Христо Крушарски застана на страната на съдийте

Собственикът на Локомотив Пловдив - Христо Крушарски, даде интервю за Dsport и Дарик радио. Основната тема в него беше съдийството в България и признанията от Съдийската комисия за грешки в ущърб на „смърфовете“. Крушарски отказа да говори негативно за реферите, като сподели мнение, че съдията може да сгреши в рамките на пет минути, но ако играеш добре в останалите 85, ще победиш.

„Аз съм казал и пак ще го повторя: стига сме търсили причините на друго място. Гледал съм мачове в братска Аржентина, в Бразилия, гледал съм мачове и тука, даже последният, който гледах е Рилец Говедарци - Долна Баня и гледам футболистите как се борят със съдиите и как съдията не смее да ги погледне. Съдията трябва да всява респект и съм казал на всичките ми футболисти - видя ли футболист да спори със съдията, има глоба“, започна Крушарски.

„Съдията има право да те осъди, да ти присъди и да те накаже. Така е решил човекът, така е видял, какво да търся под вола теле? Дай да отворим всичко и разговорите от ВАР да се дават по телевизията, белким на някого угодят, в България угодия няма. Ако почнете от Боби, от Гонзо, сега и Шуменския, все някой е крив. Преди беше Петър Петров, все някой е крив. Защо търсим вината на друго място?“, продължи босът на Локомотив Пловдив.

„Това (б.р. – че са признали, че Локомотив е бил ощетяван) страшно много ме грее. Съдията може да сгреши 5 минути, а другите 85 къде са? Съдията може да удари рамо на един отбор не 90 минути, а пет. Ако си играл 85 минути и си си решил нещата, ще чакаш другите пет… Боже мой! Съдията е преценил, аз не мога да кажа, че някой му е наредил. Никой според мен не може да нареди на съдията как да свири. Той си свири както си може и колкото си може.“

„Имаше един младеж на мач ЦСКА - Локомотив Пловдив на „Армията“. Питат ме как ще завърши мача, казах 3:0 и ми теглиха една благословия на майка, свърши 3:1. След много време ме среща един младеж, който ми каза „Г-н Крушарски, благодаря ви за това, което казахте за мен, аз от там тръгнах да ставам съдия“. Не съм го и познавал, казах, че един млад човек свири мача перфектно. Тогава пак имаше натиск от ЦСКА към съдиите, но мачът се изигра добре от страна на Локомотив Пловдив, съдията не попречи, нито помогна“, каза Христо Крушарски, визирайки Георги Гинчев.

Относно, „волейболното изпълнение“ на Мартин Георгиев от Славия срещу Локомотив София, Крушарски заяви: „Само това ли е във футбола? Аз ще попитам нещо друго: Как станаха Аржентина световен шампион? Махнете го тоя ВАР, аз там линията мога да си я слагам както си искам. Някой му е казал нещо на тоя във ВАР, загледал се е и е забравил. Повторението мога да го режисирам както искам. Дайте да не търсим вината, а да се обединим и да работим за българския футбол. Да гледаме кой какво ще направи.“