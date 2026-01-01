Новини
Русия предаде на САЩ дрон, за който твърди, че е летял към дачата на Путин ВИДЕО
Русия предаде на САЩ дрон, за който твърди, че е летял към дачата на Путин ВИДЕО

1 Януари, 2026 21:20, обновена 1 Януари, 2026 21:33 2 202 93

Анализът на данните за маршрута показвал, че крайната цел на атаката бил един от обектите на територията на резиденцията

Русия предаде на САЩ дрон, за който твърди, че е летял към дачата на Путин ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия предаде на Съединените щати безпилотен летателен апарат, за когото твърди, че е летял към резиденцията на президента Владимир Путин.

„Дешифрирането на съдържанието на паметта на навигационните контролери на безпилотния летателен апарат, извършено от специалисти от специалните служби на Руската федерация, недвусмислено потвърди, че целта на атаката е бил комплексът на президентската резиденция“, каза Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Той предал материалите на представител на Службата на военния аташе в посолството на САЩ в Москва.

„Вярваме, че тази стъпка ще разреши всички въпроси и ще допринесе за установяване на истината“, отбеляза той.

По-рано в днес руското Министерство на отбраната съобщи, че силите за сигурност са възстановили файл с полетна мисия от дрона. Анализът на данните за маршрута показвала, че крайната цел на атаката с украински дрон е бил един от обектите на територията на резиденцията.

Москва твърди, че в нощта на 29 декември ВСУ са предприели атака срещу резиденцията на Путин в Новгородска област, използвайки 91 дрона. Силите за противовъздушна отбрана унищожили всички цели. Впоследствие министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция за Украйна.

"Гласът на Кремъл" Дмитрий Песков подчерта, че Киев подкопава усилията на президента на Белия дом Доналд Тръмп с подобни провокации, но това няма да повлияе на диалога между Русия и Съединените щати, а президентите ще продължат да си сътрудничат. Той добави, че военните знаят как, с какво и кога да отговорят на украинска атака.


  • 1 мдааа

    46 16 Отговор
    Напечено става за Зеленски, както се коментира в американските медии. Истината излезе. Зелю от страх пак е излъгал. Сателита показва, че е имало удари.

    Коментиран от #6, #34, #50

    21:36 01.01.2026

  • 2 Варна 3

    16 38 Отговор
    Всичко е изцепка на Русия

    Коментиран от #71

    21:37 01.01.2026

  • 3 Не е нужно нищо да пращате

    32 12 Отговор
    Ясно е, че е имало нападение.

    Коментиран от #54

    21:38 01.01.2026

  • 4 !!!?

    23 32 Отговор
    Лилипутин стана смешен...жалва се на Тръмп като бездомно куче !

    Коментиран от #37

    21:38 01.01.2026

  • 5 ЕМИ РЕЗИДЕНЦИЯТА Е

    19 31 Отговор
    ВИЕ КАКВО ИСКАТЕ...ВОЙНА Е...ТЕЯ ВАТЕНКИ НАПЪЛНО ИЗКУКУРИГАХА...

    21:39 01.01.2026

  • 6 СЛАВА УКРАИНЕ!

    18 30 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Ако е имало удари резиденцията на късият да е е на пепел.

    Коментиран от #87

    21:40 01.01.2026

  • 7 Поредния Жалък Фейк

    16 28 Отговор
    Нали бяха 91 дрона .

    Навсякъде около Валдайското Озеро

    Щеше да бъде пълно с Отломки
    От Дронове .

    В Момента най малко

    15 ПВО Комплекса

    Има на Валдайското Озеро
    Да Пазят Изтърсаците на
    Пучя Въшката

    Ако имаше такава атака
    От 91 Дрона

    В Района на Резиденцията на Путян
    Щеше да заприлича
    На Пърл Харбър.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #27, #36, #86

    21:40 01.01.2026

  • 8 Ггхт

    17 4 Отговор
    Да се смееш ли да плачеш ли. Русия предала дрона на Американците. Ако ама те не играят по правилата(какво сме се разбрали) Тази война е дого се орка между тези който Управляват света. Целта е да държат в страх и подчинение масите и да намаляват регулярно населението в определени периоди от време. Само глупавите и се лепи хора по света не могат да го разберат.

    Коментиран от #15

    21:40 01.01.2026

  • 9 Какъв смешник

    16 27 Отговор
    Няма такъв смешник като Пуслер. Оплаква се на САЩ от отродчето на САЩ - Украйна

    Коментиран от #29

    21:41 01.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 10 Отговор
    Лошо им си пише на укрофа|||агите...

