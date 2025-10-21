Новини
Спорт »
Бг футбол »
Венци Стефанов разказа за хванати играчи на Славия в столично дерби

21 Октомври, 2025 22:28 625 2

От разказа на бизнесмена се разбира, че визира поражението с 0:6 срещу Локомотив (София) през 2000 г.

Венци Стефанов разказа за хванати играчи на Славия в столично дерби - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов се върна назад във времето и си припомни една от най-големите загуби в историята на най-стария столичен клуб. От разказа на бизнесмена се разбира, че визира поражението с 0:6 срещу Локомотив (София) в "Надежда" на 27 май 2000 г. Според боса на "белите" в отбора на тогавашния наставник Мирослав Миронов е имало хванати играчи, пише sportal.bg.

"Не отстъпвам от това, което съм казал. Идват да ти хващат футболист да играе симулативно! Преди двайсет и няколко години беше първият случай в кариерата ми. Дойде при мен един футболист – Стоян Ацаров, шапка му свалям. На този, който сега дойде – също. Уважавам такива хора. И ми казва: "Дойдоха 50 000 лева". Да дадат мача на Локомотив, четиримата в защита плюс вратаря. Първото полувреме беше 4:0, като вратарят единия гол си го вкара сам, за да е сигурен, че няма Гошо, няма Тошо. Казах му на треньора Миро Миронов, светла му памет, да ги извади всичките, а той: "Аз вярвам на момчетата". После горкият не знаеше на кой свят е. 6:0 завърши мачът за противника", каза Венци Стефанов в подкаста "Шампионски игри".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корупция БГ

    1 0 Отговор
    И тебе Маджо те е хванал здраво за ⚽⚽ от 20 години

    22:46 21.10.2025

  • 2 Копейка от новото броене

    0 0 Отговор
    Този е руски трол.

    22:57 21.10.2025

