Ван Дайк е недостижим във въздуха

16 Октомври, 2025 08:30 422 1

Капитанът на Ливърпул е получил най-високата оценка - 100

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Върджил Ван Дайк е най-добрият защитник във въздуха през последните шест месеца според Международния център за спортни изследвания (CIES). Капитанът на Ливърпул е получил най-високата оценка - 100. В топ 3 са още новото попълнение на Реал Мадрид - Дийн Хаусен и ветеранът Николас Отаменди от Бенфика.

Топ 10 :

1. Върджил ван Дайк (Ливърпул) – 100

2. Дийн Хаусен (Реал Мадрид) – 96.8

3. Николас Отаменди (Бенфика) – 96.3

4. Дан Бърн (Нюкасъл) – 94.7

5. Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт) – 94.4

6. Роналд Араухо (Барселона) – 94.3

7. Крис Ричардс (Кристъл Палас) – 93.4

8. Райън Фламинго (ПСВ) – 92.1

9. Густаво Гомеш (Палмейрас) – 92

Натан Бернардо (Бетис) – 92.


  • 1 завод

    0 0 Отговор
    Ван Дайк е недостижим във въздуха,може да лети, като самолет.

    08:53 16.10.2025