    21:42 01.01.2026

  • 12 коко

    30 7 Отговор
    предаден е контролера на дрона със всички разшифроване данни карти и т.н. но не официално руснаците пишат че британците са направили всичко,затова е пратена цялата информация на американците защото на бритите няма да им се размине

    Коментиран от #18

    21:43 01.01.2026

  • 13 123

    24 10 Отговор
    Не остана нищо друго освен да си признаят, може и с мълчание. Украйна не може да се измъква само с не е вярно. Наближава време, когато ще се чува и гласа на Русия. Не може да се игнорират тотално руснаците в Украйна, които са не малък процент

    Коментиран от #26

    21:43 01.01.2026

  • 14 стоян георгиев

    12 21 Отговор
    Поредните руски глупости.

    21:43 01.01.2026

  • 15 До копейката

    5 15 Отговор

    До коментар #8 от "Ггхт":

    Нищо не си разбрал. Сорос ми нареди да станем "многоходови"

    Коментиран от #21

    21:43 01.01.2026

  • 16 Хахахаха Руски Позор

    11 20 Отговор
    Русия заслужава по 20 к дрона на ден червеният площад да стане червн
    Бункерното плашило да фекализира бункера

    21:44 01.01.2026

  • 17 Жалко

    7 17 Отговор
    Ботокса се отчита пред Бай Дончо! Интересна война ако тази пародия може да се нарече така вообще . Ако воюваш, воювай а не медийни закани от типа - сега ще има отговор на отговора, на предния отговор. По добре ужасен край от колкото ужас без край беше казал поета......

    21:44 01.01.2026

  • 18 За кой ли път ахайахайа

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "коко":

    чак ли ще пишете декларация?

    Коментиран от #45

    21:45 01.01.2026

  • 19 Вторая ПедофилскаАрмия

    9 16 Отговор
    Се оказа самоПедофилска

    21:45 01.01.2026

  • 20 ...

    7 18 Отговор
    Нещастника Путин звучи като ученичка.
    Моля, госпожо - скубят ми косите...

    21:45 01.01.2026

  • 21 Дано нареди на тъ пейката

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "До копейката":

    и да не показва жалкото си съществуване.

    21:45 01.01.2026

  • 22 Спецназ

    21 5 Отговор
    Значи Зеленский "разговаря" с Тръмп!

    ВЪВ МОМЕНТА се включва "РАЗГОВОР" на Тръмп с Путин, който е в Дача- та си.

    Путин вдига телефона и говори с Тръмп. това беше вече обявено,

    в следващите минути се извършва нападение НАД МЯСТОТО от
    което е вдигнал Путин телефона

    СЪС стотици УКРАИНСКИ дронове!

    ВСЕКИ да си го осмисли за себе си...

    21:45 01.01.2026

  • 23 Име

    11 2 Отговор
    Приятни сънища!

    21:46 01.01.2026

  • 24 Хахаха

    7 22 Отговор
    Лъжите на подите убийци и чакалът им Адолф Путлер нямат край.
    Светът не вярва на този измислен плъх и гнуснта им свита.
    Измислици,лъжи и болни фантазии на един болен шизофреник .

    21:46 01.01.2026

  • 25 Слава Украйна

    8 20 Отговор
    Попиля Русия
    Бункера се моли нагоре надолу за помощ
    А една малка Украйна всеки ден Бомби Москва

    21:46 01.01.2026

  • 26 ФАКТ

    6 12 Отговор

    До коментар #13 от "123":

    не е пародия войната. пародия е късият милиционер

    21:46 01.01.2026

  • 27 стоян георгиев

    4 18 Отговор

    До коментар #7 от "Поредния Жалък Фейк":

    Освен това няма как да се извади локализация на украйнската крайна цел.дроновете не работят така.нека се радват бг тролейбусите...

    21:46 01.01.2026

  • 28 Свободен

    6 18 Отговор
    Само копейките имат нивото на интелект за да вярват на руски медии!
    Новината е за тях, нас не ни интересува изобщо!
    Все пак сме доста по-умни!

    21:48 01.01.2026

  • 29 Факта си е факт

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "Какъв смешник":

    Абсолютно си прав но не мога да разбера с какво не са сьгласни нашите "сьнародници"?

    21:48 01.01.2026

  • 30 да питам

    6 11 Отговор
    По време на "СВО" , защо не трябва да се атакува бункер , па бил той и на малката ханъма ?

