Руснаците настъпват! Киев разпореди принудителна евакуация на 44 селища в Запорожка и Днепропетровска област

Украинските власти разпоредиха принудителна евакуация от 44 селища в Запорожка и Днепропетровска област, застрашени от наближаващите руски войски.
Заповедта за изселване засяга семейства с деца, или общо 3000 души, става ясно от съобщение на министъра на възстановяването Олексий Кулеба, цитирано от Франс прес.
През последните 7 месеца от районите близко до фронта са били евакуирани общо 150 000 души. Безопасността не е гарантирана и за онези, които живеят далеч от фронта.
Междувременно броят на ранените при днешната ракетна атака по град Харков достигна 30. Руското министерство на обраната отрече съпричастност към атаката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тъй де
22:08 02.01.2026
4 Така
До коментар #1 от "Ъъъъ":си е. Като се изтегли населението.... после се бомбят наред само орки.
22:09 02.01.2026
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
22:09 02.01.2026
6 Ихуууй
Коментиран от #21
22:10 02.01.2026
7 БПФ
Коментиран от #59
22:10 02.01.2026
8 веднага принудителна евакуация на
да помагат на братята си бандери
22:11 02.01.2026
9 Прокопи Катъра
22:11 02.01.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
▪Запорожье - 29 км
▪Павлоград - 103 км
▪Краматорск - 19 км
▪Славянск - 28 км
▪Купянск - 6 км
▪Харьков - 17 км
▪Днепропетровск - 181 км
▪Николаев - 73 км
▪Одесса - 58 км
▪Полтава - 250 км
▪Сумы - 48 км
▪Киев - 350 км
Данните са от 29.10.25
22:12 02.01.2026
11 Идол на Венелин Венев, ака "пигмей"
Ура, с извинение за предстоящия "страшен съд".
Коментиран от #16, #50
22:13 02.01.2026
12 Наркомански
Клоуна каза ,че може да победи Русия през 2026 Г.
Само да му дават кинти
22:14 02.01.2026
13 Путинист
22:15 02.01.2026
14 нннн
Коментиран от #20
22:17 02.01.2026
15 А50
22:18 02.01.2026
16 Венев бил много похотлив
До коментар #11 от "Идол на Венелин Венев, ака "пигмей"":Разправят, че разпарял една "кадЪрка" на простокиро и Асеня от ПП във Външното.
Коментиран от #36
22:18 02.01.2026
17 Отец Дионисий
22:19 02.01.2026
18 стоян георгиев
22:19 02.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Путинист
До коментар #14 от "нннн":Дял живот са работили за една панелка и сега ВСУ им я отнема, за да настани там украински огневи точки. Всичко ще бъде сринато и хората, независимо от етноса ще станат бездомни клошари по гари и мазета.
Коментиран от #22
22:22 02.01.2026
21 Ихууу
До коментар #6 от "Ихуууй":онзи ден онези 28 опечените в Херсонско област е кръчмата чакаха....Ама не дойдоха руснаците.🤣
22:22 02.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Всъщност
22:24 02.01.2026
24 Валерий Герасимов, началник щаб
Фашистите сме си фашисти независимо дали са руски, украински, германски. Патят обикновените хора имали злощастната участ да се родят на тази територия.
22:25 02.01.2026
25 Путинист
Коментиран от #40
22:27 02.01.2026
26 Хи хи
22:29 02.01.2026
27 ДрайвингПлежър
ВСУ е най-великата армия, а ЕС е най-великия съюз! Най-напобедимите и най-богатите!
22:30 02.01.2026
28 Дудов
22:30 02.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 чекисть..
22:34 02.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ъъъъъъъ
За кого да викаме сега? Вече се обърках.... 🤔
Коментиран от #39, #42
22:35 02.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Последния Софиянец
22:37 02.01.2026
39 Ъъъъъъъъ
До коментар #35 от "Ъъъъъъъ":Ъъъъъъъъъ
22:37 02.01.2026
40 Всъщност
До коментар #25 от "Путинист":Това е принудителна евакуация. Хората искат да останат и посрешнат освободителите, но атлантическата укро-хунта не им дава
22:38 02.01.2026
41 Тежко криминално престъпление
Не е ли тоя пигми вече в ЦСЗ?
хардкор обитателите смятат, че купон без "веселяци" и харитковци, не е истинско парти?
22:38 02.01.2026
42 1418 дни
До коментар #35 от "Ъъъъъъъ":Ми се видяха като два, три дня.Костеурка да бяха пуснали преди 4 години да е стигнала до Виена.
