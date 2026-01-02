Българският кеч шампион Русев стартира собствена академия в САЩ

Известният български кечист Мирослав Барняшев, по-известен на феновете по света като Русев, изненада почитателите си с вълнуваща новина по време на празничните дни. Роденият в Пловдив спортист, който се превърна в истинска сензация на ринга на WWE, обяви, че сбъдва една от големите си мечти – открива собствена школа по професионален кеч.

Новата академия, носеща името **KECH Pro Wrestling Academy**, ще отвори врати на 1 март в сърцето на Нашвил, Тенеси – градът, който Барняшев нарича свой дом в последните години. В специално видеообръщение в социалните мрежи Миро, както още е познат сред феновете, сподели, че школата ще предлага тренировки както за напълно начинаещи, така и за напреднали атлети, които мечтаят да покорят световните рингове.

KECH Pro Wrestling Academy вече има и официален профил в Instagram, където бъдещите ученици и всички любители на кеча могат да следят последните новини, събития и ексклузивни кадри от подготовката на академията. Самият Барняшев лично се грижи за съдържанието и комуникацията с феновете.