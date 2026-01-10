Новини
Политическите партии в Гренландия заявиха: Не искаме да бъдем американци

10 Януари, 2026 08:36 1 132 34

Партиите призоваха САЩ да престанат с „презрителното си отношение към страната ни“ и подчертаха, че „бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от гренландския народ“.

Политическите партии в Гренландия заявиха: Не искаме да бъдем американци - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Политическите партии в Гренландия показаха единство в отговор на претенциите на президента на САЩ Доналд Тръмп за датската територия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци“, се казва в съвместно изявление, подписано от петте партии в гренландския местен парламент, Инатсисартута.

Политическите сили призоваха САЩ да престанат с „презрителното си отношение към страната ни" и подчертаха, че „бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от гренландския народ“.

Тръмп потвърди още веднъж снощи претенциите си за Гренландия, заявявайки, че САЩ трябва да действат, за да предотвратят това Китай или Русия да получат контрол над стратегически важния арктически остров.

Американският президент многократно е заявявал, че иска да постави острова, който принадлежи на натовския съюзник Дания, под контрола на САЩ заради „неговото стратегическо значение“ и заради засилващото се според него присъствие на руски и китайски кораби в региона.

Датското правителство категорично отхвърли претенциите на Тръмп. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че американска атака срещу Гренландия би означавала края на НАТО и на световната архитектура на сигурност, установена след Втората световна война.


Дания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 3 Отговор
    Че кой ви пита какво искате!?🦧🥳🤣🖕

    08:49 10.01.2026

  • 2 Крум

    18 1 Отговор
    Няма не искаш,няма недей! Ще пратим свинете да им помогнат

    08:49 10.01.2026

  • 3 АХАХАХА

    15 2 Отговор
    Кой ги е питал тия какво искат??? Това да не е исканка

    08:55 10.01.2026

  • 4 Янки Дудъл

    17 2 Отговор
    Янките ще им спретнат набързо една розова революция тип гренландска пролет и са ги прилапали ,стой та гледай .

    08:55 10.01.2026

  • 5 китайски балон

    17 1 Отговор
    Няма не искам, няма недей БайДончо стана злодей!

    08:55 10.01.2026

  • 6 бай Бай

    17 2 Отговор
    Ако искате да е демократично два кораба бежанци като ви стоварят и сте малцинство.
    Но ще е по-евтино да отвлекат шефа ви и го сложат в килия съседна на пидиди.
    Учете международното право и опит наместо да фантазирате.
    Лукови глави.

    Коментиран от #34

    08:57 10.01.2026

  • 7 Никой не ви пита

    12 2 Отговор
    Някой да е питал народа на Венецуела.
    Вие да не се мислите за нещо по-по-най..... обикновени гренландци.

    08:57 10.01.2026

  • 8 Ами

    8 15 Отговор
    Те и руснаците не искат да бъдат руснаци...

    08:58 10.01.2026

  • 9 Българин

    8 4 Отговор
    А кой има нужда, от някакви си "политически партии" във Гренландия?!? Да си се качват на лодката си и бегом обратно в океана. А ако се бавят, ще заиграе пръчката!

    08:58 10.01.2026

  • 10 Хи хи

    12 2 Отговор
    Ама що така не искат, нали всички искат в Америка бе ???

    09:02 10.01.2026

  • 11 Така ли

    1 5 Отговор
    Ще мислите и след като бай Донката ви предложи и по 5 милиона на човек?

    09:02 10.01.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    12 2 Отговор
    няма НЕ ИСКАМ! На американските семити им трябват ресурси хахахахаха

    09:04 10.01.2026

  • 13 Швейк

    7 1 Отговор
    И ние не искаме , ама никой не ни пита.

    09:07 10.01.2026

  • 14 73737372772

    5 1 Отговор
    Айде ,пак пропаганда!Де е Дания ,де е Канада и Сащ?Отчкара ще ви донесе сметката и фактурата за покупко-продажба с жандарми.

    09:07 10.01.2026

  • 15 ВВП

    4 4 Отговор
    Ние в България искаме .Давай по 100 бона на калпак..!!

    09:13 10.01.2026

  • 16 Колко населението на Гренландия

    4 0 Отговор
    че и 5 партии имат???:)
    "„Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци“, се казва в съвместно изявление"

    А пък с това обявяване на независимост от Дания(разбирай и Европа) са готови за в ръцчките на дедо Тръмп!
    Само с Русия, можеше Европа да си запази Гренландия(а и икономиката си), но сама си съсипа всичко.

