Пол Скоулс разкри кой е мачът, който промени Кристиано Роналдо завинаги

8 Октомври, 2025 09:27 816 1

Бившият халф на Манчестър Юнайтед вярва, че сблъсъкът с Милан през 2005 г. е бил решаващ за израстването на португалеца

Пол Скоулс разкри кой е мачът, който промени Кристиано Роналдо завинаги - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Преди Кристиано Роналдо да се превърне в една от легендите на Манчестър Юнайтед, той е трябвало да научи един от най-важните си уроци – и това се случва в двубоя срещу Милан в Шампионската лига през сезон 2004/05.

Според Пол Скоулс, именно тези мачове с Милан са променили начина, по който Роналдо гледа на играта. „Решаващият момент за Кристиано беше, когато се изправи срещу Паоло Малдини – един от най-великите. Беше още много млад и трудно свикваше. Гатузо постоянно му взимаше топката, и тогава осъзна, че понякога просто трябва да подаде,“ сподели Скоулс в подкаста “The Good, The Bad & The Football”.

Манчестър Юнайтед отпада след две поредни загуби с 0:1, а нападението с Рууд ван Нистелрой, Гигс, Рууни и Роналдо е напълно неутрализирано от италианската защита. „Той искаше да мине покрай всички, но срещу Малдини това просто не се получава,“ добавя Скоулс.

С времето Роналдо приема съвета и се превръща в по-завършен отборен играч. В двата си престоя в Юнайтед той записва 72 асистенции, като печели три титли от Висшата лига и една от Шампионската лига. По-късно, в Реал Мадрид, партньорството му с Бензема и Бейл носи още 131 асистенции и множество трофеи.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    0 2 Отговор
    Роналдо най-много го е променил Бадр Хари.

    09:33 08.10.2025

