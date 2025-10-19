Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гьозтепе на Станимир Стоилов записа първа загуба за сезона

Гьозтепе на Станимир Стоилов записа първа загуба за сезона

19 Октомври, 2025 20:23 651 1

  • гьозтепе-
  • станимир стоилов-
  • аланияспор

В следващия кръг Гьозтепе ще гостува на шампиона Галатасарай

Гьозтепе на Станимир Стоилов записа първа загуба за сезона - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, допусна първа загуба в турската Супер лига, след като отстъпи на Аланияспор с 0:1 при гостуването си, предаде БТА.

Единственото попадение за домакините вкара защитникът Юмит Акдаг в 84-ата минута на мача. Цял мач за тима от Измир изигра бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон.

Това бе първо поражение за Гьозтепе, който до момента имаше 4 победи и 4 равенство в първенството. Отборът от Измир се смъкна на 4-о място в класирането, като бе изпреварен от Газиантеп.

В следващия кръг Гьозтепе ще гостува на шампиона Галатасарай в Истанбул.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въгларово

    1 1 Отговор
    Балонът се спука!
    Треньорът- бизнесмен,винаги почва силно и след това издъхва и валят оправдания

    20:59 19.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