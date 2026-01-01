Русия предаде на Съединените щати безпилотен летателен апарат, за когото твърди, че е летял към резиденцията на президента Владимир Путин.
„Дешифрирането на съдържанието на паметта на навигационните контролери на безпилотния летателен апарат, извършено от специалисти от специалните служби на Руската федерация, недвусмислено потвърди, че целта на атаката е бил комплексът на президентската резиденция“, каза Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили.
Той предал материалите на представител на Службата на военния аташе в посолството на САЩ в Москва.
„Вярваме, че тази стъпка ще разреши всички въпроси и ще допринесе за установяване на истината“, отбеляза той.
По-рано в днес руското Министерство на отбраната съобщи, че силите за сигурност са възстановили файл с полетна мисия от дрона. Анализът на данните за маршрута показвала, че крайната цел на атаката с украински дрон е бил един от обектите на територията на резиденцията.
Москва твърди, че в нощта на 29 декември ВСУ са предприели атака срещу резиденцията на Путин в Новгородска област, използвайки 91 дрона. Силите за противовъздушна отбрана унищожили всички цели. Впоследствие министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция за Украйна.
"Гласът на Кремъл" Дмитрий Песков подчерта, че Киев подкопава усилията на президента на Белия дом Доналд Тръмп с подобни провокации, но това няма да повлияе на диалога между Русия и Съединените щати, а президентите ще продължат да си сътрудничат. Той добави, че военните знаят как, с какво и кога да отговорят на украинска атака.
