Гьозтепе на Станимир Стоилов спечели точка срещу Фенербахче

Турският футболен клуб Гьозтепе спечели точка след равенство 0:0 срещу Фенербахче в мач от втория кръг на местното първенство. Така отборът на българския треньор Станимир Стоилов остана непобеден и заема трето място с две точки зад лидерите Галатасарай и Самсунспор, предаде БТА.

Гьозтепе остана с човек по-малко след час игра след червен картон на бразилеца Жуан Сантош, който спря контраатака на Фенербахче. Вицешампионите, водени от Жозе Моуриньо, не се възползваха и в 85-ата минута силите бяха изравнени с втори жълт картон на Джейдън Остерволде, който задържа футболист на Гьозтепе с ръка.

Фенербахче стигна до най-доброто си положение в добавеното време на срещата, когато Новатус Мироши фаулира Дженк Тосун в наказателното поле и главният съдия отсъди дузпа. Капитанът Матеуш Лис обаче отрази удара на халфа Талиска в левия ъгъл.

В първия кръг Гьозтепе се наложи с категоричното 3:0 срещу Ризеспор.