    21:48 01.01.2026

  • 31 аz CВО Победа 80

    8 14 Отговор
    Един детайл!Според вече излязлите некролози ликвидираните 24 ватенки от кафенето в окупираната Херсонска област са военни и полицаи от руските окупационни части.Вече бивши.🤣🤣🤣

    Коментиран от #75

    21:49 01.01.2026

  • 32 Майтап

    5 13 Отговор
    И да е имало атака към въпросната резиденция,тя е по-скоро символична.
    Мишката путин не е бил в нея , а в някой бункер.
    Съществения въпрос е, че всяка воюваща страна ще иска да убие противниковия предводител.Особено нападнатата.
    Така е от как свят светува...

    21:50 01.01.2026

  • 33 Мдаа

    4 14 Отговор
    Колко му е руснаците да препрограмират маршрута на някой пленен дрон. Явно си мислят, че както манипулират собственото си население, така ще могат и за другите.

    21:50 01.01.2026

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    АЗ ли да съм таКЪв ХЮМ , да се оплаквам на врага си от братчедите от друга наСССРрана республика?

    Коментиран от #68

    21:50 01.01.2026

  • 35 Тома

    16 3 Отговор
    ....Русия предаде на Съединените щати безпилотен летателен апарат, за когото твърди,...

    За КОЙТО, неграмотнико драскащ, за КОЙТО.

    21:51 01.01.2026

  • 36 Няма край руският позор

    7 13 Отговор

    До коментар #7 от "Поредния Жалък Фейк":

    Няма.

    21:51 01.01.2026

  • 37 Някой

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    Виж колко са големи Зеленски и Бандера и после определях хора за малки.
    И Меси е малък. ;)

    21:51 01.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами

    9 5 Отговор
    Нещата са много по-сериозни от това което ни се представя.
    Появи се информация, че в САЩ се подготвя план
    за ускоряване на процеса за напускане на Европа.

    Коментиран от #52

    21:52 01.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Путин

    5 12 Отговор
    Виж бе, Дончо, виж бе! Тоя лош Зеленски как ме бие и крещи навсякъде, че аз пръв съм започнал. Мамо, мамо, къде си?

    21:54 01.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Воя на Тролеите

    12 7 Отговор
    Ясно показва, че фашистите са загазили с терористичната атака срещу резиденцията на Путин

    21:55 01.01.2026

  • 45 срам

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "За кой ли път ахайахайа":

    ходил си на училище въобще ,знаеш ли какво е декларация?

    21:57 01.01.2026

  • 46 ха ха хааа

    7 10 Отговор
    Плитки , руzки измислици ... Другарю Тръмп , Зеленски ме бие ... 🤭😁

    21:57 01.01.2026

  • 47 Бах и руските страхливи мишки

    4 10 Отговор
    Негодници в пълният смисъл на думата.

    21:57 01.01.2026

  • 48 Перо

    9 14 Отговор
    Ционисткият шут е чакал добри новини от това нападение и после да обяви някаква победа, но уви. Сега, преди продължаване на преговорите ще изчака за един Орешник в бункера, в Киев!

    Коментиран от #57

    21:59 01.01.2026

  • 49 Абе що в Москва

    4 9 Отговор
    Нема ток?!

    21:59 01.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Жител на града

    5 7 Отговор
    Не спряхте да ни занимаваТе с долнопробните,рашистки лъжи .

    21:59 01.01.2026

  • 52 Куку

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Уточнение:
    САЩ все още не са част от ЕС за да я напускат...

    Коментиран от #67

    22:00 01.01.2026

  • 53 На лъжата краката са руски

    5 9 Отговор
    Тия ватенки все повече заприличват на детска градина.Госпожо,тоя ме удари,този ме обиди...😢😭

    22:00 01.01.2026

  • 54 Наистина

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Не е нужно нищо да пращате":

    е трябвало да има и джуджака да спре да съществува,но този път,както винаги,руски лъжи!

    Коментиран от #59

    22:01 01.01.2026

  • 55 Гончар Романенко

    6 2 Отговор
    САЩ ще предаде на Русия
    дясното ухо на бай Дончо,
    за което твърди, че е простреляно лани!? :))

    22:01 01.01.2026

  • 56 Ъъъъъъъ

    3 3 Отговор
    Дали пък не е време Русия да спре да се завира на американците:

    "Шокиращо разкритие: Участие на ЦРУ в украинската атака край Крит! САЩ водят ударите по руски танкери

    Според американски доклади, агенти на ЦРУ са активно замесени в украинските атаки срещу руски танкери, както в Черно море, така и в неотдавнашната атака край бреговете на Крит.
    Изтичане на информация от Белия дом до NYT твърди, че самият Тръмп „гледа много положително атаките на украинските въоръжени сили срещу руски енергийни инфраструктурни съоръжения“ и срещу танкери от сенчестия флот, тъй като те предоставят на Киев силен коз в преговорите срещу Москва.

