Адриан Андреев започна годината с успех

Адриан Андреев се класира на 1/4-финалите на тенис турнира на клей в Маракеш, Мароко. Надпреварата е с награден фонд 30 000 щатски долара.

На 1/8-финалите българинът отстрани с 6:3, 6:2 италианеца Силвио Менкалия.

Българинът не допусна да загуби нито едно свое подаване през целия мач и с общо 3 пробива успя да елиминира безпроблемно своя противник.

За място сред най-добрите четири, Андреев ще играе срещу французина Шон Кюнен, който заема 505-а позиция в световната тенис ранглиста.