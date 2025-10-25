Спортът по ТВ в събота (25 октомври)

БАСКЕТБОЛ
22:00 часа (Испания, Лига Ендеса) Бургос – Сарагоса (Диема Спорт)
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (efbet Супер Волей) Локомотив Авиа (Пловдив) – Славия (MAX Sport 2)
ТЕНИС
16:00 часа Турнир за мъже в Виена (MAX Sport 1)
16:00 часа Турнир за мъже в Базел (MAX Sport 2)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
09:30 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Китай (Евроспорт 2)
10:30 часа (Алпийски ски) Световна купа в Зьолден, жени (Евроспорт 1)
11:30 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Китай (Евроспорт 2)
13:40 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Китай (Евроспорт 2)
13:45 часа (Алпийски ски) Световна купа в Зьолден, жени (Евроспорт 1)
15:50 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Китай (Евроспорт 2)
22:00 часа (НХЛ) Бостън Бруинс – Колорадо Авъланч (MAX Sport 1)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
07:50 часа (Мото 3, Мото 2) Гран При на Малайзия, квалификация (MAX Sport 2)
08:15 часа (Суперкарс) Първо състезание в Голд Коуст (MAX Sport 1)
10:00 часа (Мото GP) Гран При на Малайзия, квалификация (MAX Sport 2)
20:30 часа (Формула 1) Гран При на Мексико, трета тренировка (Диема Спорт)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
06:30 часа (Голф) Genesis Championship (MAX Sport 3)
14:00 часа Световно първенство по преодоляване на препятствия в Пекин (БНТ 3)
15:00 часа (Снукър) Северна Ирландия Оупън (Евроспорт 1)
20:45 часа (Снукър) Северна Ирландия Оупън (Евроспорт 1)
21:00 часа (Бойни) UFC 321: Аспинал срещу Ган (MAX Sport 2)
БГ ФУТБОЛ
13:00 часа (efbet Лига) Ботев (Враца) – Септември (София) (Диема Спорт)
15:30 часа (efbet Лига) Славия – Черно море (Диема Спорт)
18:00 часа (efbet Лига) Левски – Добруджа (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
14:00 часа (Германия, Втора бундеслига) Арминия – Елверсберг (Диема Спорт 3)
14:00 часа (Германия, Втора бундеслига) Динамо (Дрезден) – Падерборн (Нова Спорт)
14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Ипсуич – Уест Бромич (Диема Спорт 2)
15:00 часа (Испания, Ла Лига) Жирона – Овиедо (MAX Sport 4)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Парма – Комо (MAX Sport 3)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Борусия (Мьонхенгладбах) – Байерн (Диема Спорт 3)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Челси – Съндърланд (Диема Спорт 2)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Нюкасъл – Фулъм (Нова Спорт)
17:15 часа (Испания, Ла Лига) Еспаньол – Елче (MAX Sport 4)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Наполи – Интер (MAX Sport 3)
19:30 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Юнайтед – Брайтън (Диема Спорт 2)
19:30 часа (Германия, Бундеслига) Борусия (Дортмунд) – Кьолн (Диема Спорт 3)
19:30 часа (Испания, Ла Лига) Атлетик (Билбао) – Хетафе (MAX Sport 4)
20:00 часа (Франция, Лига 1) Монако – Тулуза (Нова Спорт)
21:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Херта – Фортуна (Дюселдорф) (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Кремонезе – Аталанта (MAX Sport 3)
22:00 часа (Англия, Висша лига) Брентфорд – Ливърпул (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Валенсия – Виляреал (MAX Sport 4)
22:05 часа (Франция, Лига 1) Ланс – Марсилия (Нова Спорт)
22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Бенфика – Ароука (Ринг)
