Подобно нещо не се е случвало в ЦСКА от 5 години

Победата във вечното дерби беше петата поредна за ЦСКА във всички турнири под ръководството на Христо Янев. Тя означаваше, че той е треньорът с най-добри начални резултати начело на армейците за последните 5 години, пише "Тема спорт".

Припомняме, че казанлъшкият специалист тръгна с равенства срещу Локо Сф (1:1) и Лудогорец (0:0), но след това надигра последователно Добруджа (1:0), Берое (5:1),втородивизионния Севлиево за купата на България (2:1), Монтана (3:1) и Левски (1:0). Предишният червен наставник, започнал с толкова добър актив бе Стамен Белчев през лятото на 2020 г., който също регистрира 5 победи и 2 равенства в първите 7 мача от втория си престой начело на ЦСКА. Тогава бившият голмайстор на Хасково довърши сезон 2019/20 след уволнението на Милош Крушчич и поде следващата кампания. Той тръгна с равенство срещу Лудогорец (1:1), а след това надиггра Локо Пд (2:1) и Берое (5:0) в плейофите. Започна и новата кампания с реми – 2:2 с ЦСКА 1948, но после влезе в успешна серия срещу Ботев Пд (2:1), Ботев Вр (2:1) и Славия (1:0) в първенството, както и малтийския Сайрънс (2:1) в Лига Европа. Тази победа даде старт на пътя на армейците към същинската фаза на турнира.

Именно международните надпревари са един от основните фактори, които поставят някои треньори в неравностойна позиция в настоящата класация. Такъв е примерът с наследника на Стамен Белчев – Бруно Акрапович, който стартира с 5 победи, 1 равенство и 1 загуба през есента на 2020-а, като поражението дойде срещу швейцарския Йънг Бойс точно в групите на Лига Европа. Ясно е, че е невъзможно да се правят съпоставки между съперник от средна европейска величина и… Севлиево, но в крайна сметка сухите цифри са в полза на Янев. А и неговото постижение не трябва да се омаловажава, ако го сравним с баланса на предшественика му Керкез…

Нещо повече – 46-годишният специалист е в серия от 13 мача без загуба начело на ЦСКА от трите му периода в клуба (2015-2016, 2018 и 2025 г.). Единственото му поражение пък е срещу… бившия наставник на армейците и негов съотборник Александър Томаш. Тя дойде във втория кръг на сезон 2016/17, когато новакът Верея хвърли бомбата с победа с 1:0 над червените в Стара Загора.

Христо Янев е с безпрецедентен актив начело на ЦСКА, който се обуславя от историческия сезон във В група. Тогава червените записаха 31 победи и 1 равенство в Югозападната Бундеслига, а истинската приказка се осъществи в турнира за купата на България, където 10 поредни успеха изведоха тима до трофея. Така общият баланс на Янев като треньор на любимия отбор е 52 победи, 5 равенства и 1 загуба във всички турнири!