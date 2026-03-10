Критично ниски нива на запасите от газ в Европа

Запасите от газ в хранилищата в целия Европейски съюз са паднали до необичайно ниски нива поради студена зима, което поражда опасения на фона на проблемите с доставките на енергия от Близкия изток. Това съобщи Politico, позовавайки се на неназован служител от Министерството на енергетиката на държава от ЕС.

Според служителя, няма гаранция, че търговците ще бъдат насърчени да попълнят резервите си през лятото. Служителят обаче отбеляза, че няма непосредствена заплаха. На теория ЕС би могъл да прибегне до съвместни аварийни покупки и ценови тавани. Засега обаче страните не са склонни да прибягват до крайни мерки, предпочитайки да следят динамиката на цените и нивата на предлагане на енергийния пазар.

Страните от ЕС са използвали целия газ, който са изпомпали в хранилищата през лятото на 2025 г. през февруари, и черпят от резерви, останали от предишни години.

Брюксел ще проведе срещи на 12 март, за да координира доставките на петрол и газ на фона на кризата с Иран. Според Европейската комисия, срещите на работната група, на които присъстват представители на правителствата на ЕС, ще обсъдят въздействието на конфликта в Близкия изток върху енергетиката, както и текущите оценки за доставките на петрол за страните от ЕС. Основната цел на срещите е да се наблюдава сигурността на доставките на петрол и газ и да се координират мерките за реагиране в случай на по-нататъшно влошаване на ситуацията.