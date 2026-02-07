Простреляният руски генерал Алексеев попречил на нападателя си да го довърши

Простреляният ген.-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на въоръжените сили, е оказал активна съпротива на въоръжения си нападател при опита за убийството на военния в Москва.
Около седем часа сутринта вчера генерал-лейтенантът, както обикновено, напуснал апартамента си на Волоколамско шосе в Москва, за да отиде на работа. Пред сградата го очаквала служебна кола с шофьор. На площадката Алексеев се натъкнал на мъж, който според предварителните данни е влязъл в сградата, представяйки се за доставчик на храна. Нападателят ранил генерала в ръката и крака, а когато Алексеев се опитал да вземе пистолета му, го прострелял и в гърдите. Активната съпротива на военния попречила на нападателя да го довърши.
„Тази терористична атака потвърди фокуса на режима на Зеленски върху постоянни провокации за нарушаване на преговорния процес и готовността му да направи всичко, за да убеди западните спонсори да продължат да провалят САЩ в постигането на справедливо споразумение.“
Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по повод стрелбата по руския Алексеев
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боко
Коментиран от #11, #14, #20, #53
11:05 07.02.2026
2 Ха-ха
Коментиран от #50
11:06 07.02.2026
3 Новичок
11:07 07.02.2026
4 Черните ангели
Коментиран от #47
11:07 07.02.2026
5 кой му дреме
11:07 07.02.2026
6 И какво общо има Зеленски?
От съпротивата.
Коментиран от #12
11:08 07.02.2026
8 Сега
Коментиран от #25
11:08 07.02.2026
9 Ще, ще
ЩЕ, ЩЕ !!!
11:09 07.02.2026
10 Кагебеец
11:09 07.02.2026
11 А ти,
До коментар #1 от "Боко":Представяш ли си този нападател какво го очаква?🤔
Коментиран от #40
11:10 07.02.2026
12 Рене от съпротивата
До коментар #6 от "И какво общо има Зеленски?":Ало,ако!Тук Черен ястреб!Чувате ли ме в Лондон?
Коментиран от #18, #96, #101
11:10 07.02.2026
13 Град Козлодуй
Коментиран от #70
11:11 07.02.2026
14 Ха ХаХа
До коментар #1 от "Боко":Ти ще пукнеш преди него..
11:13 07.02.2026
15 Поп киро КГБ-то
Коментиран от #39
11:14 07.02.2026
16 Дайджест
11:14 07.02.2026
17 Копейка
11:15 07.02.2026
18 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Рене от съпротивата":Наркомана преди 2 седмици в интервю пред БИ БИ СИ каза:
Никога няма да спрем да тормози и повече от това, руското ръководство.
Явно е бил надрусан за да
се изпусне
Коментиран от #29, #66
11:16 07.02.2026
19 И народа казва простичко
11:16 07.02.2026
20 Мангъра
До коментар #1 от "Боко":Предвид нивото на руската медицина до два дни ще се в вмирисал.
11:17 07.02.2026
21 Оракула от Делфи
Путин на Украинска земя!!!
Слава на Великия Украински народ!!!
Коментиран от #49, #86
11:18 07.02.2026
22 Б.си бokлyka !
11:18 07.02.2026
23 Скарлет
11:18 07.02.2026
24 Руски тероризъм
Цялата дива и крадлива орда на Путлер е терористична.Еждневно извършват тероризъм над цял един народ, който не иска да живее в рудки крепостен свят
Коментиран от #28
11:20 07.02.2026
25 Лопата Орешник
До коментар #8 от "Сега":Че той е герой! Ти отблъсквал ли си убиец фанатик, докато си прострелян в крак , ръка и гърди? Калъф!!
11:20 07.02.2026
26 Що не си
11:21 07.02.2026
27 Ха ха
И нашия Костя също?
11:22 07.02.2026
28 Лопата Орешник
До коментар #24 от "Руски тероризъм":Много си умен бе! Така е по добре за кой? Я се сети сега този генерал ако и преди да е имало милост в него, как ли ще се отнася сега към окропите? Никой ли не мисли, че сега цената ще в плащат насилствено мобилизирани момчета?
Коментиран от #32, #34
11:23 07.02.2026
29 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #18 от "Ха ХаХа":Никой не вярва вече на тези измислици !
Ако искаш наистина да помогнеш, се запиши доброволец за защита на майка Русия.
С драскане по форумите си БЕЗполезен ... и д и о т !
Очаквам ви в посольството за да оформим документите!
Вземи синове и внуци ако имаш .
Коментиран от #35, #64, #77
11:23 07.02.2026
30 да питам
Коментиран от #78
11:24 07.02.2026
31 Мангър черен
Смърдиш на умрели лебеди.
11:25 07.02.2026
32 Все така да отблъсква куршумите .
До коментар #28 от "Лопата Орешник":😂😂😂😂
11:25 07.02.2026
33 да питам
11:27 07.02.2026
34 Българин
До коментар #28 от "Лопата Орешник":Ако са били укрите да е станал на кайма в чувала.
