Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Тото Волф: Хубавите неща отнемат време

Тото Волф: Хубавите неща отнемат време

8 Октомври, 2025 14:08 536 0

  • мерцедес -
  • тото волф-
  • договор -
  • пилот -
  • джордж ръсел-
  • формула 1

Шефът на Мерцедес коментира темата за новия договор на Джордж Ръсел

Тото Волф: Хубавите неща отнемат време - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира темата за новия договор на водещия пилот на тима Джордж Ръсел и загатна, че сделката може да стане факт в близко бъдеще, пише gong.bg.

„Що се отнася до договора на Джордж, хубавите неща отнемат време“, обясни Волф. „Става въпрос за детайлите, а не за големите въпроси. Скоро ще има новини за договора на Джордж. Всичко трябва да бъде направено както трябва, защото търсим ползите и за двете страни.“

Австриецът добави, че подновяването на договора е важен момент за пилота и затова процесът трябва да бъде добре подготвен:

„Всеки път, когато един пилот подновява договора си, който може да е най-важният в живота му, всичко трябва да е внимателно обмислено. Няма за какво да се притесняваме – договорът ще е готов, когато е готов.“

Волф похвали представянето на Ръсел през сезона, отбелязвайки две победи и доминация в Сингапур, където британецът води от старта до финала.

„Джордж прави страхотна година“, заяви шефът на Мерцедес. „Не съм го видял да прави грешки. Имаше уикенди, в които той е казвал, че е можел да постигне нещо повече или че състезанието му не е било достатъчно добро. Но това се случва на всеки пилот.“

Сега остава да се види кога и при какви условия ще бъде финализиран дългосрочният договор на Ръсел с тима.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