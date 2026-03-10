Отборът на ергените в ЦСКА оредява

Ергените в ЦСКА се топят като пролетен сняг. Само преди броени дни Алехандро Пиедраита предложил брак на своята любима Марианхел Гомес, която без замисляне казала заветното „да“.

Така колумбиецът продължава серията от годежи в ЦСКА, започнала през месец декември - Фьодор Лахоухов, Йоанис Питас, Анхело Мартино и Адриан Лапеня.

До момента Пиедраита рядко е титуляр в ЦСКА, но вече има 2 гола с „червения“ екип. Той вкара фамозен гол във вратата на Славия за 1:0, а наскоро се разписа и във вратата на Локомотив София.