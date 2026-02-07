Новини
Простреляният руски генерал Алексеев попречил на нападателя си да го довърши

7 Февруари, 2026 10:50, обновена 7 Февруари, 2026 11:03

Тази терористична атака потвърди фокуса на режима на Зеленски върху постоянни провокации за нарушаване на преговорния процес, заяви руският външен министър Лавров

Простреляният руски генерал Алексеев попречил на нападателя си да го довърши - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Простреляният ген.-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на въоръжените сили, е оказал активна съпротива на въоръжения си нападател при опита за убийството на военния в Москва.

Около седем часа сутринта вчера генерал-лейтенантът, както обикновено, напуснал апартамента си на Волоколамско шосе в Москва, за да отиде на работа. Пред сградата го очаквала служебна кола с шофьор. На площадката Алексеев се натъкнал на мъж, който според предварителните данни е влязъл в сградата, представяйки се за доставчик на храна. Нападателят ранил генерала в ръката и крака, а когато Алексеев се опитал да вземе пистолета му, го прострелял и в гърдите. Активната съпротива на военния попречила на нападателя да го довърши.

„Тази терористична атака потвърди фокуса на режима на Зеленски върху постоянни провокации за нарушаване на преговорния процес и готовността му да направи всичко, за да убеди западните спонсори да продължат да провалят САЩ в постигането на справедливо споразумение.“

Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по повод стрелбата по руския Алексеев


Русия
  • 1 Боко

    39 143 Отговор
    Нека се помъчи преди да пукне.

    Коментиран от #11, #14, #20, #53

    11:05 07.02.2026

  • 2 Ха-ха

    36 107 Отговор
    Че кой се интересува от тоя, санкционирано лице.!

    Коментиран от #50

    11:06 07.02.2026

  • 3 Новичок

    47 12 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    11:07 07.02.2026

  • 4 Черните ангели

    28 81 Отговор
    В името на народа!Бум ,бум,бум!

    Коментиран от #47

    11:07 07.02.2026

  • 5 кой му дреме

    48 13 Отговор
    за това че заличи националната идентичност и независимост, Вкиселова трябва да бъде ритуално обесена пред парламента, а разлагащото й се туловище показвано на всеки 3 март на площада като предупреждение към всички врагове на българите

    11:07 07.02.2026

  • 6 И какво общо има Зеленски?

    33 98 Отговор
    Нападатекят е руснак.
    От съпротивата.

    Коментиран от #12

    11:08 07.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сега

    20 40 Отговор
    ще го героизират ли ?

    Коментиран от #25

    11:08 07.02.2026

  • 9 Ще, ще

    12 18 Отговор
    Будьте стакоыны !
    ЩЕ, ЩЕ !!!

    11:09 07.02.2026

  • 10 Кагебеец

    30 70 Отговор
    Вътрешна работа .Ако са били украинци вече да е при Кобзон.

    11:09 07.02.2026

  • 11 А ти,

    73 14 Отговор

    До коментар #1 от "Боко":

    Представяш ли си този нападател какво го очаква?🤔

    Коментиран от #40

    11:10 07.02.2026

  • 12 Рене от съпротивата

    44 13 Отговор

    До коментар #6 от "И какво общо има Зеленски?":

    Ало,ако!Тук Черен ястреб!Чувате ли ме в Лондон?

    Коментиран от #18, #96, #101

    11:10 07.02.2026

  • 13 Град Козлодуй

    10 26 Отговор
    Нищо му нема.

    Коментиран от #70

    11:11 07.02.2026

  • 14 Ха ХаХа

    42 13 Отговор

    До коментар #1 от "Боко":

    Ти ще пукнеш преди него..

    11:13 07.02.2026

  • 15 Поп киро КГБ-то

    18 30 Отговор
    Гундяев помоли ли се вече за терориста Новичок Алексеев ?

    Коментиран от #39

    11:14 07.02.2026

  • 16 Дайджест

    20 35 Отговор
    Така ще опукат и царя на а кочината.

    11:14 07.02.2026

  • 17 Копейка

    15 19 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата ?

    11:15 07.02.2026

  • 18 Ха ХаХа

    45 18 Отговор

    До коментар #12 от "Рене от съпротивата":

    Наркомана преди 2 седмици в интервю пред БИ БИ СИ каза:
    Никога няма да спрем да тормози и повече от това, руското ръководство.
    Явно е бил надрусан за да
    се изпусне

    Коментиран от #29, #66

    11:16 07.02.2026

  • 19 И народа казва простичко

    35 15 Отговор
    Който гроб копае другиму сам пада в него.... да ви е честито злобари!!!

    11:16 07.02.2026

  • 20 Мангъра

    24 57 Отговор

    До коментар #1 от "Боко":

    Предвид нивото на руската медицина до два дни ще се в вмирисал.

    11:17 07.02.2026

  • 21 Оракула от Делфи

    26 64 Отговор
    Това показа, че Украинския народен съд , работи перфектно ,като отговор на наглите опустошения на
    Путин на Украинска земя!!!
    Слава на Великия Украински народ!!!

    Коментиран от #49, #86

    11:18 07.02.2026

  • 22 Б.си бokлyka !

    21 31 Отговор
    На тоя му личи, че никога не е близвал алкохол, като маша алкаша . 🤣

    11:18 07.02.2026

  • 23 Скарлет

    21 5 Отговор
    заглавието кърти - сътворено от ИИ 😂

    11:18 07.02.2026

  • 24 Руски тероризъм

    22 40 Отговор
    Така по добре.Да агонизира преди да отиде при другите генерали на концерт при Кабзон.
    Цялата дива и крадлива орда на Путлер е терористична.Еждневно извършват тероризъм над цял един народ, който не иска да живее в рудки крепостен свят

    Коментиран от #28

    11:20 07.02.2026

  • 25 Лопата Орешник

    37 23 Отговор

    До коментар #8 от "Сега":

    Че той е герой! Ти отблъсквал ли си убиец фанатик, докато си прострелян в крак , ръка и гърди? Калъф!!

    11:20 07.02.2026

  • 26 Що не си

    9 9 Отговор
    свалиш фланелата моряшка…….

    11:21 07.02.2026

  • 27 Ха ха

    21 33 Отговор
    Какъв "смел" генерал ха ха.Да питам копейките Защо всички руски генерали от Герасимов до този имот изключелително глупави лица????
    И нашия Костя също?

    11:22 07.02.2026

  • 28 Лопата Орешник

    23 14 Отговор

    До коментар #24 от "Руски тероризъм":

    Много си умен бе! Така е по добре за кой? Я се сети сега този генерал ако и преди да е имало милост в него, как ли ще се отнася сега към окропите? Никой ли не мисли, че сега цената ще в плащат насилствено мобилизирани момчета?

    Коментиран от #32, #34

    11:23 07.02.2026

  • 29 Tётя Мyтpaфановна

    20 23 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ХаХа":

    Никой не вярва вече на тези измислици !
    Ако искаш наистина да помогнеш, се запиши доброволец за защита на майка Русия.
    С драскане по форумите си БЕЗполезен ... и д и о т !
    Очаквам ви в посольството за да оформим документите!
    Вземи синове и внуци ако имаш .

    Коментиран от #35, #64, #77

    11:23 07.02.2026

  • 30 да питам

    15 19 Отговор
    верно ли най-новата руската космическа станция е катастрофирала на луната ?

    Коментиран от #78

    11:24 07.02.2026

  • 31 Мангър черен

    5 2 Отговор
    Овоня форума.
    Смърдиш на умрели лебеди.

    11:25 07.02.2026

  • 32 Все така да отблъсква куршумите .

    9 11 Отговор

    До коментар #28 от "Лопата Орешник":

    😂😂😂😂

    11:25 07.02.2026

  • 33 да питам

    18 20 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    11:27 07.02.2026

  • 34 Българин

    15 18 Отговор

    До коментар #28 от "Лопата Орешник":

    Ако са били укрите да е станал на кайма в чувала.

    11:27 07.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 койдазнай

    10 16 Отговор
    Еми ако не му беше попречил, щял да мине само с рана в крака и ръката. Но след като му попречил, нападащият нямал избор и го прострелял в гъдите!

    11:27 07.02.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    16 27 Отговор
    Герой....
    Бягал към вратата, уцелен в гръб, но попречил на килъра да го довърши стряскайки го с истерични писъци, като куче в устата на леопард. Чък Норис нервно кypит в сторону 😆

    11:28 07.02.2026

  • 38 Мда

    10 14 Отговор
    Никаква прошка!

    11:28 07.02.2026

  • 39 Гундяев

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "Поп киро КГБ-то":

    Пробвах , ама не хваща. Явно съм обидил оня от горе

    11:29 07.02.2026

  • 40 рашка в колапс

    11 20 Отговор

    До коментар #11 от "А ти,":

    ликвидиран е от колегите си заради некадърността му, но тях ги чака същото

    11:29 07.02.2026

  • 41 Мими Кучева🐕

    7 18 Отговор
    Респект и уважение на Зеленият вожд!💋♥️🐑🤣👍

    11:29 07.02.2026

  • 42 az СВО Победа 80

    20 17 Отговор
    Накратко:

    1. Операцията е била успешна. Ген. Алексеев е в съзнание и животът му е вън от опасност.

    2. Задържан е изпълнителят на атентата, който е успял да стигне чак до ОАЕ и негов съучастник.

    3. Очакват се още подробности.

    Коментиран от #58, #59

    11:30 07.02.2026

  • 43 да питам

    15 19 Отговор
    верно ли Русия разпродавала всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #48

    11:31 07.02.2026

  • 44 начи

    13 17 Отговор
    Убиецът стреля в крака,или в ръката,после в гърдите-бе руснаците ни имат за много балами. Мноого са им смели всички генерали бря хахаха Стрелял е в гърдите,генерала побегнал и след това е бил улучен в ръката и в крака

    Коментиран от #51

    11:32 07.02.2026

  • 45 Няма

    16 15 Отговор
    Край руската мъка ,няма и да има

    11:33 07.02.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    15 15 Отговор
    Погледнете, посмотрите само на това одухотворено, интелигентно лице на художник и не се чудете пачему е застрелян в гръб. Нападателя не е имал нерви да го погледне в очите, избягал е след като с потрес е видял какъв дзвер е опаткал 😁

    11:38 07.02.2026

  • 47 маке..

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Черните ангели":

    Ами тиа цръни ангели-после всичките ги изпуцаха и они взе таумреа

    11:42 07.02.2026

  • 48 а ма..

    6 9 Отговор

    До коментар #43 от "да питам":

    Питанке..верно ли е че бгбандерците безплатно кушать от жлътото във weцето на пеефьтьски0

    11:45 07.02.2026

  • 49 Врачката от КЪспичан

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Оракула от Делфи":

    Иди сЪ вак...синирай, съвсем си изкукал !!!

    11:46 07.02.2026

  • 50 - Синко , който става рано

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха":

    винаги ще му върви в живота!
    - Тате , а на този човек защо не му е провървяло като е станал рано?

    11:50 07.02.2026

  • 51 а бе..

    14 10 Отговор

    До коментар #44 от "начи":

    Кво ти дреме.важното е че генерало е жив и е запомнил физиономята на бандерецо и ще прати некое герантьче сновичокьио ида му поръси целата муукронатьцистката фамилия

    11:51 07.02.2026

  • 52 Д,мин

    13 10 Отговор
    Генерала е дошъл в съзнание и е контактен. Извършителя и негов помагач са арестувани в Дубай и вече летят към Русия. Информацията не е потвърдена от Ройтерс или Бесарабски фронт.

    11:51 07.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 стоян георгиев

    17 13 Отговор
    Генерала е истински руснак и герой! От днес вече е в добро състояние, а нападателя е разкрит и екстрадиран от Дубай!
    Слава Русия 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #61

    11:53 07.02.2026

  • 55 Софиянец

    15 13 Отговор
    Нападателят е разкрит и пътува за Русия, където ще му правят разкрасителни процедури докаро изцедят и последната бандеровска капка кръв от него и изпее всичко 😂 а след това ракетите ще потеглят отмъстително към осрайна, хихихи

    Коментиран от #60

    11:57 07.02.2026

  • 56 Новини от тинята

    11 11 Отговор
    Вярно е попречил блатара,с гърба си е спрял 6 куршума и сега бере душа в кална болница.......😂😂😂😂😂😂

    11:58 07.02.2026

  • 57 Григор

    21 10 Отговор
    Прав е Лавров! Зеленски не се интересува от мирно споразумение. Така са му наредили от Лондон и Париж и той изпълнява. Въпросът е кой плаща сметката и каква е цената.

    11:58 07.02.2026

  • 58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 7 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа 80":

    Очакваме следващият.

    11:59 07.02.2026

  • 59 Ха ХаХа

    9 4 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа 80":

    Герасимов ли ти каза🤡

    12:01 07.02.2026

  • 60 Руската пропаганда

    12 7 Отговор

    До коментар #55 от "Софиянец":

    Има за цел глупака.

    12:02 07.02.2026

  • 61 Град Козлодуй

    15 12 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    12:02 07.02.2026

  • 62 Цвете

    9 11 Отговор
    ПАК ЗЕЛЕНСКИ ВИ Е ВИНОВЕН?! А ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА, КОЛКО ОСТАНАХА ЖИВИ И СЕ ЗАВЪРНАХА ПО ДОМОВЕТЕ СИ? ДНЕС, КАКВО СЕ СЛУЧИ ОТНОВО? ПАК АТАКИ И ОТНОВО СМЪРТ. РАЗКАРАЙТЕ СЕ ЗАВИНАГИ.

    12:03 07.02.2026

  • 63 Морски

    7 4 Отговор
    Мърлява работа! Любител!

    12:03 07.02.2026

  • 64 касата

    7 10 Отговор

    До коментар #29 от "Tётя Мyтpaфановна":

    отдавна трябваше да пратим руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им. 🤡📢💤

    Коментиран от #89

    12:17 07.02.2026

  • 65 и адин мармон

    4 2 Отговор
    свиваше ганджа

    12:20 07.02.2026

  • 66 Сашо

    8 7 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ХаХа":

    Ами укри терористи

    12:27 07.02.2026

  • 67 Мишел

    14 2 Отговор
    Генерал Алексеев е дошъл в съзнание.
    Вчерашните руски удари, които разрушиха енергийната система на западна Украйна и връзките й с енергийните системи на ЕС, са отговор на атентата срещу генерал Алексеев.

    12:32 07.02.2026

  • 68 ?????

    13 2 Отговор
    Дошъл е в съзнание.
    Убиецът вече лети от Дубай за Москва.
    Хванали си и помощник на убиеца.

    12:51 07.02.2026

  • 69 Новак

    5 8 Отговор
    Попречил е, миризмата била толкова ужасна, че нападателят е избягал.

    13:01 07.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Минувач

    7 1 Отговор
    В следствие на героичните подвизи на бандерите кмета на Kiiw призова населението да напусне града хихи също като онзи началник дето казваше - ‘ Не купувайте … ‘

    Коментиран от #73

    13:27 07.02.2026

  • 72 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Лека подробност че е прострелян в гърба,но тук е така.генрала с последни сили е извил ръцете на терориста и малко преди да припадне е извикал да живее путин!

    Коментиран от #88

    13:35 07.02.2026

  • 73 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #71 от "Минувач":

    В ленинград немските фашисти предизвикаха това което руснаците правят в киев.тогава радваше ли се?

    Коментиран от #76

    13:36 07.02.2026

  • 74 Стоян

    5 2 Отговор
    Смъркача се опитва по демократичен начин да ползва способите на Ал Кайда защото е мишок и затова в следващите триисетина години в държавата му ще палят дърва за отопление …

    13:38 07.02.2026

  • 75 Шопа

    4 1 Отговор
    До коментар 27"Ха ха: Ти пък се обърни и виж лицето на майка си , като се качва на турски тир на магистралата !!!

    13:44 07.02.2026

  • 76 Минувач

    10 2 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    Да си припомним украинските фашаги и масовите гробове от ВСВ , латвийските и естонските им събратя , обявени като едни от най- жестоките местни нацисти , фактологично доказани и съдени за геноцид и кои са потомците политици от днешно време , роднини на групенфюрери от Абвера … Факти !

    Коментиран от #81

    13:45 07.02.2026

  • 77 Нов

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Помагайте на Украйна, че обилно наторяват около блоковете и личи в снега.

    13:52 07.02.2026

  • 78 Нов

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "да питам":

    Става на въпрос за английската.

    13:54 07.02.2026

  • 79 Интересно

    3 5 Отговор
    Как е оказал съпротива като е застрелян в гръб с три изстрела

    13:57 07.02.2026

  • 80 Дженерала е бил близък

    4 6 Отговор
    На Пригожин .

    Кремъл иска да се отърве и от него .

    Бункерния Съсел още не е забравил

    13:58 07.02.2026

  • 81 стоян георгиев

    6 5 Отговор

    До коментар #76 от "Минувач":

    Да те питам пак че нещо не се разбрахме.виждам че се радваш на съдбата на киев,та радваше ли се на съдбата на ленинградчани?

    Коментиран от #93

    14:03 07.02.2026

  • 82 Българин

    8 1 Отговор
    Режима на Зеленски трябва да падне, в най-скоро време.Хайде давай Путин по-сериозно.

    14:06 07.02.2026

  • 83 1111

    9 2 Отговор
    Всеизвестно е,че укрите са терористи.Само Русия ще ви оправи.Краят се вижда.

    14:08 07.02.2026

  • 84 Перо

    6 2 Отговор
    Докато бункера на ционисткия шут не е станал на 50 м. дупка в земята, от Орешник, мир не може да има! Без война ще свършат милиардите евро за режима от ЕС и са готови на всякакви провокации, да няма мир и президентски честни избори!

    14:14 07.02.2026

  • 85 Бръмби

    1 5 Отговор
    А Путин кога?

