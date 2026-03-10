До 12 млн. евро скочи цената на Илия Груев

Добрите игри на българския национал Илия Груев в Лийдс дават резултат. След като първо получи предложение за нов договор, сега халфът вдигна и цената си в сайта Transfermarkt. Тя вече е 12 млн. евро, след като само преди три месеца беше 9 милиона. 25-годишният Груев е неизменен титуляр за Лийдс от началото на 2026 година и въпреки че още няма вкаран гол, почти винаги е сред най-добрите за своя отбор. Той остана резерва само в двете среща на Лийдс за Фа къп.

На този етап Груев е номер едно от всички национали. След него е капитанът на „лъвовете“ Кирил Десподов, който е оценяван на 6 милиона. Третата позиция разделят бившите съотборници в Левски - Марин Петков и Филип Кръстев, чиято цена е 3,5 млн. евро.