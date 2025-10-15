Почина легенда на ЦСКА и българския футбол

На 77 години днес почина легендата Иван Зафиров-Копата. Тъжната вест съобщи синът му Мартин Зафиров в социалните мрежи.

"Сбогом, тате.

Днес се сбогувам с баща си — Иван Зафиров. Човек с чест, доброта и достойнство. Горд българин, многократен шампион по футбол, но най-голямата му титла беше тази на баща.

Той ме научи да бъда честен, да се боря, да не се предавам. В очите му имаше сила, а в сърцето — доброта. Остави след себе си не само спомени, но и пример, който ще нося със себе си завинаги.

Почивай в мир, тате. Обичам те", написа Мартин Зафиров, който също е бивш футболист.

Ето какво написа и официалният сайт на ЦСКА:

"Напусна ни великият Иван Зафиров

На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата.

Той е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба ни през 60-те и 70-те години, когато ЦСКА доминира на домашната сцена и печели европейска слава.

Зафиров играе на поста десен защитник и се състезава с червената фланелка в два периода - от 1962 до 1966 година и между 1968 и 1981 година. Изиграва над 400 мача с екипа на ЦСКА във всички надпревари, а в евротурнирите взима участие в 37 двубоя.

Бранителят е 9-кратен шампион с „армейците“ и 5 пъти печели Купата на Съветската армия. Капитан на тима ни.

Иван Зафиров има 50 мача и 1 гол за националния отбор, като през 1968 година е част от тима, спечелил сребърните медали от Олимпийските игри в Мексико.

През 1968 година е награден със сребърен орден на труда, а през 1974 година е удостоен е с отличието "Заслужил майстор на спорта".

Баща е на бившите футболисти на ЦСКА Адалберт и Мартин Зафирови.

Иван Зафиров винаги е бил символ на непримирим дух, мъжество и футболна класа.

ЦСКА изразява дълбоката си скръб от загубата на голямата ни легенда. Изказваме искрени съболезнования на близките и роднините на Иван Зафиров.

Поклон пред светлата му памет."