11:27 07.02.2026
36 койдазнай
11:27 07.02.2026
37 Владимир Путин, президент
Бягал към вратата, уцелен в гръб, но попречил на килъра да го довърши стряскайки го с истерични писъци, като куче в устата на леопард. Чък Норис нервно кypит в сторону 😆
11:28 07.02.2026
38 Мда
11:28 07.02.2026
39 Гундяев
До коментар #15 от "Поп киро КГБ-то":Пробвах , ама не хваща. Явно съм обидил оня от горе
11:29 07.02.2026
40 рашка в колапс
До коментар #11 от "А ти,":ликвидиран е от колегите си заради некадърността му, но тях ги чака същото
11:29 07.02.2026
41 Мими Кучева🐕
11:29 07.02.2026
42 az СВО Победа 80
1. Операцията е била успешна. Ген. Алексеев е в съзнание и животът му е вън от опасност.
2. Задържан е изпълнителят на атентата, който е успял да стигне чак до ОАЕ и негов съучастник.
3. Очакват се още подробности.
Коментиран от #58, #59
11:30 07.02.2026
43 да питам
Коментиран от #48
11:31 07.02.2026
44 начи
Коментиран от #51
11:32 07.02.2026
45 Няма
11:33 07.02.2026
46 Владимир Путин, президент
11:38 07.02.2026
47 маке..
До коментар #4 от "Черните ангели":Ами тиа цръни ангели-после всичките ги изпуцаха и они взе таумреа
11:42 07.02.2026
48 а ма..
До коментар #43 от "да питам":Питанке..верно ли е че бгбандерците безплатно кушать от жлътото във weцето на пеефьтьски0
11:45 07.02.2026
49 Врачката от КЪспичан
До коментар #21 от "Оракула от Делфи":Иди сЪ вак...синирай, съвсем си изкукал !!!
11:46 07.02.2026
50 - Синко , който става рано
До коментар #2 от "Ха-ха":винаги ще му върви в живота!
- Тате , а на този човек защо не му е провървяло като е станал рано?
11:50 07.02.2026
51 а бе..
До коментар #44 от "начи":Кво ти дреме.важното е че генерало е жив и е запомнил физиономята на бандерецо и ще прати некое герантьче сновичокьио ида му поръси целата муукронатьцистката фамилия
11:51 07.02.2026
52 Д,мин
11:51 07.02.2026
54 стоян георгиев
Слава Русия 🇧🇬❤️🇷🇺
Коментиран от #61
11:53 07.02.2026
55 Софиянец
Коментиран от #60
11:57 07.02.2026
56 Новини от тинята
11:58 07.02.2026
57 Григор
11:58 07.02.2026
58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #42 от "az СВО Победа 80":Очакваме следващият.
11:59 07.02.2026
59 Ха ХаХа
До коментар #42 от "az СВО Победа 80":Герасимов ли ти каза🤡
12:01 07.02.2026
60 Руската пропаганда
До коментар #55 от "Софиянец":Има за цел глупака.
12:02 07.02.2026
61 Град Козлодуй
До коментар #54 от "стоян георгиев":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
12:02 07.02.2026
62 Цвете
12:03 07.02.2026
63 Морски
12:03 07.02.2026
64 касата
До коментар #29 от "Tётя Мyтpaфановна":отдавна трябваше да пратим руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им. 🤡📢💤
Коментиран от #89
12:17 07.02.2026
65 и адин мармон
12:20 07.02.2026
66 Сашо
До коментар #18 от "Ха ХаХа":Ами укри терористи
12:27 07.02.2026
67 Мишел
Вчерашните руски удари, които разрушиха енергийната система на западна Украйна и връзките й с енергийните системи на ЕС, са отговор на атентата срещу генерал Алексеев.
12:32 07.02.2026
68 ?????
Убиецът вече лети от Дубай за Москва.
Хванали си и помощник на убиеца.
12:51 07.02.2026
69 Новак
13:01 07.02.2026
71 Минувач
Коментиран от #73
13:27 07.02.2026
72 стоян георгиев
Коментиран от #88
13:35 07.02.2026
73 стоян георгиев
До коментар #71 от "Минувач":В ленинград немските фашисти предизвикаха това което руснаците правят в киев.тогава радваше ли се?
Коментиран от #76
13:36 07.02.2026
74 Стоян
13:38 07.02.2026
75 Шопа
13:44 07.02.2026
76 Минувач
До коментар #73 от "стоян георгиев":Да си припомним украинските фашаги и масовите гробове от ВСВ , латвийските и естонските им събратя , обявени като едни от най- жестоките местни нацисти , фактологично доказани и съдени за геноцид и кои са потомците политици от днешно време , роднини на групенфюрери от Абвера … Факти !
Коментиран от #81
13:45 07.02.2026
77 Нов
До коментар #29 от "Tётя Мyтpaфановна":Помагайте на Украйна, че обилно наторяват около блоковете и личи в снега.
