Станимир Стоилов потвърди: Турският милиардер Али Коч има интерес към Левски

Един от най-влиятелните турски бизнесмени – Али Коч проявява сериозен интерес към закупуването на Левски. Новината е потвърдена от Станимир Стоилов и бе разкрита в популярното YouTube предаване „Реконтра“ на „Левски на левскарите“.

Според Стоилов, компанията „Спорт Републик“, която държи контрола над Гьозтепе, е направила втори опит да придобие акциите на столичния гранд. Представител на фирмата е пристигнал в София, където е провел срещи с членове на Надзорния съвет на Левски.

Впечатляващо, бизнес делегацията е представила детайлен план за управление и е заявила готовност да поеме изцяло финансовите ангажименти на клуба.

Петър Димитров, един от емблематичните левскари, разкри, че след визитата на „Спорт Републик“, и хора от екипа на Али Коч са посетили „Герена“. Те са останали няколко дни в София, като са получили достъп до всички ключови документи и финансови отчети на Левски – ход, който подсказва сериозността на намеренията им.

Въпреки оживените разговори и конкретните предложения, ръководството на „сините“ е отхвърлило офертата на „Спорт Републик“.

Засега остава неясно дали Али Коч ще направи официална стъпка към придобиването на клуба, но темата за нов собственик отново разпалва страстите сред феновете. Сагата около бъдещето на Левски продължава да държи в напрежение цялата футболна общественост.