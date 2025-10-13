Александър Колев продължава да бележи за китайския Нантун Чжюън

Българският нападател Александър Колев продължава с отличните си изяви за китайския Нантун Чжюън, въпреки че не попадна в състава на националния отбор за мачовете срещу Турция (1:6) и Испания. Бившият играч на Левски отново бе сред най-добрите на терена, като се разписа при равенството 1:1 срещу Хъйлундзян Айс Сити в двубой от 26-ия кръг на китайската Лига 1. Въпреки спечелената точка, отборът на Колев остава на 12 пункта от позициите, осигуряващи промоция в местната Суперлига.

Българинът започна като титуляр и остана на терена до края на срещата, а неговият гол се оказа решаващ за крайния резултат. Домакините допуснаха ранно попадение още в деветата минута, когато бразилецът Ерикиш откри за гостите, но в 34-ата Колев възстанови равенството с хладнокръвно изпълнение в наказателното поле. Това бе шестото му попадение за сезона с екипа на Нантун Чжюън, като към тях е добавил и три асистенции.

Въпреки силното си представяне, нападателят получи и жълт картон – третото му официално предупреждение през текущата кампания.

До края на сезона Колев и съотборниците му имат още четири мача, в които ще се опитат да съкратят дистанцията от водещите отбори. Съперници на Нантун Чжюън ще бъдат Гуанси Пингуо Халиао (19 октомври), Ляонин Шънан Ърбан (26 октомври), Янбиан Лонгдинг (1 ноември) и Гуангдонг ГЗ-Пауър (8 ноември).