ЦСКА се сбогува с Иван Зафиров

"Армейци, днес близки, роднини, приятели, привърженици, съотборници и легенди на клуба се събраха на Националния стадион „Васил Левски“, за да отдадат последна почит на една от емблематичните фигури в историята на ЦСКА — Иван Зафиров. На поклонението присъстваха изпълнителният директор на клуба Радослав Златков, техническият директор Михаил Александров и главният скаут Методи Томанов", написаха на официалния си сайт "червените".

"С дълбока признателност и преклонение пред делата му, всички поднесоха венци и цветя, за да изпратят с достойнство човека, посветил живота си на ЦСКА и националната кауза. Поклон пред светлата му памет! Почивай в мир, легендо!", написаха още от клуба.

Зафиров е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба през 60-те и 70-те години, когато ЦСКА доминира на домашната сцена и печели европейска слава, припомня БТА.

Той играе на поста десен защитник и се състезава с червената фланелка в два периода - от 1962 до 1966 година и между 1968 и 1981 година. Изиграва над 400 мача с екипа на ЦСКА във всички надпревари, а в евротурнирите взима участие в 37 двубоя.

Бранителят е деветкратен шампион с "армейците" и пет пъти печели Купата на Съветската армия. Той е капитан на ЦСКА. Иван Зафиров има 50 мача и един гол за националния отбор на България, като през 1968 година е част от тима, спечелил сребърните медали от Олимпийските игри в Мексико.

През 1968 година е награден със сребърен орден на труда, а през 1974 година е удостоен е с отличието "Заслужил майстор на спорта". Баща е на бившите футболисти на ЦСКА Адалберт и Мартин Зафирови. Иван Зафиров винаги е бил символ на непримирим дух, мъжество и футболна класа.