.02.2026

  • 10 111

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Токио е под 2200 кв.км - явно си скаран с математиката.

    09:44 08.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дедо ти...

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Кво става ли..... ами чети бе: Марк Рюте заяви в Киев, че НАТО няма да счита ударите срещу войските си в Украйна като атака срещу алианса.

    Коментиран от #13

    10:18 08.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не е заради леврото

    1 0 Отговор
    От глобалното затопляне е!

    12:29 08.02.2026

