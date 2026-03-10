Милан иска защитник на Манчестър Сити

Милан обмисля да привлече защитника на Манчестър Сити Нейтън Аке, пише Calciomercato. "Росонерите" искат да подсилят отбраната си през лятото и 31-годишният нидерландец е една от опциите.
Договорът на Аке с "гражданите" е до лятото на 2027 година, поради което цената му след края на сезона няма да бъде особено висока.
През този сезон Нейтън Аке е изиграл 25 мача във всички турнири. Той пристигна на "Етихад" през лятото на 2020 година от Борнемут.
🚨 AC Milan are considering a move for Manchester City defender Nathan Aké this summer. 🇳🇱— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 9, 2026
The Netherlands international could be available for a cut-price fee, despite being under contract at Manchester City until 2027.
(Source: Calciomercato) pic.twitter.com/fHktH4PThP
