Ливърпул празнува специална дата

8 октомври в емблематична дата за всички, които носят Ливърпул в сърцето си. Точно преди десет години, на този ден, германският стратег Юрген Клоп пое кормилото на легендарния английски клуб, наследявайки Брендън Роджърс и поставяйки началото на нова златна епоха на "Анфийлд".

Под ръководството на харизматичния наставник, "червените" възвърнаха блясъка си и отново се изкачиха на върха както в английския, така и в европейския футбол. Клоп не само прекъсна 30-годишната суша за титла във Висшата лига, но и изведе Ливърпул до три финала в Шампионската лига, като един от тях завърши с триумф и вдигане на престижния трофей.

Във витрината на клуба през последното десетилетие бяха добавени още Суперкупата на Европа, две Купи на Лигата, ФА Къп, трофей от Световното клубно първенство и Къмюнити шийлд – постижения, които върнаха Ливърпул сред футболните гиганти.

Въпреки успехите, на 26 януари 2024 г. Клоп шокира феновете, като обяви, че ще напусне клуба след края на сезона 2023/2024.