Гьозтепе на Станимир Стоилов записа първа загуба за сезона

Отборът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, допусна първа загуба в турската Супер лига, след като отстъпи на Аланияспор с 0:1 при гостуването си, предаде БТА.

Единственото попадение за домакините вкара защитникът Юмит Акдаг в 84-ата минута на мача. Цял мач за тима от Измир изигра бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон.

Това бе първо поражение за Гьозтепе, който до момента имаше 4 победи и 4 равенство в първенството. Отборът от Измир се смъкна на 4-о място в класирането, като бе изпреварен от Газиантеп.

В следващия кръг Гьозтепе ще гостува на шампиона Галатасарай в Истанбул.