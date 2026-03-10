Новини
Критично ниски нива на запасите от газ в Европа

Критично ниски нива на запасите от газ в Европа

10 Март, 2026 15:53 540 11

Няма гаранция, че търговците ще бъдат насърчени да попълнят резервите си през лятото

Критично ниски нива на запасите от газ в Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Запасите от газ в хранилищата в целия Европейски съюз са паднали до необичайно ниски нива поради студена зима, което поражда опасения на фона на проблемите с доставките на енергия от Близкия изток. Това съобщи Politico, позовавайки се на неназован служител от Министерството на енергетиката на държава от ЕС.

Според служителя, няма гаранция, че търговците ще бъдат насърчени да попълнят резервите си през лятото. Служителят обаче отбеляза, че няма непосредствена заплаха. На теория ЕС би могъл да прибегне до съвместни аварийни покупки и ценови тавани. Засега обаче страните не са склонни да прибягват до крайни мерки, предпочитайки да следят динамиката на цените и нивата на предлагане на енергийния пазар.

Страните от ЕС са използвали целия газ, който са изпомпали в хранилищата през лятото на 2025 г. през февруари, и черпят от резерви, останали от предишни години.

Брюксел ще проведе срещи на 12 март, за да координира доставките на петрол и газ на фона на кризата с Иран. Според Европейската комисия, срещите на работната група, на които присъстват представители на правителствата на ЕС, ще обсъдят въздействието на конфликта в Близкия изток върху енергетиката, както и текущите оценки за доставките на петрол за страните от ЕС. Основната цел на срещите е да се наблюдава сигурността на доставките на петрол и газ и да се координират мерките за реагиране в случай на по-нататъшно влошаване на ситуацията.


Белгия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    В Русия има газ за 1000 години.

    15:55 10.03.2026

  • 2 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    9 1 Отговор
    Си имаме пари и не ни интересува, но въпреки това, ще се съберем да обсъдим ситуацията

    15:56 10.03.2026

  • 3 От Кремъл официальнъй:

    6 1 Отговор
    Наколенките и при бат ви Вова🤣

    15:57 10.03.2026

  • 4 ЕСССР

    10 1 Отговор
    Заради критично ниското мозъчно ниво на Другарката Урсула "смелата" санкционерка!

    15:57 10.03.2026

  • 5 Да,бе

    5 1 Отговор
    Много важно,ще чакат да духне вятър или да изпече слънце,че да си стоплят вода за чай...Къпането се отлага за лятото,евентуално...

    15:58 10.03.2026

  • 6 Пудинг

    1 1 Отговор
    Спиръм кранчиту..газ при краваря...от там че пазарите аку имъ!

    16:00 10.03.2026

  • 7 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    6 1 Отговор
    Сега е моментът, в който трябва да отидете на червеното килимче и да целувате еъката на Путин, защото по-късно, ще му целувате 6уя

    16:01 10.03.2026

  • 8 Дедо Мраз

    1 0 Отговор
    Пак манипулации. Щом тази зима я смятат за студена, значи преди 20 години сме били в ледниковия период. На всеки е ясно, че газта се използва главно (особенно в държави като България) за промишлени нужди.

    16:04 10.03.2026

  • 9 Отново да цитирам

    0 0 Отговор
    Бичето: "Видехте ли балъци що стана..."

    16:24 10.03.2026

  • 10 Истината

    0 0 Отговор
    Ни съ притеснявайте...ще внесем от ФАЩ втечнен газ на тройна цена

    Еврогейатлантиците сами си го сложиха...

    16:25 10.03.2026

  • 11 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    На коленееееее в Кремъл и да не забравите репарации да платите за войната, която започнахте срещу Русия

    16:25 10.03.2026