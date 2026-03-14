Формула 1 отмени състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия заради войната

14 Март, 2026 07:35 631 4

  • формула 1-
  • гран при на бахрейн-
  • гран при на саудитска арабия-
  • спорт-
  • иран-
  • война

Официалното потвърждение се очаква в рамките на следващите 48 часа, но информацията вече е потвърдена от достоверни източници

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Формула 1 взе окончателно решение да отмени предстоящите състезания за Гран при на Бахрейн и Гран при на Саудитска Арабия, пише Gpblog. Официалното потвърждение се очаква в рамките на следващите 48 часа, но информацията вече е потвърдена от достоверни източници. Основната причина за драстичната мярка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и преките въздушни удари, които засегнаха териториите на двете държави.

Ситуацията се влоши рязко още преди старта на сезона в Австралия, когато бяха извършени въздушни атаки срещу Иран, последвани от ответни удари. Цел на иранските ракети станаха именно Бахрейн и Саудитска Арабия, което направи провеждането на масови спортни събития в региона изключително опасно. Още преди началото на шампионата се появиха първите сериозни индикации за проблеми, след като планираните тестове на гуми Пирели на пистата Сахир бяха отменени. Екипите на Мерцедес и Макларън се оказаха блокирани в хотелите си за няколко дни поради затворено въздушно пространство, преди да успеят да се приберат безопасно в Европа.

Тази промяна води до безпрецедентна празнина в програмата на най-бързия спорт. След Гран при на Япония пилотите и отборите ще излязат в принудителна пауза от близо пет седмици, като следващият старт по график ще бъде чак на 3 май в Маями. Сигурността на персонала и състезателите остава приоритет номер едно за ФИА и Либърти Медия в този труден за региона момент.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Ква война, бе, къде? Кой се трепе? Не беше ли на друго място?

    07:39 14.03.2026

  • 2 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Страхливци...

    07:54 14.03.2026

  • 3 Хубава работа !

    0 0 Отговор
    Персите не са варвари, състезанието не им пречи!

    08:13 14.03.2026

  • 4 Азззззззз

    1 0 Отговор
    Толкова ли е сложно да разместят календара?!

    08:14 14.03.2026

