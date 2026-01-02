Новини
Свят »
Украйна »
Руснаците настъпват! Киев разпореди принудителна евакуация на 44 селища в Запорожка и Днепропетровска област
  Тема: Украйна

Руснаците настъпват! Киев разпореди принудителна евакуация на 44 селища в Запорожка и Днепропетровска област

2 Януари, 2026 22:00, обновена 2 Януари, 2026 22:04 2 515 69

  • украйна-
  • селища-
  • евакуация-
  • русия

Заповедта за изселване засяга семейства с деца, или общо 3000 души

Руснаците настъпват! Киев разпореди принудителна евакуация на 44 селища в Запорожка и Днепропетровска област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Украинските власти разпоредиха принудителна евакуация от 44 селища в Запорожка и Днепропетровска област, застрашени от наближаващите руски войски.

Заповедта за изселване засяга семейства с деца, или общо 3000 души, става ясно от съобщение на министъра на възстановяването Олексий Кулеба, цитирано от Франс прес.

През последните 7 месеца от районите близко до фронта са били евакуирани общо 150 000 души. Безопасността не е гарантирана и за онези, които живеят далеч от фронта.

Междувременно броят на ранените при днешната ракетна атака по град Харков достигна 30. Руското министерство на обраната отрече съпричастност към атаката.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тъй де

    86 7 Отговор
    Много от тях ще се скрият по мазетата и ще чакат руснаците.

    22:08 02.01.2026

  • 4 Така

    5 54 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    си е. Като се изтегли населението.... после се бомбят наред само орки.

    22:09 02.01.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    73 2 Отговор
    А-а-а-а-а, не е вярно. Таймс казаха че Русия губи

    22:09 02.01.2026

  • 6 Ихуууй

    73 7 Отговор
    44 селища......Евала на руснаците. Хората ги чакат с нетърпение.

    Коментиран от #21

    22:10 02.01.2026

  • 7 БПФ

    72 3 Отговор
    Що така бе, нали руснаците ядат бой? Уkропите отвличат хората, за да ги ползват като заложници.

    Коментиран от #59

    22:10 02.01.2026

  • 8 веднага принудителна евакуация на

    44 7 Отговор
    цъкачите на копейки и джафкащите по Мечока
    да помагат на братята си бандери

    22:11 02.01.2026

  • 9 Прокопи Катъра

    60 3 Отговор
    Бандерските престъпници отвличат етнически руснаци. Ще има възмездие.

    22:11 02.01.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    47 3 Отговор
    Расстоянието от фронта до:
    ▪Запорожье - 29 км

    ▪Павлоград - 103 км

    ▪Краматорск - 19 км

    ▪Славянск - 28 км

    ▪Купянск - 6 км

    ▪Харьков - 17 км

    ▪Днепропетровск - 181 км

    ▪Николаев - 73 км

    ▪Одесса - 58 км

    ▪Полтава - 250 км

    ▪Сумы - 48 км

    ▪Киев - 350 км
    Данните са от 29.10.25

    22:12 02.01.2026

  • 11 Идол на Венелин Венев, ака "пигмей"

    25 0 Отговор
    Назначиха идолэт на случайничето лкюстендилско лилипугче Винету Венев за жертвен агнец в предстоящия Нюрмберг II.


    Ура, с извинение за предстоящия "страшен съд".

    Коментиран от #16, #50

    22:13 02.01.2026

  • 12 Наркомански

    49 1 Отговор
    Как така!?
    Клоуна каза ,че може да победи Русия през 2026 Г.
    Само да му дават кинти

    22:14 02.01.2026

  • 13 Путинист

    62 6 Отговор
    Гласуваха за слугата на народа Зеленски. Искаха да бесят руснаците на Майдана. Сега ще им сринат панелките и ще станат бездомни клошари. Изводът? Гласувай разумно!

