Формула 1 отмени състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия заради войната

Ръководството на Формула 1 взе окончателно решение да отмени предстоящите състезания за Гран при на Бахрейн и Гран при на Саудитска Арабия, пише Gpblog. Официалното потвърждение се очаква в рамките на следващите 48 часа, но информацията вече е потвърдена от достоверни източници. Основната причина за драстичната мярка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и преките въздушни удари, които засегнаха териториите на двете държави.

Ситуацията се влоши рязко още преди старта на сезона в Австралия, когато бяха извършени въздушни атаки срещу Иран, последвани от ответни удари. Цел на иранските ракети станаха именно Бахрейн и Саудитска Арабия, което направи провеждането на масови спортни събития в региона изключително опасно. Още преди началото на шампионата се появиха първите сериозни индикации за проблеми, след като планираните тестове на гуми Пирели на пистата Сахир бяха отменени. Екипите на Мерцедес и Макларън се оказаха блокирани в хотелите си за няколко дни поради затворено въздушно пространство, преди да успеят да се приберат безопасно в Европа.

Тази промяна води до безпрецедентна празнина в програмата на най-бързия спорт. След Гран при на Япония пилотите и отборите ще излязат в принудителна пауза от близо пет седмици, като следващият старт по график ще бъде чак на 3 май в Маями. Сигурността на персонала и състезателите остава приоритет номер едно за ФИА и Либърти Медия в този труден за региона момент.

F1 looks set for a five-week break after the Japanese GP, with the Bahrain and Saudi Arabian races expected to cancelled as a result of the war in the Middle East 🗓️



The calendar would be cut to 22 races with F1 taking a commercial hit of more than £100m. pic.twitter.com/n2DWIp3XwC — BBC Sport (@BBCSport) March 13, 2026