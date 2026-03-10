Новини
Отборът на ергените в ЦСКА оредява

Отборът на ергените в ЦСКА оредява

10 Март, 2026 15:00 578 1

Само преди броени дни Алехандро Пиедраита предложил брак на своята любима Марианхел Гомес, която без замисляне казала заветното „да“

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ергените в ЦСКА се топят като пролетен сняг. Само преди броени дни Алехандро Пиедраита предложил брак на своята любима Марианхел Гомес, която без замисляне казала заветното „да“.

Така колумбиецът продължава серията от годежи в ЦСКА, започнала през месец декември - Фьодор Лахоухов, Йоанис Питас, Анхело Мартино и Адриан Лапеня.

До момента Пиедраита рядко е титуляр в ЦСКА, но вече има 2 гола с „червения“ екип. Той вкара фамозен гол във вратата на Славия за 1:0, а наскоро се разписа и във вратата на Локомотив София.


  • 1 ннннннннн

    1 0 Отговор
    "ЦСКА" вече ще е португалски отбор,а не български. Както е тръгнало. Българите се топят като сняг.

    15:13 10.03.2026

