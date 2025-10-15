Александър Димитров след 0:4 от Испания: Доволен съм от младите и дебютантите

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров обясни какъв е бил планът за мача с Испания, загубен днес с 0:4. Според него, все още си личи психическата нестабилност, получена след тежката загуба от Турция (1:6 в събота в София). Освен това, многото натрупани поражения също оказват своето негативно въздействие.



“От Испания винаги са силни шамарите", започна Димитров след препратка към негов отговор ден преди мача, че този състав на България "Ще яде много шамари". "Но първо да поздравя младежите за победата с 2:1 над силния отбор на Чехия. Това ни дава възможност да гледаме оптимистично. И в двата мача съм много разочарован от резултатите. Влязохме след тежка загуба. Видяхме психологическа нестабилност в нашите играчи“, започна Димитров.



„Планът за мача се постараха максимално да ги изпълнят. Влязоха със самочувствие, с агресия, можехме де отбележим 1-2 гола“.



След това испански журналисти го попитаха какво у мнението му за Педри и за селекцията на Луис де ла Фуенте. “Педри? Отличен футболист, вие разполагате с много отлични. Луис де ла Фуенте има много хора на високо ниво, въпреки контзиите. Ние се надявахме и Педри да не играе. Искам да поздравя испанския футбол с методиката и начина, по който изграждате. Те са големи личности и големи футболисти. Това е градено много дълги години. Още от 17-годишните преди много години този стил на игра се изграждаше“.



За цялостната ситуация в тима той обясни: “Да, има напрежение – много загуби му се събраха. Но освен контраатаката, указанията бяха да вземем втора топка и да бързо са преминаваме през втора и трета зона и повече време да държим, да сменяме фронта на атаката. Но видяхте всички – ужасяваща преса прилага Испания, те изобщо не ти дават възможност да играеш топката и да вземеш решение“.



След 10 месеца без победа, какъв е пътят за българския национален отбор по футбол? “С повече млади играчи ще се опитаме да стопим разликата. Днес много съм доволен от младите играчи, които се включиха в двете срещи. Грешките на младостта, дузпата беше доста лека – човекът от Испания беше с гръб. Лошото е, че и с Турция и днес получихме голове в добавеното време. Да, головете през второто полувреме се превръща в тенденция, ще анализираме това. Но не само е въпрос на физика, но и на ментална подготовка".

Защитникът на Славия Мартин Георгиев записа първата си среща с екипа на мъжкия национален отбор. Въпреки че негови грешки станаха причина за два от головете в българската врата, той е доволен, че е играл срещу европейския шампион.

"Искам да изкажа моите благодарности към треньорите и треньорският щаб за гласуваното доверие, защото за мен това е един много специален момент. Дебют срещу европейски шампион, мечтаех за това. Единствено, което можеш да направиш е да изпиташ удоволствие от мача, въпреки че се защитавахме през 90% от времето. Беше трудно“, започна младият футболист.

“Предвид резултатите, не е много приятно самото чувство, но пък като отбор се опитваме да се вдигнем след тежките резултати. Няма да е лесно, защото предстоят още трудни мачове", каза още Мартин Георгиев.

Накрая той поздрави младежкия национален тим за успеха над Чехия днес с 2:1.

" Това е много голяма победа, важна за квалификационния цикъл. Младежи и мъже сме едно цяло и се надявам българският футбол да расте", допълни бранителят.

Капитанът на България Кирил Десподов имаше две добри възможности да вкара гол на европейския шампион, като особено добра беше тази през втората част. Той излезе сам срещу вратаря Унай Симон след пас на Филип Кръстев, но топката мина покрай гредата.



"За съжаление не успях да отбележа. Не изиграх по най-добрия начин ситуациите. Испания отправи 30 удара, все пак владееха топката през повечето време", каза по този въпрос крилото на гръцкия ПАОК.



"Тежко се приемат тези загуби. Играхме срещу изключително силни съперници. Но поражението от Турция се прие доста по-тежко. Трябва да оправим нещата, след като анализираме. Групата е тежка, футболистите на Испания са уникални, но това са клишета“, допълни Десподов.



Той смята, че всеки национал страда от критиките по адрес на отбора.



"Всеки един футболист би се обидил от критиките. Всички трябва да работим заедно за България. Всички сме заедно в това положение - всички печелим заедно. Когато губим, на всички ни е тъжно и се опитваме да излезем от ситуацията, завърши Десподов.

