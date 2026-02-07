Челси нареди 4 поред във Висшата лига

Челси записа четвърта последователна победа в английската Висша лига, след като спечели с 3:1 гостуването си на Уулвърхемптън от XXV кръг.

В герой за „сините“ се превърна Коул Палмър, който наниза хеттрик още до почивката и така пренаписа не само клубната, но и историята на цялото първенство.

Английският национал е единствен, реализирал 4 хеттрика за Челси, като освен това никой, освен него, не е вкарал 3 гола във Висшата лига още през първото полувреме.

И това не е всичко, защото Палмър държи и рекорда за първите 3 най-бързи хеттрика за Челси като този беше трети по скорост.

Палмър откри резултата от дузпа в 13-ата минута, в 35-ата го удвои също от бялата точка, а в 38-ата на практика реши мача.

След паузата Уулвс върна един гол, дело на Толуваласе Арокодаре в 54-ата минута, но за повече „вълците“ нямаха сили и в крайна сметка загубиха.

След поражението пред 29 762 зрители на „Молиню“ те остават последни с едва 8 точки, докато Челси вече има 43 в своя актив и е на пето място във Висшата лига.