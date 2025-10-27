Новини
Спорт »
Световен футбол »
Обявиха съдиите за предстоящите мачове за Купата на България

Обявиха съдиите за предстоящите мачове за Купата на България

27 Октомври, 2025 06:45 537 0

  • футбол-
  • купа на българия-
  • съдии

Ето кои рефери ще ръководят срещите

Обявиха съдиите за предстоящите мачове за Купата на България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от втория кръг на турнита за Купата на България по футбол:

28 октомври, 12:45 часа
ОФК Спартак Плевен - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Никифор Деянов Велков 4-ти: Борис Борисов Попов

28 октомври, 13:30 часа
ОФК Бдин 1923 - Добруджа 1919
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Георги Димчев Великов 4-ти: Валентин Любомиров Стефанов

28 октомври, 13:30 часа
Рилски спортист-2011 - Локомотив София 1929 ЕАД
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ти: Петър Георгиев Димитров

28 октомври, 13:30 часа
Ямбол 1915 - Спартак Варна 1918
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ти: Георги Иванов Иванов

28 октомври, 15:45 часа
Фратрия - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов 4-ти:Георги Петров Стоянов

28 октомври, 18:45 часа
ФК Дунав Русе - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлета Веселинова Рашкова 4-ти:Иво Петров Иванов

29 октомври, 12:00 часа
Футболен клуб Миньор-Перник - ПФК Черно море АД
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров 4-ти:Димитър Цолов Буров

29 октомври, 13:30 часа
Севлиево - ЦСКА
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ти:Георги Димитров Давидов

29 октомври, 13:30 часа
ФК Марек 1915 - ПФК Монтана 1921
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Християн Антонов Терзиев 4-ти:Божидар Тихомиров Тодоров

29 октомври, 13:30 часа
ФК Витоша - ПФК Берое
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов 4-ти:Кристина Георгиева Георгиева

29 октомври, 13:30 часа
ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ти:Георги Георгиев Новачев

29 октомври, 13:30 часа
Спортист 2009 - ПФК Септември София
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ти:Васимир Маруан Ел-Хатиб

29 октомври, 13:30 часа
Загорец - ПФК Ботев Враца
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков 4-ти:Красимир Маргаритов Кръстев

29 октомври, 16:30 часа
ФК Хебър 1918 - ПФК Левски
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ти:Георги Петров Стоянов

30 октомври, 13:30 часа
Черноморец 1919 Бургас - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров 4-ти:Тодор Недялков Киров

30 октомври, 16:30 часа
ОФК Янтра 2019 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Дарин Василев Иванов 4-ти: Стоян Панталеев Арсов


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