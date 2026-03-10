Новини
Милан иска защитник на Манчестър Сити

10 Март, 2026 13:24 493 0

"Росонерите" искат да подсилят отбраната си през лятото и 31-годишният нидерландец е една от опциите

Милан иска защитник на Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Милан обмисля да привлече защитника на Манчестър Сити Нейтън Аке, пише Calciomercato. "Росонерите" искат да подсилят отбраната си през лятото и 31-годишният нидерландец е една от опциите.

Договорът на Аке с "гражданите" е до лятото на 2027 година, поради което цената му след края на сезона няма да бъде особено висока.

През този сезон Нейтън Аке е изиграл 25 мача във всички турнири. Той пристигна на "Етихад" през лятото на 2020 година от Борнемут.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
