Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гьозтепе на Станимир Стоилов спечели точка срещу Фенербахче

Гьозтепе на Станимир Стоилов спечели точка срещу Фенербахче

17 Август, 2025 10:23 672 0

  • гьозтепе-
  • станимир стоилов-
  • фенербахче

Фенербахче стигна до най-доброто си положение в добавеното време на срещата

Гьозтепе на Станимир Стоилов спечели точка срещу Фенербахче - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският футболен клуб Гьозтепе спечели точка след равенство 0:0 срещу Фенербахче в мач от втория кръг на местното първенство. Така отборът на българския треньор Станимир Стоилов остана непобеден и заема трето място с две точки зад лидерите Галатасарай и Самсунспор, предаде БТА.

Гьозтепе остана с човек по-малко след час игра след червен картон на бразилеца Жуан Сантош, който спря контраатака на Фенербахче. Вицешампионите, водени от Жозе Моуриньо, не се възползваха и в 85-ата минута силите бяха изравнени с втори жълт картон на Джейдън Остерволде, който задържа футболист на Гьозтепе с ръка.

Фенербахче стигна до най-доброто си положение в добавеното време на срещата, когато Новатус Мироши фаулира Дженк Тосун в наказателното поле и главният съдия отсъди дузпа. Капитанът Матеуш Лис обаче отрази удара на халфа Талиска в левия ъгъл.

В първия кръг Гьозтепе се наложи с категоричното 3:0 срещу Ризеспор.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