22:39 02.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ганчев
22:44 02.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ЗАхарова
22:47 02.01.2026
47 Артилерист
Коментиран от #51, #54, #56, #60
22:47 02.01.2026
48 Анонимен
22:48 02.01.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Хехех, как да ви вярва човек на евробандеровците, дом Дори никове крадете!!!
22:50 02.01.2026
50 Венев: Евроатлантическия гурбетчия?
До коментар #11 от "Идол на Венелин Венев, ака "пигмей"":165см гордия Венев се бил пофалил, че би одил на гурбет, пардон!, на "мисия" в Азия да защитавал, с извинение!, бългаските интереси.
Верно ли?
Български интереси у Афганистан?
22:52 02.01.2026
51 Ами
До коментар #47 от "Артилерист":Изкукукуригал като тебе.В Северна Корея публикуваха,че са световни шампиони по футбол и че са кацнали на обратната страна на луната.Или май на слънцето беше.
22:55 02.01.2026
52 ееехх мисиркии
22:55 02.01.2026
53 иво
Коментиран от #55
22:58 02.01.2026
54 Абе я кажи колко руски генерал
До коментар #47 от "Артилерист":ВСУ го освободиха от живота?А?
22:58 02.01.2026
55 Копейкотрошач
До коментар #53 от "иво":Вратленцето ти колко минути ще издържи?
Коментиран от #61
22:59 02.01.2026
56 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #47 от "Артилерист":Клепар,от руснак войник не става.Там е проблема.
23:01 02.01.2026
57 Омбре
23:01 02.01.2026
58 Лев
2. Зеленски не дава възрастта да пада под 25 г. на мобилизираните
3. Лидерите на ЕС казват: "Ще подкрепяме Украйна докогато е нужно"
4. Нашите политици от ППДБ, ГЕРБ, ДПС припяват на ЕС и те че ще помагат докато е нужно
5. Евролибералите пускат постоянно статии как на Русия ще са нужни 10г. за да превземе Донбас
6. Ние сега даваме на Украйна 2,4 млрд лева за следващата година
7. Риторичен въпрос - всяка година ли през тези 10 г. ще даваме на Украйна по 2,4 млрд лева?
8. Как може да помагаш на държава, която сама не иска да си помогне /ако искаше щеше да мобилизира не от 25г. нагоре, ами от 17г. нагоре мъжете си /само в Германия имаше статия че има украински мъже в мобилизационна възраст около 400 000, това е колкото половината им армия...само в Германия/
9. Корупциоония скандал в Украйна е за 100 млн евро взети от съдружника на Зеленски. Ако искаше ефективно да им помага ЕС щеше да командирова по 10 служители във всяко украинско министерство, само те да разходват помощите от ЕС
10. Как хората да харесват Урсула или да одобряват нейната политика при гореизложените факти?
Коментиран от #64
23:01 02.01.2026
59 Омбре
До коментар #7 от "БПФ":Прав си, тук има хора, където нон стоп пишат,че руснаците били слаби и украйна сама ги побеждавала,само дето не е сама и не побеждава,ама подробности.
23:03 02.01.2026
60 1418 дни
До коментар #47 от "Артилерист":Руски позор и безсилие.И милион руски трупове
23:03 02.01.2026
61 иво
До коментар #55 от "Копейкотрошач":От твойто повече със сигурност.
23:03 02.01.2026
62 az СВО Победа 80
Как така настъпват???
Чувате ли се какви ги приказвате???
🤣🤣🤣
Коментиран от #63, #66, #67
23:03 02.01.2026
63 иво
До коментар #62 от "az СВО Победа 80":Е и аз това питам де. Ама някъв се докачил....
23:04 02.01.2026
64 Копеи не философствай!
До коментар #58 от "Лев":Отивай да пълниш снаряди за Украйна.Заплати- в евро.Българско евро!И не са малки. Марш!!!
Коментиран от #68
23:05 02.01.2026
65 Първанов
Руските убийци ще намерят възмездие!!!
Коментиран от #69
23:10 02.01.2026
66 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #62 от "az СВО Победа 80":Премери ли ги?Ммм?
23:11 02.01.2026
67 А пък
До коментар #62 от "az СВО Победа 80":рускитеСвине си мрат.
23:12 02.01.2026
68 Путинист
До коментар #64 от "Копеи не философствай!":Чехите се усетиха и спряха вересиите за Украйна, а Ганьо тегли заеми и пълни снаряди, докато фалира. Пари няма, тегли заем и действай!
23:12 02.01.2026
69 Еврозоната
До коментар #65 от "Първанов":Нов мощен удар в зурлите на копейките.
23:13 02.01.2026