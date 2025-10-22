Новини
Спорт »
Бг футбол »
Венци Стефанов се оплака от ВАР съдията: Сложиха ни рефер на Черно море, няколко пъти ни е клал

Венци Стефанов се оплака от ВАР съдията: Сложиха ни рефер на Черно море, няколко пъти ни е клал

22 Октомври, 2025 16:15 548 5

  • славия-
  • венцеслав стефанов-
  • футбол-
  • черно море-
  • георги давидов

Това ме кара да очаквам, че главният рефер няма да има думата при спорни ситуации, а всичко ще се решава от "катафалката" на ВАР

Венци Стефанов се оплака от ВАР съдията: Сложиха ни рефер на Черно море, няколко пъти ни е клал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов се оплака от съдията, който ще има думата на ВАР в предстоящия мач на "белите" срещу Черно море в efbet Лига. Бизнесменът призова за честно рефериране в срещата, която трябва да се проведе на стадион "Александър Шаламанов" в събота.

"Защо сложиха на ВАР срещу Черно море Георги Давидов, който е съдия на Черно море?! Няколко пъти ни е клал. Това ме кара да очаквам, че главният рефер няма да има думата при спорни ситуации, а всичко ще се решава от "катафалката" на ВАР. Искам да попитам нещо Съдийската комисия - по каква логика Давидов е главен ВАР съдия, а международният рефер Георги Гинчев е асистент ВАР?! Как така международният ще е помощник на другия? Не го разбирам. Опасявам се. Призовавам за честно съдийство! Не искам да подкрепят Славия, но нека не ни режат. Каквото има, това да бъде отсъждано", заяви шефът на "белите" пред Sportal.bg.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да да

    1 0 Отговор
    Намесват х-х !?.....

    16:28 22.10.2025

  • 2 1913

    4 0 Отговор
    Няма за сефте да порежат Славия. Съдиите я режат така от 09.09.1944г., защото е "царски" отбор.Комунистите не даваха на Славия да стане шампион, за да "не умре царят".

    16:39 22.10.2025

  • 3 проф. Ал.Цанков

    3 0 Отговор
    Констатирал съм, че всички съдии от Варна са тенденциозни и необективни. Още от времето на един съдия Желябов, после Момиров, сега Драганов и разни други от руския анклав.

    16:41 22.10.2025

  • 4 Боби Григ

    1 0 Отговор
    В случая чичо Венци е прав. Славия си пати от варненските съдии.

    16:44 22.10.2025

  • 5 ОСЕМ БЕЗ ДЕСЕТ

    0 0 Отговор
    НАПРАВЕТЕ АРФГ ОТ....ДВАЙСЕ ОТБОРА
    ЧЕ ЧИЧОТО ОТ ФИГ.1☝
    ДА СЕ УСПОКОИ ЧЕ славия
    НЯМА ДА ОТИДЕ В ЮЖНА БРФГ...👍

    16:54 22.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