    22:15 02.01.2026

  • 14 нннн

    53 1 Отговор
    Защо принудително? Жителите не искат да се евакуират ли?

    Коментиран от #20

    22:17 02.01.2026

  • 15 А50

    36 1 Отговор
    Вече се обърках кой настъпва

    22:18 02.01.2026

  • 16 Венев бил много похотлив

    30 1 Отговор

    До коментар #11 от "Идол на Венелин Венев, ака "пигмей"":

    Разправят, че разпарял една "кадЪрка" на простокиро и Асеня от ПП във Външното.

    Коментиран от #36

    22:18 02.01.2026

  • 17 Отец Дионисий

    28 3 Отговор
    Господ да им помага!Амин!

    22:19 02.01.2026

  • 18 стоян георгиев

    3 46 Отговор
    Днес изравняват руснаците времето на тридневната операция с великата отечествена .минали са 40.км за четири години.огроювн успех за путлер.киев пада в неделя.

    22:19 02.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Путинист

    34 1 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    Дял живот са работили за една панелка и сега ВСУ им я отнема, за да настани там украински огневи точки. Всичко ще бъде сринато и хората, независимо от етноса ще станат бездомни клошари по гари и мазета.

    Коментиран от #22

    22:22 02.01.2026

  • 21 Ихууу

    2 38 Отговор

    До коментар #6 от "Ихуууй":

    онзи ден онези 28 опечените в Херсонско област е кръчмата чакаха....Ама не дойдоха руснаците.🤣

    22:22 02.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Всъщност

    41 3 Отговор
    Целта е веднаж да се прекърши укро-атланто-фашистката линия на отбрана. После - до Берлин!

    22:24 02.01.2026

  • 24 Валерий Герасимов, началник щаб

    14 17 Отговор
    "...Руското министерство на обраната отрече съпричастност към атаката..."

    Фашистите сме си фашисти независимо дали са руски, украински, германски. Патят обикновените хора имали злощастната участ да се родят на тази територия.

    22:25 02.01.2026

  • 25 Путинист

    40 1 Отговор
    Да те изкарат заедно със семейството ти посред зима от жилището ти на улицата го може само Зеленски и ВСУ.

    Коментиран от #40

    22:27 02.01.2026

  • 26 Хи хи

    27 1 Отговор
    Няма защо да се бърза, първо руснаците ще изчистят бандерите, после ще се заемат с териториите !!!

    22:29 02.01.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    10 15 Отговор
    Тва е фейк! Всъщност са наредили да се преместят към Москва!
    ВСУ е най-великата армия, а ЕС е най-великия съюз! Най-напобедимите и най-богатите!

    22:30 02.01.2026

  • 28 Дудов

    2 19 Отговор
    Бягайте че Украйна напредва

    22:30 02.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 чекисть..

    24 0 Отговор
    Батисването на бандерците продължава по дългия над 1500 км.бандерски фронт..а зеления мухал не може да направи-такой болшой разкрач..оти ще се разчекне

    22:34 02.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ъъъъъъъ

    20 2 Отговор
    Тъкмо зарадвахте атлантенцата, че падането на Покровск няма да се отрази и бам - "Руснаците настъпват!"

    За кого да викаме сега? Вече се обърках.... 🤔

    Коментиран от #39, #42

    22:35 02.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Последния Софиянец

    2 12 Отговор
    Бункерното за това се крие от 2022ра по калните мазета!

    22:37 02.01.2026

  • 39 Ъъъъъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ъъъъъъъ":

    Ъъъъъъъъъ

    22:37 02.01.2026

  • 40 Всъщност

    18 0 Отговор

    До коментар #25 от "Путинист":

    Това е принудителна евакуация. Хората искат да останат и посрешнат освободителите, но атлантическата укро-хунта не им дава

    22:38 02.01.2026

  • 41 Тежко криминално престъпление

    6 0 Отговор
    Чух, че Венелин Венев е бил разследван по чл. 330, А от НК (3 до 10 г. пандела).

