Българският кеч шампион Русев стартира собствена академия в САЩ

Известният български кечист Мирослав Барняшев, по-известен на феновете по света като Русев, изненада почитателите си с вълнуваща новина по време на празничните дни. Роденият в Пловдив спортист, който се превърна в истинска сензация на ринга на WWE, обяви, че сбъдва една от големите си мечти – открива собствена школа по професионален кеч.
Новата академия, носеща името **KECH Pro Wrestling Academy**, ще отвори врати на 1 март в сърцето на Нашвил, Тенеси – градът, който Барняшев нарича свой дом в последните години. В специално видеообръщение в социалните мрежи Миро, както още е познат сред феновете, сподели, че школата ще предлага тренировки както за напълно начинаещи, така и за напреднали атлети, които мечтаят да покорят световните рингове.
KECH Pro Wrestling Academy вече има и официален профил в Instagram, където бъдещите ученици и всички любители на кеча могат да следят последните новини, събития и ексклузивни кадри от подготовката на академията. Самият Барняшев лично се грижи за съдържанието и комуникацията с феновете.
1 Браво на момата
Коментиран от #2
19:16 02.01.2026
2 Килото
До коментар #1 от "Браво на момата":Ще се представя за такъв какъвто му каже шефа. Да е руснак ще носи много повече пари за федерацията. Браво на човека и успех му желая!
20:00 02.01.2026