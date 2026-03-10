Треньор хвърли оставка, Монтана идват на "Тича" с нов специалист?

Старши треньорът на Монтана Диамантис Вавалис-Акис подаде оставка. 40-годишният гръцки специалист обявил това свое решение по-малко от 24 часа след загубата с 0:3 от Лудогорец в Разград.

По-късно след обяд ръководството на клуба ще се събере, за да реши дали да я приеме и ако „да“, кой ще води отбора в предстоящото гостуване на Черно море на “Тича“ в неделя (14:30 часа).

Акис Вавалис бе представен на стадион „Огоста“ на 29 декември 2025 г., като замени на поста Анатоли Нанков, който пък преди Коледа разтрогна по взаимно съгласие договора си с клуба. Договорът му бе до края на сезона с опция за още една година.

Под ръководството на Вавалис Монтана записа един равен мач и 5 загуби, като допусна 7 гола и не вкара нито един.