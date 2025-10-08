Тото Волф: Хубавите неща отнемат време

Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира темата за новия договор на водещия пилот на тима Джордж Ръсел и загатна, че сделката може да стане факт в близко бъдеще, пише gong.bg.

„Що се отнася до договора на Джордж, хубавите неща отнемат време“, обясни Волф. „Става въпрос за детайлите, а не за големите въпроси. Скоро ще има новини за договора на Джордж. Всичко трябва да бъде направено както трябва, защото търсим ползите и за двете страни.“

Австриецът добави, че подновяването на договора е важен момент за пилота и затова процесът трябва да бъде добре подготвен:

„Всеки път, когато един пилот подновява договора си, който може да е най-важният в живота му, всичко трябва да е внимателно обмислено. Няма за какво да се притесняваме – договорът ще е готов, когато е готов.“

Волф похвали представянето на Ръсел през сезона, отбелязвайки две победи и доминация в Сингапур, където британецът води от старта до финала.

„Джордж прави страхотна година“, заяви шефът на Мерцедес. „Не съм го видял да прави грешки. Имаше уикенди, в които той е казвал, че е можел да постигне нещо повече или че състезанието му не е било достатъчно добро. Но това се случва на всеки пилот.“

Сега остава да се види кога и при какви условия ще бъде финализиран дългосрочният договор на Ръсел с тима.