Ерлинг Холанд изведе Манчестър Сити до ценен успех срещу Брентфорд в Лондон

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Брентфорд Къмюнити" в Лондон донесе радост на феновете на Манчестър Сити, след като "гражданите" измъкнаха трудна, но изключително важна победа с 1:0 над домакините от Брентфорд в среща от седмия кръг на английската Висша лига.

Още в началните минути на двубоя, норвежкият голмайстор Ерлинг Холанд демонстрира класата си, като реализира единственото попадение в мача. В 9-ата минута, след прецизно подаване от Йошко Гвардиол, скандинавската звезда не остави шансове на вратаря на Брентфорд и прати топката в мрежата.

Това попадение се оказа решаващо и донесе трите точки на шампионите.

С този успех Манчестър Сити увеличи актива си на 13 точки и се изкачи на пето място във временното класиране на Премиър лийг, като продължава да преследва лидерите в шампионата. От своя страна, Брентфорд остана на 16-а позиция със 7 точки и ще трябва да търси нови възможности за изкачване в следващите кръгове.