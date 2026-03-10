Локо Пд: Има ли изобщо основания за дузпа!

Локомотив Пловдив излезе с официална позиция след мача с Левски. Пловдивският отбор загуби с 0:1 след като главният съдия Димитър Димитров отсъди дузпа в полза на "сините".

"Измина поредната среща на Локомотив, след която основната тема на разговор отново се оказа съдийските решения, а не представянето на двата отбора на терена. За съжаление, през настоящия сезон това все по-често се превръща в притеснителна тенденция.

ПФК Локомотив Пловдив настоява за ясни отговори на редица въпроси, възникнали след последния двубой с Левски:

Защо главният съдия Димитър Димитров не бе извикан да прегледа повторение на решаващата ситуация, случила се в заключителните минути на срещата?

Защо изпълнението на дузпата не бе повторено, при положение че играч на Левски навлиза в наказателното поле преди удара?

И на последно място – има ли изобщо основания за отсъждане на наказателен удар в тази ситуация?

ПФК Локомотив Пловдив заявява категорично, че не желае Димитър Димитров да ръководи повече срещи с участието на нашия отбор!

За съжаление, това не е изолиран случай. Локомотив твърде често се оказва ощетен от съдийски решения, а при мачовете на „черно-белите“ се създава усещане за прилагане на двоен стандарт. Бърза справка показва, че Съдийската комисия към БФС публично призна грешки в следните срещи:

*Спартак – Локомотив – неправомерно изгонване на Тодор Павлов

*Локомотив – Лудогорец – несъществуващ директен червен картон за Ивайло Иванов

*Локомотив – Спартак – невдигнат червен картон на Ангел Грънчов за удар без топка срещу Лукас Риян

Към този списък могат да бъдат добавени и редица други "по-леки" ситуации, които системно се отсъждат в ущърб на "черно-белите", се казва още в съобщението на Локомотив Пловдив.