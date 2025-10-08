Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул празнува специална дата

Ливърпул празнува специална дата

8 Октомври, 2025 22:37 478 0

  • дата -
  • ливърпул-
  • на този ден-
  • юрген клоп-
  • брендън роджърс -
  • анфийлд

Точно преди десет години, на този ден, германският стратег Юрген Клоп пое кормилото на легендарния клуб

Ливърпул празнува специална дата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

8 октомври в емблематична дата за всички, които носят Ливърпул в сърцето си. Точно преди десет години, на този ден, германският стратег Юрген Клоп пое кормилото на легендарния английски клуб, наследявайки Брендън Роджърс и поставяйки началото на нова златна епоха на "Анфийлд".

Под ръководството на харизматичния наставник, "червените" възвърнаха блясъка си и отново се изкачиха на върха както в английския, така и в европейския футбол. Клоп не само прекъсна 30-годишната суша за титла във Висшата лига, но и изведе Ливърпул до три финала в Шампионската лига, като един от тях завърши с триумф и вдигане на престижния трофей.

Във витрината на клуба през последното десетилетие бяха добавени още Суперкупата на Европа, две Купи на Лигата, ФА Къп, трофей от Световното клубно първенство и Къмюнити шийлд – постижения, които върнаха Ливърпул сред футболните гиганти.

Въпреки успехите, на 26 януари 2024 г. Клоп шокира феновете, като обяви, че ще напусне клуба след края на сезона 2023/2024.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