    Американската преса публикува все повече материали, в които се твърди, че Вашингтон няма планове – и никога не е имал – да прекрати подкрепата си за Украйна.
    По-специално, „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници в Белия дом, съобщава, че президентът на САЩ Доналд Тръмп гледа много положително на атаките на украинските въоръжени сили срещу руската енергийна инфраструктура, тъй като те са дали на Белия дом специфично средство за натиск върху Москва.
    Тези удари се извършват с активното съдействие на ЦРУ и са насочени изключително към причиняване на икономически щети на Русия.
    Освен това, според американското издание, САЩ са дали „зелена светлина“ на атаките на украински дронове и безпилотни летателни апарати срещу танкери, принадлежащи към така наречения „сенчест флот“ на Русия в Черно и Средиземно море.

    Докато Вашингтон

    Коментиран от #64

    22:02 01.01.2026

  • 57 Хмхмм

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Перо":

    Той Орешника е още на хартия бе ТПЪК.

    Коментиран от #63

    22:03 01.01.2026

  • 58 Ццц

    8 3 Отговор
    Кефи ме как изчакаха всички подлизурковци да се изкажат, за да ги изтипосат пред цял свят какви жалки лъжци са. Кайчето Калас да не би да е родена на първи април? И трябва ли да стои още на позицията, с която няма нищо общо? Ако не съм познал рождената й дата, то поне 1-ви април е датата, на която бих и казал, че е очарователна и умна дама, коясо искам да живее дълго!

    22:03 01.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Да и надписа

    3 2 Отговор
    "На Дачу на Путину" още си личал.

    22:03 01.01.2026

  • 61 Ами

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Ще се опитам да Ви го обясня кратко и простичко.
    Атаката е била насочена към команден център на ядрената триада.
    Новата военна доктрина на Русия гласи че, нападение над Русия
    от съюзник в НАТО се счита за нападение от целия съюз.
    Ха сега се замисли кой първи ще го отнесе.

    Коментиран от #69

    22:04 01.01.2026

  • 62 Бен Вафлек

    3 6 Отговор
    Реват като питки.

    22:04 01.01.2026

  • 63 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Хмхмм":

    От миш маша и хартията не остана. Ама троли и да не ти пука. Важно е всички да виждат къде падна запада

    Коментиран от #66

    22:05 01.01.2026

  • 64 Ъъъъъъъъ

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Ъъъъъъъ":

    Ти да не мислиш,че американците обичат руските комунисти??? Русия е пред брутален икономически и военен фалит без да участва един натовски войник.Кажи го на Захарова и другите колективни крепостни.

    22:07 01.01.2026

  • 65 ха ха хааа

    6 1 Отговор

    До коментар #59 от "Виждам":

    През руzките очила - всичко е Бандера ... 🤭🤫

    Коментиран от #70

    22:08 01.01.2026

  • 66 Фазани си метни въжето

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Така е":

    И рипай☝️🤣

    Коментиран от #73

    22:08 01.01.2026

  • 67 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Куку":

    САЩ не са част от ЕС, но са част от НАТО.
    Бих казал ... Основната част.
    Така, че не се прави на умик.

    22:08 01.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    Ботокса няма да има време да каже "гък" преди да бъде бетониран в бункера.

    22:11 01.01.2026

  • 70 Трагедията на запада

    4 4 Отговор

    До коментар #65 от "ха ха хааа":

    да стигне да лъже краде, спонсорира фашизъм и тероризъм. Воя на тролеите показва цялата рази трагедия.

    Коментиран от #78

    22:11 01.01.2026

  • 71 не може да бъде

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Не пишете глупости -вече излязоха снимките от срещата на военното аташе на САЩ и руския военен който му предава платките от устройството за управление -това е нещо като ROM памет -направеният запис е само за четене и не се изтрива.Произходът на платките вероятно ще хвърли и светлина кой ги организира тези полети ...може би руснаците имат късмет с този дрон който не се взривил -това е неоспоримо доказателство .... може и те да са помогнали да падне и не се взриви ...но това е положението !?

