The ​​Times: За 1418 дни войниците на Сталин стигнаха от Волга до Берлин, а тези на Путин напреднаха 50 километра

През 2026 г. Владимир Путин ще навърши 26 години на власт и е на път да се превърне в най-дълго управлявалия лидер на Руската федерация от ...