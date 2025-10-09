Френки де Йонг остро разкритикува идеята за мач между Барселона и Виляреал в Маями

Една от ключовите фигури на Барселона – Френки де Йонг, публично изрази несъгласието си с решението двубоят между каталунците и Виляреал да се проведе в Маями, САЩ. Това съобщи агенция "Ройтерс", позовавайки се на изказване на холандския полузащитник.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас наскоро обяви, че историческият сблъсък ще се състои на 20 декември на стадион "Хард Рок" в Маями. За първи път в историята на европейския клубен футбол официален шампионатен мач ще се изиграе извън пределите на Стария континент – ход, който предизвика бурни реакции сред фенове и играчи.

На пресконференция преди квалификационния двубой на Нидерландия срещу Малта за Мондиал 2026, Де Йонг не скри разочарованието си: „Разбирам, че клубовете ще извлекат ползи от подобно решение, но лично аз не бих го подкрепил. Това е несправедливо от спортна гледна точка – домакинството се губи, а ние ще трябва да играем на неутрален терен. За съжаление, не усещам, че някой чува мнението ни“.

Този прецедент поставя под въпрос баланса и традициите в испанския футбол, като отваря широка дискусия за бъдещето на Ла Лига и ролята на комерсиалните интереси. Феновете на Барселона и Виляреал вече изразиха смесени чувства относно преместването на мача отвъд океана.