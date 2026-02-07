Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси нареди 4 поред във Висшата лига

Челси нареди 4 поред във Висшата лига

7 Февруари, 2026 19:26 845 0

Палмър заби хеттрик на "вълците"

Челси нареди 4 поред във Висшата лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Челси записа четвърта последователна победа в английската Висша лига, след като спечели с 3:1 гостуването си на Уулвърхемптън от XXV кръг.

В герой за „сините“ се превърна Коул Палмър, който наниза хеттрик още до почивката и така пренаписа не само клубната, но и историята на цялото първенство.

Английският национал е единствен, реализирал 4 хеттрика за Челси, като освен това никой, освен него, не е вкарал 3 гола във Висшата лига още през първото полувреме.

И това не е всичко, защото Палмър държи и рекорда за първите 3 най-бързи хеттрика за Челси като този беше трети по скорост.

Палмър откри резултата от дузпа в 13-ата минута, в 35-ата го удвои също от бялата точка, а в 38-ата на практика реши мача.

След паузата Уулвс върна един гол, дело на Толуваласе Арокодаре в 54-ата минута, но за повече „вълците“ нямаха сили и в крайна сметка загубиха.

След поражението пред 29 762 зрители на „Молиню“ те остават последни с едва 8 точки, докато Челси вече има 43 в своя актив и е на пето място във Висшата лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове