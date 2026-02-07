Простреляният ген.-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на въоръжените сили, е оказал активна съпротива на въоръжения си нападател при опита за убийството на военния в Москва.

Около седем часа сутринта вчера генерал-лейтенантът, както обикновено, напуснал апартамента си на Волоколамско шосе в Москва, за да отиде на работа. Пред сградата го очаквала служебна кола с шофьор. На площадката Алексеев се натъкнал на мъж, който според предварителните данни е влязъл в сградата, представяйки се за доставчик на храна. Нападателят ранил генерала в ръката и крака, а когато Алексеев се опитал да вземе пистолета му, го прострелял и в гърдите. Активната съпротива на военния попречила на нападателя да го довърши.

„Тази терористична атака потвърди фокуса на режима на Зеленски върху постоянни провокации за нарушаване на преговорния процес и готовността му да направи всичко, за да убеди западните спонсори да продължат да провалят САЩ в постигането на справедливо споразумение.“

Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по повод стрелбата по руския Алексеев