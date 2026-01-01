Изабелла Шиникова приключи участието си на четвъртфиналите в турнира в Найроби

Българската тенисистка Изабелла Шиникова сложи край на похода си на силния турнир в Найроби, където наградният фонд възлиза на внушителните 30 000 долара.

В оспорван двубой на четвъртфиналите при двойките, Шиникова и нейната партньорка от Сърбия – Наталия Сенич, отстъпиха драматично пред тандема Неира Санон (Франция) и Анук Вандевелде (Белгия) с резултат 2:6, 6:7(4).

Още от първите минути на срещата българо-сръбският дует изпита сериозни затруднения, като допусна два ранни пробива и изостана с 0:3 гейма. Въпреки усилията си, Шиникова и Сенич не успяха да наваксат изоставането и първият сет приключи в полза на съперничките им.

Във втората част обаче, поставените под номер 2 в схемата Шиникова и Сенич демонстрираха характер и поведоха с 3:0. Санон и Вандевелде обаче не се предадоха, изравниха резултата и вкараха сета в решителен тайбрек. Там френско-белгийската двойка бързо натрупа аванс от 5:1 точки и при третия си мачбол сложи точка на спора.

Така Изабелла Шиникова напуска турнира в Найроби след силно представяне, но с горчив привкус от пропуснатия шанс за полуфинал.