    Коментиран от #23

    09:15 10.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 По-лесно за манипулиране

    6 0 Отговор
    То същото, отделят ли се ще танцуват по свирката на Вашингтон, платени политици бол.

    09:17 10.01.2026

  • 19 Тръмп

    8 0 Отговор
    Няма не искам, няма недей!Щом те поискам ставам злодей

    Коментиран от #26

    09:19 10.01.2026

  • 20 ВВП

    8 0 Отговор
    Защо така всички близо до САЩ са дълбока мизерия .Куба Ямайка ,Мексико Панама ,Гватемала ,и цяла Америка .

    09:19 10.01.2026

  • 21 ВВП

    5 2 Отговор
    Всички държави ,близо до РФ ,имат огромен подем .Виж Казахстан ,Китай ,Япония Узбекистан... Финландия..и други..Що така ???

    09:20 10.01.2026

  • 22 Историк

    6 0 Отговор
    На въпроса на журналист знае ли какво е международно право ,агент Краснов отговори- това,което аз искам. Нагъл,необразован, злобен, циничен,безконтролен човек с огромна власт. Американците го натресоха на света и те трябва да го спасят от него. САЩ вече е Тръмпландия.

    09:21 10.01.2026

  • 23 Ще се сети Европа за Русия

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Колко населението на Гренландия":

    и ще разбере грешката си, но поне 100 години Русия няма да им прости за гадните номера!

    09:21 10.01.2026

  • 24 ВВП

    5 0 Отговор
    САЩ и около САЩ са върха на мизерията .7725.

    09:23 10.01.2026

  • 25 В днешния Свят

    9 0 Отговор
    няма, няма ! И ние не искаме да сме такива "европейци", но ни го налагат ! Било за наше "добро" !?
    В крайна сметка живота ни мина и преди и сега управлявайки ни измамници ! Но преди поне имаше някакъв РЕД !

    09:23 10.01.2026

  • 26 Мелания потвърждава

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тръмп":

    коментара ти!

    09:24 10.01.2026

  • 27 флибустерство

    7 0 Отговор
    Пита ли ви някой? И ние не искаме Евро, не искаме да сме до№дло%ги на чужди интереси, но са ни впримчили в клопка от която няма излизане. И я наричат "демокрация"....

    09:28 10.01.2026

  • 28 За какво му е на Тръмп дива Гренландия

    2 2 Отговор
    когато ледена Гренландия, въпреки че е автономия на Дания , винаги си е била АМЕРИКАНСКА с американски бази там и американците са се чувствали като у дома си, от гостоприемството на Дания...???

    Толкова ли е глюупав Тръмп за да не разбере, че Не Гренландия иска Русия, А след Украйна, ще си поиска Аляска...!
    Тръмп може да направи Америка още по велика Не с територията на Гренландия, А с поднесената му наготово и за БЕЗ пари цяла Украйна ,след ужаса на украинците преживян от руската военна агресия и извършения руски геноцид над украинците с убийствата и разрушенията които направи Путин за да унищожи И ликвидира Украйна като независима и самостоятелна държава, за да може да я окупира и да сложи ръка върху природните богатства на Украйна !

    Затова Украйна с украинците е веднага готова за разлика от гренландците, бързо и най доброволно да се присъедини като далечен и най СТРАТЕГИЧЕСКИ нов асоцииран щат на САЩ в Европа, до самите граници с Русия....!!!!

    Коментиран от #30

    09:33 10.01.2026

  • 29 Сащ

    0 0 Отговор
    Нема нешча в тайека игръ ....ки цтануватйе...

    09:37 10.01.2026

  • 30 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "За какво му е на Тръмп дива Гренландия":

    урките за нищо не стават, много са корумпирани !! Единствено за което стават урките е да копат редкоземни минерали, и да ги пращат в Америка ! Дано Путин не изтрепе всички урки, за да има да копат в мините !!

    09:42 10.01.2026

  • 31 Абе

    0 0 Отговор
    не е сигурно. Колкото хора, толкова и мнения. Що не го предложат на референдум?

    09:45 10.01.2026

  • 32 Окупирани

    2 0 Отговор
    и напълно завладени но иначе горди. Селска чест по Маскани ....Ами изгонете американската армия от там и ще бъдете "гренландци" или "датчани" или там каквото си искате. Хайде да ви видим.

    09:48 10.01.2026

  • 33 Това е

    1 0 Отговор
    живота. И тук променят насилствено идентичността ни, с някаква измислена "европейска", но нищо не може да направим.

    09:50 10.01.2026

  • 34 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "бай Бай":

    Къде бе, там тарамбуките не могат да изръгат.Нсй много да нахранят белите мечки.

    09:50 10.01.2026

