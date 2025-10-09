Новини
Спорт »
Световен футбол »
Френки де Йонг остро разкритикува идеята за мач между Барселона и Виляреал в Маями

Френки де Йонг остро разкритикува идеята за мач между Барселона и Виляреал в Маями

9 Октомври, 2025 11:12 468 1

  • барселона-
  • френки де йонг-
  • виляреал-
  • маями-
  • сащ-
  • ла лига -
  • хавиер тебас

Историческият сблъсък ще се състои на 20 декември на стадион "Хард Рок"

Френки де Йонг остро разкритикува идеята за мач между Барселона и Виляреал в Маями - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Една от ключовите фигури на Барселона – Френки де Йонг, публично изрази несъгласието си с решението двубоят между каталунците и Виляреал да се проведе в Маями, САЩ. Това съобщи агенция "Ройтерс", позовавайки се на изказване на холандския полузащитник.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас наскоро обяви, че историческият сблъсък ще се състои на 20 декември на стадион "Хард Рок" в Маями. За първи път в историята на европейския клубен футбол официален шампионатен мач ще се изиграе извън пределите на Стария континент – ход, който предизвика бурни реакции сред фенове и играчи.

На пресконференция преди квалификационния двубой на Нидерландия срещу Малта за Мондиал 2026, Де Йонг не скри разочарованието си: „Разбирам, че клубовете ще извлекат ползи от подобно решение, но лично аз не бих го подкрепил. Това е несправедливо от спортна гледна точка – домакинството се губи, а ние ще трябва да играем на неутрален терен. За съжаление, не усещам, че някой чува мнението ни“.

Този прецедент поставя под въпрос баланса и традициите в испанския футбол, като отваря широка дискусия за бъдещето на Ла Лига и ролята на комерсиалните интереси. Феновете на Барселона и Виляреал вече изразиха смесени чувства относно преместването на мача отвъд океана.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    За пари. Няма никаква логика иначе. Феновете на клубовете там няма да могат да гледат. Футболистите ще летят на някъде и обратно - време през което не могат да тренират и спят нормално. После от Барса пак ще се оплакват за многото мачове. Нищо че при 20 отбора мачовете в първенството сигурно са същите от не знам кога.

    11:41 09.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