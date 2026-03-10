Новини
Локо Пд: Има ли изобщо основания за дузпа!

10 Март, 2026 14:10 688 6

От Локомотив недоумяват защо главният съдия не е бил извикан да прегледа повторение на решаващата ситуация

Локо Пд: Има ли изобщо основания за дузпа! - 1
Снимка: БГНЕС
Локомотив Пловдив излезе с официална позиция след мача с Левски. Пловдивският отбор загуби с 0:1 след като главният съдия Димитър Димитров отсъди дузпа в полза на "сините".

От Локомотив недоумяват защо главният съдия не е бил извикан да прегледа повторение на решаващата ситуация и защо дузпата не е повторена при положение че играч на Левски навлиза в наказателното поле преди удара. И на последно място – има ли изобщо основания за отсъждане на наказателен удар в тази ситуация?, питат пловдивчани.

ПФК Локомотив Пловдив заявява категорично, че не желае Димитър Димитров да ръководи повече срещи с участието на клуба.

"За съжаление, това не е изолиран случай. Локомотив твърде често се оказва ощетен от съдийски решения, а при мачовете на "черно-белите" се създава усещане за прилагане на двоен стандарт, споделят "смърфовете":

"Измина поредната среща на Локомотив, след която основната тема на разговор отново се оказа съдийските решения, а не представянето на двата отбора на терена. За съжаление, през настоящия сезон това все по-често се превръща в притеснителна тенденция.

ПФК Локомотив Пловдив настоява за ясни отговори на редица въпроси, възникнали след последния двубой с Левски:

Защо главният съдия Димитър Димитров не бе извикан да прегледа повторение на решаващата ситуация, случила се в заключителните минути на срещата?

Защо изпълнението на дузпата не бе повторено, при положение че играч на Левски навлиза в наказателното поле преди удара?

И на последно място – има ли изобщо основания за отсъждане на наказателен удар в тази ситуация?

ПФК Локомотив Пловдив заявява категорично, че не желае Димитър Димитров да ръководи повече срещи с участието на нашия отбор!

За съжаление, това не е изолиран случай. Локомотив твърде често се оказва ощетен от съдийски решения, а при мачовете на „черно-белите“ се създава усещане за прилагане на двоен стандарт. Бърза справка показва, че Съдийската комисия към БФС публично призна грешки в следните срещи:

*Спартак – Локомотив – неправомерно изгонване на Тодор Павлов

*Локомотив – Лудогорец – несъществуващ директен червен картон за Ивайло Иванов

*Локомотив – Спартак – невдигнат червен картон на Ангел Грънчов за удар без топка срещу Лукас Риян

Към този списък могат да бъдат добавени и редица други "по-леки" ситуации, които системно се отсъждат в ущърб на "черно-белите", се казва още в съобщението на Локомотив Пловдив.


  • 1 Айде,айде

    2 9 Отговор
    Знаем какви сте измекяри срещу Левски...Левски шампион,това е

    14:14 10.03.2026

  • 2 Постоянно

    12 2 Отговор
    Защото ФК Леевски не може да бие без съдии и дузпи!!!

    14:16 10.03.2026

  • 3 Глас

    5 3 Отговор
    Пародия на първенство, начело с осмокласника. Бутат един измислен отбор насила напред. Вчера щяха да фалират, днес шампиони. Смех!

    Коментиран от #4

    14:24 10.03.2026

  • 4 Схема в залата

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Глас":

    Нали по някакъв начин,трябва да се спечелят пари? Каква по-добра схема от шампион,Европа,това онова...и т н .

    14:28 10.03.2026

  • 5 Заповед

    2 0 Отговор
    Тръмп е казал на Гонзу, че ако подуене не стане шампион, ще му покаже дипломата за инженер, а после ще отвлече двамата дебели политици и ше ни вземе нефта и ще го продава на Иран!

    14:35 10.03.2026

  • 6 Търновец

    0 0 Отговор
    Съдиите систематично подпират Подуене - служебна титла. И не беше само несъществуващата дузпа - още онова яко хващане на шията на футболист на Локомотив от защитник на Подуене.

    14:44 10.03.2026

