Адриан Андреев започна годината с успех

Адриан Андреев се класира на 1/4-финалите на тенис турнира на клей в Маракеш, Мароко. Надпреварата е с награден фонд 30 000 щатски долара.
На 1/8-финалите българинът отстрани с 6:3, 6:2 италианеца Силвио Менкалия.
Българинът не допусна да загуби нито едно свое подаване през целия мач и с общо 3 пробива успя да елиминира безпроблемно своя противник.
За място сред най-добрите четири, Андреев ще играе срещу французина Шон Кюнен, който заема 505-а позиция в световната тенис ранглиста.
1 Спецназ
да се придвижи на място , където са ДЕБЕЛИТЕ Пари и Яките П.тки!
ПОЖЕЛАВАМ му го от все сърце, Баце!
20:03 01.01.2026