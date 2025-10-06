Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гуардиола задмина сър Алекс: нов рекорд в историята на Висшата лига

Гуардиола задмина сър Алекс: нов рекорд в историята на Висшата лига

6 Октомври, 2025 07:00 826 0

  • пеп гуардиола-
  • сър алекс фъргюсън-
  • манчестър сити-
  • футбол

Мениджърът на Манчестър Сити стана най-бързият треньор с 250 победи в първенството

Гуардиола задмина сър Алекс: нов рекорд в историята на Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Пеп Гуардиола продължава да пренаписва историята на английския футбол. Испанецът постигна своята 250-а победа във Висшата лига като мениджър на Манчестър Сити, превръщайки се в най-бързия, който достига този забележителен етап — само за 349 мача.

Досегашният рекорд принадлежеше на сър Алекс Фъргюсън, който стигна до 250 успеха в 404 срещи начело на Манчестър Юнайтед. Гуардиола подобри постижението му с впечатляващите 55 мача по-малко.

Вече десета година в Англия, Гуардиола отново е устремен към титлата, която Сити отстъпи миналия сезон. Под негово ръководство „гражданите“ спечелиха шест от последните осем шампионата – постижение, с което само легендарният Фъргюсън може да се сравнява.

Гуардиола е едва четвъртият мениджър в историята на Висшата лига, който достига границата от 250 победи. До него в „елитния клуб“ са още Фъргюсън, Арсен Венгер и Дейвид Мойс.

След успеха над Брентфорд, испанецът дори се пошегува, че би било „интересно да се организира вечеря“ с останалите трима, може би дори пред камери — идея, която, както сам каза пред Sky Sports, не е изключена.

Нито един друг треньор в историята на лигата няма по-добър процент на победи от Гуардиола — цели 71.6%. След като доминира в Испания и Германия, той превърна Манчестър Сити в модерна футболна династия. За десетилетието си в синята част на Манчестър, Гуардиола вече е донесъл 18 трофея и е оставил отпечатък, който трудно някой ще заличи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