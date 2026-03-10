Новини
България »
Гюров и гръцкият му колега Кириакос Мицотакис обсъдиха сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата

Гюров и гръцкият му колега Кириакос Мицотакис обсъдиха сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата

10 Март, 2026 15:50 448 6

  • кириакос мицотакис-
  • андрей гюров-
  • сигурност

В хода на разговора премиерът Гюров изрази висока оценка за бързия и положителен отговор от Гърция на молбата на България за помощ в сферата на въздушната отбрана

Гюров и гръцкият му колега Кириакос Мицотакис обсъдиха сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Андрей Гюров проведе разговор с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис в Париж. Двамата обсъдиха теми, свързани със сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата във връзка със ситуацията в Близкия изток. Акцент в разговора бяха и предизвикателствата във връзка с евентуално влошаване на обстановката в региона. Двамата се обединиха около разбирането, че по-нататъшното задълбочаване на отличното двустранно и регионално сътрудничество е от ключово значение, за да могат двете държави да посрещнат подобни предизвикателства възможно най-подготвени.

В хода на разговора премиерът Гюров изрази висока оценка за бързия и положителен отговор от Гърция на молбата на България за помощ в сферата на въздушната отбрана, съгласно договореното между министрите на отбраната Атанас Запрянов и Никос Дендиас. „Подкрепата Ви е пример за европейска и съседска солидарност в ключов момент. В Гърция виждаме много близък партньор с общи ценности, който е изправен пред сходни регионални предизвикателства. Това партньорство обхваща широк спектър от сфери – външни работи и регионална сигурност, енергетика и транспорт, цифрова свързаност и инфраструктура“, заяви министър-председателят Андрей Гюров.

На двустранната среща премиерите на България и Гърция обсъдиха също и мерки за ограничаване на негативното въздействие от поскъпването на енергийните източници на световните пазари във връзка с конфликта в Близкия изток. Двамата подчертаха значението на координираните действия за стабилизиране на енергийните доставки и гарантиране на сигурността в региона.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Гюро му е като син на Мицотака.

    15:52 10.03.2026

  • 2 Жайме

    5 1 Отговор
    Дрънъ-дрънъ,само приказки и нищо реално на ръка.

    15:52 10.03.2026

  • 3 Авеее

    2 1 Отговор
    В липсата на горивата и затворения Ормузки проток няма нищо смешно!

    15:55 10.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Два броя и диo ти пили кафе на седянка.

    16:02 10.03.2026

  • 5 604

    3 1 Отговор
    Само меки китки и то по върховете...майна ни жална...

    16:08 10.03.2026

  • 6 Картаген

    0 0 Отговор
    И да ги обсъдите и да ги осъдите, на нашего брата , след тока , ще му дойде нанагорно...

    16:17 10.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове