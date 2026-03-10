Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
До 12 млн. евро скочи цената на Илия Груев

До 12 млн. евро скочи цената на Илия Груев

10 Март, 2026 13:47 624 4

  • илия груев-
  • лийдс-
  • футбол

25-годишният Груев е неизменен титуляр за Лийдс от началото на 2026 година и въпреки че още няма вкаран гол, почти винаги е сред най-добрите за своя отбор

До 12 млн. евро скочи цената на Илия Груев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Добрите игри на българския национал Илия Груев в Лийдс дават резултат. След като първо получи предложение за нов договор, сега халфът вдигна и цената си в сайта Transfermarkt. Тя вече е 12 млн. евро, след като само преди три месеца беше 9 милиона. 25-годишният Груев е неизменен титуляр за Лийдс от началото на 2026 година и въпреки че още няма вкаран гол, почти винаги е сред най-добрите за своя отбор. Той остана резерва само в двете среща на Лийдс за Фа къп.

На този етап Груев е номер едно от всички национали. След него е капитанът на „лъвовете“ Кирил Десподов, който е оценяван на 6 милиона. Третата позиция разделят бившите съотборници в Левски - Марин Петков и Филип Кръстев, чиято цена е 3,5 млн. евро.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В този сайт

    3 1 Отговор
    Всеки си завишава цената.Не е критерий.На времето, "топ" отборите ни, бяха нацвъкали сайта с техни юноши с цени до 3 млн. евро. за 16-17г.пикльольовци на мама и тати

    13:51 10.03.2026

  • 2 РЕалисто

    0 0 Отговор
    хаха, деспотов не струва и 1 милион, куц кон !!!

    Коментиран от #3

    14:07 10.03.2026

  • 3 ЕстетЪ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕалисто":

    Кирето е космонавт...не го принизявай толкова,той е друга категория 🤣

    14:35 10.03.2026

  • 4 Ники

    0 0 Отговор
    Но няма кой да го купи...

    14:53 10.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове