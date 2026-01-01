Новини
Адриан Андреев започна годината с успех

1 Януари, 2026 19:42

Българинът отстрани Силвио Менкалия

Адриан Андреев започна годината с успех - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Адриан Андреев се класира на 1/4-финалите на тенис турнира на клей в Маракеш, Мароко. Надпреварата е с награден фонд 30 000 щатски долара.

На 1/8-финалите българинът отстрани с 6:3, 6:2 италианеца Силвио Менкалия.

Българинът не допусна да загуби нито едно свое подаване през целия мач и с общо 3 пробива успя да елиминира безпроблемно своя противник.

За място сред най-добрите четири, Андреев ще играе срещу французина Шон Кюнен, който заема 505-а позиция в световната тенис ранглиста.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    Успех на Адриан -чо- нека Е.Е тия клошари от 500- но място и

    да се придвижи на място , където са ДЕБЕЛИТЕ Пари и Яките П.тки!

    ПОЖЕЛАВАМ му го от все сърце, Баце!

    20:03 01.01.2026