    Не е ли тоя пигми вече в ЦСЗ?

    хардкор обитателите смятат, че купон без "веселяци" и харитковци, не е истинско парти?

    22:38 02.01.2026

  • 42 1418 дни

    1 9 Отговор

    До коментар #35 от "Ъъъъъъъ":

    Ми се видяха като два, три дня.Костеурка да бяха пуснали преди 4 години да е стигнала до Виена.

    22:39 02.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ганчев

    0 7 Отговор
    Руснаците по време на война се отличават седни особено качество -некадърност.Това е за отбелязване.

    22:44 02.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ЗАхарова

    8 0 Отговор
    ...бягайте момчета !!!

    22:47 02.01.2026

  • 47 Артилерист

    16 1 Отговор
    Вчера един пенсиониран американски подполковник публикува статия, в която обяснява, че Украйна е победена. Тя няма повече съпротивителни сили и продължава бойните действия и излишните жертви, само защото подкрепящите я западняци не й разрешават да капитулира, а киевската хунта заблуждава населението, защото тя, хунтата, се отича незабавно с признаване на поражението си. Укрофронтът е пред пълно разпадане, страната е почти обезсилена, хунтата се крепи на пропаганда и демагогия, САЩ на Тръмп оттегля подкрепата си, а тази на европейците едно, че се разпада и второ, вече е почти изчерпана. Всички разумни политици, военни, учени и журналисти съветват Зеленски да се съгласява на примирие при днешните условия на Русия, защото с всеки следващ ден те ще се влошават...

    Коментиран от #51, #54, #56, #60

    22:47 02.01.2026

  • 48 Анонимен

    8 2 Отговор
    Ах летете ескадрони,в устремът ви милиони погледи са приковани с надежда за по-добри дни.Червената армия е готова да сече с шашките си глави,приличащи на зелки.Сега е сезонът на настъплението.

    22:48 02.01.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Хехех, как да ви вярва човек на евробандеровците, дом Дори никове крадете!!!

    22:50 02.01.2026

  • 50 Венев: Евроатлантическия гурбетчия?

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Идол на Венелин Венев, ака "пигмей"":

    165см гордия Венев се бил пофалил, че би одил на гурбет, пардон!, на "мисия" в Азия да защитавал, с извинение!, бългаските интереси.

    Верно ли?

    Български интереси у Афганистан?

    22:52 02.01.2026

  • 51 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Артилерист":

    Изкукукуригал като тебе.В Северна Корея публикуваха,че са световни шампиони по футбол и че са кацнали на обратната страна на луната.Или май на слънцето беше.

    22:55 02.01.2026

  • 52 ееехх мисиркии

    8 0 Отговор
    Руснаците настъпват плахо и несигурно,а украинците отстъпват геройски и решително

    22:55 02.01.2026

  • 53 иво

    5 1 Отговор
    Ама как така, аз неколко дена чета, как руснаците, аха аха и да им свърши ей сега бензина, как вече хвърлят джапанки, щот разбираш ли, и пералните не хвърлят вече урсулитетите от зор, па пакетите ги свалял лично зельо със хилка за тенис на маса. Как тъй настъпват, де се е чуло и видяло руснаците да печелят. Руснаци, пък печелят. Как така против урсулитета ше пускате статии? Начи кат зема едно дРъво...ама руско...

    Коментиран от #55

    22:58 02.01.2026

  • 54 Абе я кажи колко руски генерал

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Артилерист":

    ВСУ го освободиха от живота?А?

    22:58 02.01.2026

  • 55 Копейкотрошач

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "иво":

    Вратленцето ти колко минути ще издържи?

    Коментиран от #61

    22:59 02.01.2026

  • 56 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Артилерист":

    Клепар,от руснак войник не става.Там е проблема.

