Родриго от Реал Мадрид премина през успешна операция

Родриго от Реал Мадрид премина през успешна операция

10 Март, 2026 15:39 390 0

Футболистът е бил опериран заради скъсани предни кръстни връзки и увреден менискус

Родриго от Реал Мадрид премина през успешна операция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Бразилската звезда на Реал Мадрид - Родриго премина хирургична интервенция, след като получи сериозна травма на дясното коляно. Операцията, извършена под зоркия поглед на медицинския екип на „белия балет“, е преминала по план и дава надежда за бързо възстановяване на нападателя.

Според официалното съобщение от мадридския гранд, Родриго е бил опериран заради скъсани предни кръстни връзки и увреден менискус – контузия, която получи по време на двубоя срещу Хетафе от 26-ия кръг на Ла Лига. Въпреки болката, бразилецът демонстрира истински спортен дух, като остана на терена до последния съдийски сигнал.

Очаква се в следващите дни Родриго да започне интензивна рехабилитация, която ще бъде ключова за завръщането му към активния футбол. Медицинските специалисти на Реал Мадрид са оптимисти, че възстановяването ще протече гладко, ако всичко върви по план.

През настоящия сезон талантливият нападател вече има 27 участия във всички турнири, като се отчете с 3 гола и 6 асистенции.


