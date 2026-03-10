Роберто де Дзерби с амбиции за Манчестър Юнайтед: Италианецът отказа Тотнъм и чака "червените дяволи"

Роберто де Дзерби, 46-годишният италиански тактик, е изразил категоричното си желание да поеме кормилото на Манчестър Юнайтед още това лято, съобщава авторитетното издание TEAMTalk. Според източници, близки до клуба, Де Дзерби е информирал ръководството на "червените дяволи" за готовността си да застане начело на отбора, като е предпочел тяхната оферта пред тази на Тотнъм.

Любопитното е, че Де Дзерби е бил изправен пред дилема между два от най-големите английски клуба. В крайна сметка, несигурната ситуация в Тотнъм – както по отношение на представянето във Висшата лига, така и относно бъдещето на клуба – е наклонила везните в полза на Манчестър Юнайтед. Италианецът е отказал предложението на "шпорите", избирайки да изчака възможността да поеме "червените дяволи".

В момента начело на Манчестър Юнайтед временно стои Майкъл Карик, който се справя достойно – под негово ръководство тимът е изиграл осем срещи, от които шест са завършили с победа, една с равенство и само една с поражение. Въпреки това, според запознати, бордът на директорите на Юнайтед не разглежда Карик като дългосрочно решение за мениджърския пост.

След като през февруари напусна треньорския пост в Олимпик Марсилия, Де Дзерби е свободен агент и е готов за ново предизвикателство на най-високо ниво.