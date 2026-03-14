ЦСКА 1948 ще опита да се завърне на победния път във Варна

14 Март, 2026 07:59 356 0

"Соколите" влизат в срещата на 13-а позиция с 23 точки

Павел Ковачев

Спартак Варна приема ЦСКА 1948 в мач от 26-ия кръг на еfbet Лига. Двубоят е днес от 12:45 часа и ще се предава пряко по DIEMA SPORT.

"Соколите" влизат в срещата на 13-а позиция с 23 точки. Отборът допусна тежка загуба с 0:4 от Славия в последния кръг, като сега ще се опита да измъкне точки от "червените", които са им много необходими в битката за оцеляване.

В същото време ЦСКА 1948 е трети с 47 точки. Тимът завърши наравно 0:0 у дома с Ботев Пловдив в последния кръг, а преди това записа две поредни победи. Възпитаниците на Александър Александров са в серия от три мача без допуснат гол.

Аут за домакините ще бъде наказаният Таилсон.

За гостите аут от групата най-вероятно отново ще бъде Диего Медина. Флориан Кребс е с травма, а в отбора се завръща Елиас Франко.

Главен съдия на двубоя е Венцислав Митрев.


