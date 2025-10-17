Ямал разклати устоите на Барселона: Треньорът Флик влезе в конфликт с ръководството

Барселона отново попадна в светлината на прожекторите, след като младият талант Ламин Ямал стана главен герой в нов скандал, разтърсил съблекалнята на каталунския гранд. Според информация на Cadena SER, тийнейджърът е закъснял за важна тренировка преди сблъсъка с Пари Сен Жермен в Шампионската лига – ситуация, която по правило води до санкция и оставяне на резервната скамейка.

Изненадващо обаче, наставникът Ханзи Флик не е получил възможност да приложи обичайната си дисциплинарна мярка. Спортният директор на клуба Деко се намесил решително и настоял Ямал да започне като титуляр, въпреки нарушението. Така младият испанец излезе от първата минута в ключовия двубой, завършил с поражение 1:2 за Барса.

Това решение предизвика сериозно напрежение между Флик и ръководството. Германският специалист е известен с твърдата си ръка и вече е демонстрирал, че не прави компромиси – футболисти като Жул Кунде, Рафиня и Инаки Пеня вече са били наказвани за подобни провинения. В случая с Ямал обаче, дисциплината бе поставена под въпрос.

Журналистът Ману Кареньо разкри, че Флик е останал разочарован от намесата на Деко и е настоял пред борда на директорите да се спазва стриктно неговият авторитет. Треньорът е изразил опасения, че подобни изключения могат да разклатят дисциплината в отбора и да създадат прецедент, който да подкопае управлението му.