    14:37 07.02.2026

  • 86 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Оракула от Делфи":

    Че то такъв народ няма.Сега се мъчат да го натъманят.Измислят му история.Ама историята не е съгласна.Казва,че никъде през вековете не се споменава за такава държава.Направиха Хюрем султан украинка.Построиха и паметник в Чернигов.Но тя е живяла преди 500 години,когато Ленин още не е бил изобретил украинцит.Нарочиха световно известния сърдечен кардиохирург за украинец на столетието.Построиха му паметник в Киев.А той човека не може да се оправдае,защото е умрял.А иначе е роден в северозападна Русия от родители руснаци.

    Коментиран от #90

    14:49 07.02.2026

  • 87 Аматьор

    0 1 Отговор
    Така е,като се ходи с един пистолет, който може да засече, шзбит или отнет.Затова втория зариден в резерва.

    14:58 07.02.2026

  • 88 Хайл 14/88

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Казал е-наркомански да прави като вятъра на Путин

    15:19 07.02.2026

  • 89 Хайл 14/88

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "касата":

    Ти какъв РУК търсиш в България още та не си отишъл да се биеш за украйна

    15:21 07.02.2026

  • 90 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Моряка":

    Моряк нали си много чел как се наричаха живеещите в авсро унгария православни?чел ли си да речем швейк нали се буташ че си чел много класика.хашек е известен фен на славянството.та чел ли си швейк а ?

    15:22 07.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Героизират го

    1 3 Отговор
    Скоро ще пукне, та ще е добре ако загине като герой.

    15:50 07.02.2026

  • 93 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "стоян георгиев":

    Що сравняваш ХЛЯБ с ряпа ???
    В Ленинград са загинали над 1 /ЕДИН/ милион Руснаци
    А в киийюф усръинска хунта ходи по баровете и едва ли са пукнали повече от стотина, от преяждане,, препиване и нашмъркване

    Коментиран от #94, #99

    15:53 07.02.2026

  • 94 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    В ленинград загинаха заради пълното безхаберие на руснаците към собственото си население.просто не му даваха да яде и не го пазеха от студа.не умря нито един съветски военен в ленинград от глад и студ.в киев затова и няма жертви.държавата и обществото се грижат за хората,но не това е въпроса.въпрпса е дали харесваш подобни актове ? Да спреш парното и тока на хората про минус 30 !одобряваш ли го?

    Коментиран от #95

    16:02 07.02.2026

  • 95 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    а бвв братчвд
    кво съ опитваш да обясниш с тъпите си сранения, че усръинсите умират от студ и глад заради руснаците ???!
    обясних ти вече кои от какво и колко усрънси без блокада пукват в киийюф !!!
    В Ленинград, въпреки блокадата, доколкото е било възможно с изключителни жертви руснаците са снабдявали обсадените ленинградчани през замръзналосто ладожко езеро

    праиш се на т.ъп или си

    Коментиран от #100

    17:17 07.02.2026

  • 96 Гоуемия питон,

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Рене от съпротивата":

    Я па мислех че генерала изкарал неговия голем пищов и направил нападателя на решето.

    17:33 07.02.2026

  • 97 Евгени

    1 2 Отговор
    Да бе, попречил. И, как е попречил, с гърди е спрял куршума на убиеца? Постъпил е като аматьор. Вместо да е в пълна готовност, постоянно с пръст на спусъка( все пак е генерал), той се разхожда небрежно, като учителка по музика

    17:40 07.02.2026

  • 98 "Злoбнoто Джyджи"

    1 0 Отговор
    Xи xи xи
    Спомняте ли онуй руско келеме дето открадна въртолет И застреля екипажа ???!
    За по-малко от седмица го откриха в Испания и го думнаха в малоумната глава !!!

    Като мине данданията в усръйнъ цялата, БЕЗ изключение цялата кийюфска хунта и техните "помощници" ги чака същото

    17:41 07.02.2026

  • 99 Евгени

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    Е в Киев не, но ако сравним Ленинград с някои от по-малките фронтови градчета в Украйна с рочти 100% убито, ранено и прогонено население, и почти разрушени до основи сгради, то нещата найстина стават все едно сравняваме хляб с ряпа

    17:52 07.02.2026

  • 100 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    Интересно като са ги снабдявали защо са измрели?или подобни въпроси умните не си задавате?

    18:03 07.02.2026

  • 101 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рене от съпротивата":

    С голи ръце иска да убие човек Явно са му нямали руснаците доверие Затова не са му дали оръжие както нападението над резеденцията на Фашиста Путин Номерата на Хитлер

    19:05 07.02.2026