Халфът на Лийдс Юнайтед Илия Груев заяви, че мачът очаквано е бил сложен за българския тим, след като средната линия на Испания е съставена от топ-играчи на световно ниво. Педри, Мартин Субименди и особено активният днес Алекс Баена доминираха през цялото време.



"Беше много сложно, което и очаквахме. Вложихме всичко, което имахме и дадохме максимума от себе си. Резултатите не са добри, но групата е много тежка. Ние сме отбор и трябва да се опитаме да излезем от това положение заедно. Трябва да се фокусираме върху елементарните неща – например да бъдем по-компактни. С това разполагаме и това е реалността. Като отбор трябва да си помагаме", започна Груев.



Юношата на Вердер (Бремен) беше попитан и дали има напрежение между него и треньорите и ако да, на какво се дължи то.



"Не знам откъде идват слуховете за скандали. Не играх с Турция, а исках да играя. Това е решение на треньора, с което трябва да се съобразя", допълни играчът на Лийдс.

Радослав Кирилов – един от най-опитните в българския национален отбор по футбол, вижда много по-голям потенциал в съотборниците си, отколкото показват резултатите.

“Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това, което показват резултатите. Трябва да го покажем и да излезем от тази тежка психологическа ситуация. С търпение и работа трябва да случи“, каза крилото на Левски, който днес имаше ситуация, но не успя да реализира.

"Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това. Трябва да а се опитаме се опитаме да го покажем и да излезем от тази тежка психологическа ситуация. С търпение и работа трябва да излезем", сподели Кирилов.

"Нужно е да извлечем потенциала на този отбор, а той не е такъв, какъвто показваме в последните мачове. Имаме още два мача, за да довършим тези квалификации с по-добро лице“, каза авторът на единствения гол за България до момента в четирите мача.

Директорът на националните отбори по футбол Кирил Котев поздрави треньора Александър Димитров за включването на двамата дебютанти Мартин Георгиев и Атанас Чернев в стартовия състав на днешния мач с Испания от Световните квалификации.

Според него, ситуацията е била доста по-тежка преди двубоя, тъй като тимът пристигна във Валядолид след 1:6 от Турция в София.



“Бяхме в много тежка ситуация след мача с Турция и беше много трудно за момчетата да се вдигнат както физически, така и психологически. Успяхме до някаква степен. Важното и хубавото от мача е, че успяха да се раздадат и нямаше тези амплитуди в играта и този спад. Много смела постъпка от старши треньора да пусне двама дебютанти в линията на защитата. Поздравления за което и това е начинът - да влизат нови и млади момчета и да гоним целите, които сме си поставили", започна Котев.



"Нормално е, когато няма резултати, да има критики. Трябва по най-бързия начин момчетата да ги преодолеят. Победи и добри резултати ще доведат до много по-голямо самочувствие и трябва вече да вземем и точки, за да вдигнем себеуважението си“, допълни директорът.



Последва въпрос дали тези грешки са оправдани, тъй като дебютантите днес дори и да са направили грешки, те стават трима за два мача. А липса на зрялост в някои моменти срещу европейските шампиони костваха попадения във вратата и набъбване на резултата.



"Трябва да преболедуваме това нещо. Да влязат нови имена, това е начинът и това искахме. Ще има още. Днес допуснаха грешки, но и показаха добра игра и поздравления за тях. Искам да поздравя и младежкия национален отбор, защото те записаха победа при новия треньор. 19-годишните също с нов треньор записаха хубава победа в Молдова. Това е начинът. Има млади момчета, които имат бъдеще. Това е начинът", каза още Котев, визирайки успеха на отбора до 21 години над Чехия и този на 19-годишните в приятелски мач с Молдова.



"Имахме много трудни дни след мача с Турция. Момчетата тренираха добре. Резултатът днес не е малък, но и класата е доста различна. Испания са друго ниво“.



България ще пропусне седмо поредно Световно първенство, след като днес тимът загуби и теоретични шансове да се добере до едно от първите две места. Но Котев смята, че индикациите са били в тази посока. В последващите два мача през ноември с Турция и Грузия обаче точки ще се преследват.



“За класиране още при жребия беше ясно, че ще е много трудно. Но има още два мача и можем да вземем точки. След първите два мача взехме решение да се промени малко начинът на работа с нови момчета, нови футболисти и това ще следваме и занапред", завърши шефът.