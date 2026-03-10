Новини
Спорт »
Бг футбол »
Треньор хвърли оставка, Монтана идват на "Тича" с нов специалист?

Треньор хвърли оставка, Монтана идват на "Тича" с нов специалист?

10 Март, 2026 14:33 397 0

  • диамантис вавалис-акис-
  • монтана-
  • футбол-
  • оставка

По-късно след обяд ръководството на клуба ще се събере, за да реши дали да приеме оставката

Треньор хвърли оставка, Монтана идват на "Тича" с нов специалист? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Монтана Диамантис Вавалис-Акис подаде оставка. 40-годишният гръцки специалист обявил това свое решение по-малко от 24 часа след загубата с 0:3 от Лудогорец в Разград.

По-късно след обяд ръководството на клуба ще се събере, за да реши дали да я приеме и ако „да“, кой ще води отбора в предстоящото гостуване на Черно море на “Тича“ в неделя (14:30 часа).

Акис Вавалис бе представен на стадион „Огоста“ на 29 декември 2025 г., като замени на поста Анатоли Нанков, който пък преди Коледа разтрогна по взаимно съгласие договора си с клуба. Договорът му бе до края на сезона с опция за още една година.

Под ръководството на Вавалис Монтана записа един равен мач и 5 загуби, като допусна 7 гола и не вкара нито един.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове