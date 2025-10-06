Гуардиола задмина сър Алекс: нов рекорд в историята на Висшата лига

Пеп Гуардиола продължава да пренаписва историята на английския футбол. Испанецът постигна своята 250-а победа във Висшата лига като мениджър на Манчестър Сити, превръщайки се в най-бързия, който достига този забележителен етап — само за 349 мача.

Досегашният рекорд принадлежеше на сър Алекс Фъргюсън, който стигна до 250 успеха в 404 срещи начело на Манчестър Юнайтед. Гуардиола подобри постижението му с впечатляващите 55 мача по-малко.

Вече десета година в Англия, Гуардиола отново е устремен към титлата, която Сити отстъпи миналия сезон. Под негово ръководство „гражданите“ спечелиха шест от последните осем шампионата – постижение, с което само легендарният Фъргюсън може да се сравнява.

Гуардиола е едва четвъртият мениджър в историята на Висшата лига, който достига границата от 250 победи. До него в „елитния клуб“ са още Фъргюсън, Арсен Венгер и Дейвид Мойс.

След успеха над Брентфорд, испанецът дори се пошегува, че би било „интересно да се организира вечеря“ с останалите трима, може би дори пред камери — идея, която, както сам каза пред Sky Sports, не е изключена.

Нито един друг треньор в историята на лигата няма по-добър процент на победи от Гуардиола — цели 71.6%. След като доминира в Испания и Германия, той превърна Манчестър Сити в модерна футболна династия. За десетилетието си в синята част на Манчестър, Гуардиола вече е донесъл 18 трофея и е оставил отпечатък, който трудно някой ще заличи.