13:52 07.02.2026
78 Нов
До коментар #30 от "да питам":Става на въпрос за английската.
13:54 07.02.2026
79 Интересно
13:57 07.02.2026
80 Дженерала е бил близък
Кремъл иска да се отърве и от него .
Бункерния Съсел още не е забравил
13:58 07.02.2026
81 стоян георгиев
До коментар #76 от "Минувач":Да те питам пак че нещо не се разбрахме.виждам че се радваш на съдбата на киев,та радваше ли се на съдбата на ленинградчани?
Коментиран от #93
14:03 07.02.2026
82 Българин
14:06 07.02.2026
83 1111
14:08 07.02.2026
84 Перо
14:14 07.02.2026
85 Бръмби
14:37 07.02.2026
86 Моряка
До коментар #21 от "Оракула от Делфи":Че то такъв народ няма.Сега се мъчат да го натъманят.Измислят му история.Ама историята не е съгласна.Казва,че никъде през вековете не се споменава за такава държава.Направиха Хюрем султан украинка.Построиха и паметник в Чернигов.Но тя е живяла преди 500 години,когато Ленин още не е бил изобретил украинцит.Нарочиха световно известния сърдечен кардиохирург за украинец на столетието.Построиха му паметник в Киев.А той човека не може да се оправдае,защото е умрял.А иначе е роден в северозападна Русия от родители руснаци.
Коментиран от #90
14:49 07.02.2026
87 Аматьор
14:58 07.02.2026
88 Хайл 14/88
До коментар #72 от "стоян георгиев":Казал е-наркомански да прави като вятъра на Путин
15:19 07.02.2026
89 Хайл 14/88
До коментар #64 от "касата":Ти какъв РУК търсиш в България още та не си отишъл да се биеш за украйна
15:21 07.02.2026
90 стоян георгиев
До коментар #86 от "Моряка":Моряк нали си много чел как се наричаха живеещите в авсро унгария православни?чел ли си да речем швейк нали се буташ че си чел много класика.хашек е известен фен на славянството.та чел ли си швейк а ?
15:22 07.02.2026
92 Героизират го
15:50 07.02.2026
93 стоян георгиев
До коментар #81 от "стоян георгиев":Що сравняваш ХЛЯБ с ряпа ???
В Ленинград са загинали над 1 /ЕДИН/ милион Руснаци
А в киийюф усръинска хунта ходи по баровете и едва ли са пукнали повече от стотина, от преяждане,, препиване и нашмъркване
Коментиран от #94, #99
15:53 07.02.2026
94 стоян георгиев
До коментар #93 от "стоян георгиев":В ленинград загинаха заради пълното безхаберие на руснаците към собственото си население.просто не му даваха да яде и не го пазеха от студа.не умря нито един съветски военен в ленинград от глад и студ.в киев затова и няма жертви.държавата и обществото се грижат за хората,но не това е въпроса.въпрпса е дали харесваш подобни актове ? Да спреш парното и тока на хората про минус 30 !одобряваш ли го?
Коментиран от #95
16:02 07.02.2026
95 стоян георгиев
До коментар #94 от "стоян георгиев":а бвв братчвд
кво съ опитваш да обясниш с тъпите си сранения, че усръинсите умират от студ и глад заради руснаците ???!
обясних ти вече кои от какво и колко усрънси без блокада пукват в киийюф !!!
В Ленинград, въпреки блокадата, доколкото е било възможно с изключителни жертви руснаците са снабдявали обсадените ленинградчани през замръзналосто ладожко езеро
праиш се на т.ъп или си
Коментиран от #100
17:17 07.02.2026
96 Гоуемия питон,
До коментар #12 от "Рене от съпротивата":Я па мислех че генерала изкарал неговия голем пищов и направил нападателя на решето.
17:33 07.02.2026
97 Евгени
17:40 07.02.2026
98 "Злoбнoто Джyджи"
Спомняте ли онуй руско келеме дето открадна въртолет И застреля екипажа ???!
За по-малко от седмица го откриха в Испания и го думнаха в малоумната глава !!!
Като мине данданията в усръйнъ цялата, БЕЗ изключение цялата кийюфска хунта и техните "помощници" ги чака същото
17:41 07.02.2026
99 Евгени
До коментар #93 от "стоян георгиев":Е в Киев не, но ако сравним Ленинград с някои от по-малките фронтови градчета в Украйна с рочти 100% убито, ранено и прогонено население, и почти разрушени до основи сгради, то нещата найстина стават все едно сравняваме хляб с ряпа
17:52 07.02.2026
100 стоян георгиев
До коментар #95 от "стоян георгиев":Интересно като са ги снабдявали защо са измрели?или подобни въпроси умните не си задавате?
18:03 07.02.2026
101 Селянин
До коментар #12 от "Рене от съпротивата":С голи ръце иска да убие човек Явно са му нямали руснаците доверие Затова не са му дали оръжие както нападението над резеденцията на Фашиста Путин Номерата на Хитлер
19:05 07.02.2026