    23:01 02.01.2026

  • 57 Омбре

    2 1 Отговор
    Тия руснаци само с чипове как воюват не е истина,а с оръжие ,ако бяха не ми се мисли. Сега сериозно, не разбирам логиката на украинците ( управляващите), да губиш територии и хора, но да отказваш преговори, при положение,че накрая резулатата ще е един и същ,само дето жертивте ще са по малко и от двете страни, но въпреки тия загуби не преговоряш с другата стрна във конфликта, при това по силаната (нито веднъж), но за сметка на това имаше безброй срещи с америкнаската и европейските страни,а не с тази дето ти взима всичко, или поне това, което е решила. какъв е смисъла от тия срещи....?

    23:01 02.01.2026

  • 58 Лев

    3 1 Отговор
    1. Украинските военни сами казват, че имат критичен недостиг на войници
    2. Зеленски не дава възрастта да пада под 25 г. на мобилизираните
    3. Лидерите на ЕС казват: "Ще подкрепяме Украйна докогато е нужно"
    4. Нашите политици от ППДБ, ГЕРБ, ДПС припяват на ЕС и те че ще помагат докато е нужно
    5. Евролибералите пускат постоянно статии как на Русия ще са нужни 10г. за да превземе Донбас
    6. Ние сега даваме на Украйна 2,4 млрд лева за следващата година
    7. Риторичен въпрос - всяка година ли през тези 10 г. ще даваме на Украйна по 2,4 млрд лева?
    8. Как може да помагаш на държава, която сама не иска да си помогне /ако искаше щеше да мобилизира не от 25г. нагоре, ами от 17г. нагоре мъжете си /само в Германия имаше статия че има украински мъже в мобилизационна възраст около 400 000, това е колкото половината им армия...само в Германия/
    9. Корупциоония скандал в Украйна е за 100 млн евро взети от съдружника на Зеленски. Ако искаше ефективно да им помага ЕС щеше да командирова по 10 служители във всяко украинско министерство, само те да разходват помощите от ЕС
    10. Как хората да харесват Урсула или да одобряват нейната политика при гореизложените факти?

    Коментиран от #64

    23:01 02.01.2026

  • 59 Омбре

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "БПФ":

    Прав си, тук има хора, където нон стоп пишат,че руснаците били слаби и украйна сама ги побеждавала,само дето не е сама и не побеждава,ама подробности.

    23:03 02.01.2026

  • 60 1418 дни

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Артилерист":

    Руски позор и безсилие.И милион руски трупове

    23:03 02.01.2026

  • 61 иво

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Копейкотрошач":

    От твойто повече със сигурност.

    23:03 02.01.2026

  • 62 az СВО Победа 80

    3 2 Отговор
    Е, нали губиха?

    Как така настъпват???

    Чувате ли се какви ги приказвате???

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #63, #66, #67

    23:03 02.01.2026

  • 63 иво

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "az СВО Победа 80":

    Е и аз това питам де. Ама някъв се докачил....

    23:04 02.01.2026

  • 64 Копеи не философствай!

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Лев":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна.Заплати- в евро.Българско евро!И не са малки. Марш!!!

    Коментиран от #68

    23:05 02.01.2026

  • 65 Първанов

    3 3 Отговор
    Честито евро българи!
    Руските убийци ще намерят възмездие!!!

    Коментиран от #69

    23:10 02.01.2026

  • 66 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги?Ммм?

    23:11 02.01.2026

  • 67 А пък

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "az СВО Победа 80":

    рускитеСвине си мрат.

    23:12 02.01.2026

  • 68 Путинист

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Копеи не философствай!":

    Чехите се усетиха и спряха вересиите за Украйна, а Ганьо тегли заеми и пълни снаряди, докато фалира. Пари няма, тегли заем и действай!

    23:12 02.01.2026

  • 69 Еврозоната

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Първанов":

    Нов мощен удар в зурлите на копейките.

    23:13 02.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания