Бивш испански халф предупреди Арсенал: Барселона ще дойде за Артета

Бившият испански полузащитник Гайска Мендиета заяви, че успехите на Микел Артета като мениджър на Арсенал от 2019 година насам ще му осигурят предложения от големи клубове, когато специалистът реши, че е време за ново предизвикателство. Един от потенциалните му бъдещи клубове е Барселона, където Артета започва кариерата си на играч.

Мендиета, който е играл за Барселона, Валенсия и Мидълзбро, смята, че Артета няма да бърза да напуска „Емиратс“. Въпреки това, големи клубове неизбежно ще проявяват интерес.

„Когато дойде моментът Артета да напусне Арсенал и да търси нови преживявания, големите клубове ще почукат на вратата му. Работата, която върши в Арсенал, и в следващите сезони ще доведе до още трофеи в кабинета. Барселона, както и други големи клубове и дори национални отбори, ще му предложат много възможности.“

Настоящият треньор на Барселона, Ханзи Флик, има договор до 2027 година.

Под ръководството на Артета Арсенал завърши на второ място в Премиър лийг през последните три сезона – най-доброто им постижение от времето на Арсен Венгер (осем поредни сезона в топ 2 до 2005 година). Въпреки това, Артета все още чака първи голям трофей след спечелването на ФА Къп през 2020-та година.

Ако Артета напусне, Арсенал може да потърси друг бивш капитан на клуба – Сеск Фабрегас, който в момента води италианския Комо и се утвърди като един от най-обещаващите млади треньори. Мендиета е убеден, че Фабрегас има бъдеще в Премиър лийг:

„Знам, че е щастлив в Комо. Проектът е ключов и той сам избира кой идва и кой си тръгва. Сигурен съм, че клубове от Премиър лийг вече са се обръщали към него. Ще го видим в Англия в бъдеще. Той е достатъчно интелигентен треньор, който може да се адаптира към всякакви условия. Би му подхождало да води и Арсенал, и Челси. Той беше много интелигентен играч и е много интелигентен треньор. В момента изглежда, че Арсенал е по-близо до стила на футбола, който той би играл.“