Жозе Моуриньо нарекъл играч на Ман Юнайтед боклук, а той му отговорил: А ти си голям боклук

Бившата звезда на Манчестър Юнайтед - Хенрих Мхитарян, подробно описва проблемните си отношения с Жозе Моуриньо в новата си книга „Моят живот винаги е в центъра“. Легендата на арменския футбол прекара 1,5 г. на "Олд Трафорд" и записа 63 мача и 13 гола. Той спечели Лига Европа и Купата на Лигата с "червените дяволи" преди да играе за Арсенал, Рома и Интер Милано. По-голямата част от успехите му дойдоха в Интер Милано, където спечели Серия А и Шампионската лига. В момента Мхитарян е на 36 г. и вече обяви плановете си да се оттегли от професионалния футбол, след като договорът му с Интер Милано изтече през лятото на 2026-а. Той се оттегли от националния отбор на страната си още през 2021 г. след 95 мача за Армения.

Въпреки че Жозе Моуриньо беше в основата на привличането на Мхитарян в Юнайтед, сега става ясно, че отношенията между двамата са станали бурни с течение на времето. Това помага да се обясни защо бившият играч на Борусия Дортмунд не успя да се споразумее с „червените дяволи“.

Халфът пристигна на "Олд Трафорд" от Борусия Дортмунд през 2016 г. и в първия си сезон отбеляза 11 гола в 41 мача, но това не беше достатъчно за Специалния, който заявил на Мхитарян, че иска той да напусне клуба, за да помогне за привличането на Алексис Санчес.

"Казах му, че не спира да ме критикува от първия ми ден в Манчестър Юнайтед, а той ми каза, че съм „боклук“. Загубих самообладание и му отвърнах с думите: А ти си голям боклук. Моуриньо продължи: "Махай се оттук, никога повече не искам да те виждам".

По време на тренировките треньорът не ми казваше нищо, мълчеше, но всяка вечер ми изпращаше съобщение чрез WhatsApp: „Мики, моля те, тръгвай си". Всеки път отговарях с един и същ отговор: "Ще си тръгна, ако намеря правилния отбор, иначе ще чакам лятото". Към средата на януари текстът се промени леко. „Мики, моля те, тръгни си, за да мога да взема Алексис Санчес.“

В крайна сметка Мхитарян напусна Юнайтед и се присъедини към Арсенал, докато Алексис Санчес пое по другия път, преди да се провали на "Олд Трафорд".