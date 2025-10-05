Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ерлинг Холанд изведе Манчестър Сити до ценен успех срещу Брентфорд в Лондон

Ерлинг Холанд изведе Манчестър Сити до ценен успех срещу Брентфорд в Лондон

5 Октомври, 2025 20:39 460 0

  • лондон -
  • манчестър сити-
  • брентфорд -
  • висша лига-
  • ерлинг холанд

"Гражданите" с минимална победа

Ерлинг Холанд изведе Манчестър Сити до ценен успех срещу Брентфорд в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Брентфорд Къмюнити" в Лондон донесе радост на феновете на Манчестър Сити, след като "гражданите" измъкнаха трудна, но изключително важна победа с 1:0 над домакините от Брентфорд в среща от седмия кръг на английската Висша лига.

Още в началните минути на двубоя, норвежкият голмайстор Ерлинг Холанд демонстрира класата си, като реализира единственото попадение в мача. В 9-ата минута, след прецизно подаване от Йошко Гвардиол, скандинавската звезда не остави шансове на вратаря на Брентфорд и прати топката в мрежата.

Това попадение се оказа решаващо и донесе трите точки на шампионите.

С този успех Манчестър Сити увеличи актива си на 13 точки и се изкачи на пето място във временното класиране на Премиър лийг, като продължава да преследва лидерите в шампионата. От своя страна, Брентфорд остана на 16-а позиция със 7 точки и ще трябва да търси нови възможности за изкачване в следващите кръгове.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