Ван Дайк е недостижим във въздуха

Върджил Ван Дайк е най-добрият защитник във въздуха през последните шест месеца според Международния център за спортни изследвания (CIES). Капитанът на Ливърпул е получил най-високата оценка - 100. В топ 3 са още новото попълнение на Реал Мадрид - Дийн Хаусен и ветеранът Николас Отаменди от Бенфика.
Топ 10 :
1. Върджил ван Дайк (Ливърпул) – 100
2. Дийн Хаусен (Реал Мадрид) – 96.8
3. Николас Отаменди (Бенфика) – 96.3
4. Дан Бърн (Нюкасъл) – 94.7
5. Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт) – 94.4
6. Роналд Араухо (Барселона) – 94.3
7. Крис Ричардс (Кристъл Палас) – 93.4
8. Райън Фламинго (ПСВ) – 92.1
9. Густаво Гомеш (Палмейрас) – 92
Натан Бернардо (Бетис) – 92.
