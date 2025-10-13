Новини
Спорт »
Световен футбол »
Александър Колев продължава да бележи за китайския Нантун Чжюън

Александър Колев продължава да бележи за китайския Нантун Чжюън

13 Октомври, 2025 09:59 402 1

  • александър колев-
  • футбол-
  • нантун чжюън

Бившият играч на Левски отново бе сред най-добрите на терена

Александър Колев продължава да бележи за китайския Нантун Чжюън - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският нападател Александър Колев продължава с отличните си изяви за китайския Нантун Чжюън, въпреки че не попадна в състава на националния отбор за мачовете срещу Турция (1:6) и Испания. Бившият играч на Левски отново бе сред най-добрите на терена, като се разписа при равенството 1:1 срещу Хъйлундзян Айс Сити в двубой от 26-ия кръг на китайската Лига 1. Въпреки спечелената точка, отборът на Колев остава на 12 пункта от позициите, осигуряващи промоция в местната Суперлига.

Българинът започна като титуляр и остана на терена до края на срещата, а неговият гол се оказа решаващ за крайния резултат. Домакините допуснаха ранно попадение още в деветата минута, когато бразилецът Ерикиш откри за гостите, но в 34-ата Колев възстанови равенството с хладнокръвно изпълнение в наказателното поле. Това бе шестото му попадение за сезона с екипа на Нантун Чжюън, като към тях е добавил и три асистенции.

Въпреки силното си представяне, нападателят получи и жълт картон – третото му официално предупреждение през текущата кампания.

До края на сезона Колев и съотборниците му имат още четири мача, в които ще се опитат да съкратят дистанцията от водещите отбори. Съперници на Нантун Чжюън ще бъдат Гуанси Пингуо Халиао (19 октомври), Ляонин Шънан Ърбан (26 октомври), Янбиан Лонгдинг (1 ноември) и Гуангдонг ГЗ-Пауър (8 ноември).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕлСмешнико

    0 0 Отговор
    ама в Б група, там играят аматьори .........

    10:25 13.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