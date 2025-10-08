Пол Скоулс разкри кой е мачът, който промени Кристиано Роналдо завинаги

Преди Кристиано Роналдо да се превърне в една от легендите на Манчестър Юнайтед, той е трябвало да научи един от най-важните си уроци – и това се случва в двубоя срещу Милан в Шампионската лига през сезон 2004/05.

Според Пол Скоулс, именно тези мачове с Милан са променили начина, по който Роналдо гледа на играта. „Решаващият момент за Кристиано беше, когато се изправи срещу Паоло Малдини – един от най-великите. Беше още много млад и трудно свикваше. Гатузо постоянно му взимаше топката, и тогава осъзна, че понякога просто трябва да подаде,“ сподели Скоулс в подкаста “The Good, The Bad & The Football”.

Манчестър Юнайтед отпада след две поредни загуби с 0:1, а нападението с Рууд ван Нистелрой, Гигс, Рууни и Роналдо е напълно неутрализирано от италианската защита. „Той искаше да мине покрай всички, но срещу Малдини това просто не се получава,“ добавя Скоулс.

С времето Роналдо приема съвета и се превръща в по-завършен отборен играч. В двата си престоя в Юнайтед той записва 72 асистенции, като печели три титли от Висшата лига и една от Шампионската лига. По-късно, в Реал Мадрид, партньорството му с Бензема и Бейл носи още 131 асистенции и множество трофеи.