    22:12 01.01.2026

  • 72 Виждащ

    5 7 Отговор

    До коментар #59 от "Виждам":

    Русия е едно мечешко л✓йно.

    Коментиран от #74, #77

    22:13 01.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Може всичко да е

    6 4 Отговор

    До коментар #72 от "Виждащ":

    Но трагедията някой да стане отпадък на обществото, за да го ползва пропадналият и залят от фашизъм запад за евтин глупак, е жива трагедия.

    Коментиран от #76

    22:15 01.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Фани се гръмнни

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Може всичко да е":

    Ще направиш добра услуга на себе си.

    Коментиран от #79, #88

    22:20 01.01.2026

  • 77 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Виждащ":

    И много държави се задавиха с него!

    22:20 01.01.2026

  • 78 ха ха хааа

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Трагедията на запада":

    Многониковия , виждам , че "тролеЙте" са ти приоритет .. 🤫

    Коментиран от #82

    22:21 01.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Русия

    1 2 Отговор
    продължава да хленчи на рамото на Чичо Сам,а той,може и да повярва.Все пак там има по-вече петрол и газ,и редки метали,отколкото в клетата Украйна.Дааа,да,Русия има с какво да съблазни непредвидимия Дон.Може като нищо да му пробута по 50% от Лукоил,Роснефт и Газпром.Той обича МАГА подаръци.Катар вече го дари с един Бойнг-747-800 i
    произведен специално за него.....,а после Израел взе,че им прати една ракета,колкото да им напомни,че дарения и сладки обещания,работа не вършат.Така мисля,че се получи и сега.Дони ще пребере каквото може,а после всеки да се спасява сам и както намери за добре.

    22:24 01.01.2026

  • 81 Дайджест

    0 3 Отговор
    Някой ако си мисли,че руските индианци са хора е без.м.озъчен.

    22:25 01.01.2026

  • 82 Тролеите

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "ха ха хааа":

    са отпадъка в обществото и затова пропадналият запад, залят от фашизъм и деградация ги ползва за евтин отпадък да леят лъжи, простотия и пропаганда срещу Русия. После защо света застана зад Русия.

    Коментиран от #90

    22:25 01.01.2026

  • 83 РИА Новости

    2 0 Отговор
    Внимание ! Внимание !

    Говорит Мацква .

    Рамзан Кадиров ритна камбаната .
    Да се готви маленкий Вовка Недоносняка

    22:25 01.01.2026

  • 84 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Нещастникът Путин моли сенилния Тръмп да го защити от Зеленски....

    22:26 01.01.2026

  • 85 opk бежит

    1 0 Отговор
    крак-граната летить ему вслед !

    22:26 01.01.2026

  • 86 Първо

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Поредния Жалък Фейк":

    разбери къде и колко дронове са свалени. Руснаците обявиха маршрути, брошки и места на неутрализиране. Ако си мислиш, че ще ги чакат всичките да стигнат до резиденцията във Валдая и тогава да ги свалят си в грешка.

    22:28 01.01.2026

  • 87 НАЛИ?!

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНЕ!":

    А като имаше украински удари по Кримският Мост,случайно той да стана на пепел...?!
    Всичките му платна си работят,до ден днешен,съвсем нормално!

    22:29 01.01.2026

  • 88 Давай

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "Фани се гръмнни":

    Освободи света от един бАклук, показващ жалкото си циганско съществуване и упадъка и фашизма залял запада.

    22:30 01.01.2026

  • 89 Плешива първопричина

    2 0 Отговор
    Тези не спират да се излагат.

    22:31 01.01.2026

  • 90 Абе ти можеш ли да четеш?

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Тролеите":

    Фани се гръмнни.

    Коментиран от #92

    22:31 01.01.2026

  • 91 На бас, че Рижавия

    1 0 Отговор
    ще клъвне на поредната руска лакърдия!

    Рижо е готов на всичко, че да помогне на Путя.

    Коментиран от #93

    22:32 01.01.2026

  • 92 Явно не можеш

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Абе ти можеш ли да четеш?":

    Затова чети.

    Тролеите са отпадъка в обществото и затова пропадналият запад, залят от фашизъм и деградация ги ползва за евтин отпадък да леят лъжи, простотия и пропаганда срещу Русия. После защо света застана зад Русия.

    22:32 01.01.2026

  • 93 Агент Краснов

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "На бас, че Рижавия":

    Е Руски Актив.

    22:33 01.01.2026

