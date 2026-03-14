Спортът по ТВ в събота (14 март)

14 Март, 2026 07:45 604 0

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов

05.00 Формула 1, спринт за Гран при на Китай Диема спорт 3

07.45 Формула 1, академия, Гран при на Китай Диема спорт 3

08.30 Рали, световен шампионат, Кения МАХ Спорт 1

09.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Китай Диема спорт 3

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Оре, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1

10.50 Ски бягане: Световна купа в Осло, 50 км, масов старт, мъже и жени Евроспорт 2

12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Куршевел, спускане, мъже Евроспорт 1

12.45 Спартак – ЦСКА 1948 Диема спорт

13.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Оре, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1

14.00 Арминия – Падерборн Диема спорт 3

14.00 Холщайн – Нюрнберг Нова спорт

14.00 Волейбол, Екзаджъбашъ – Жешов МАХ Спорт 1

14.30 Ковънтри – Саутхемптън Диема спорт 2

14.30 Колоездене: Париж Ница, седми етап, мъже Евроспорт 2

15.00 Жирона – Атлетик МАХ Спорт 4

15.00 Рали, световен шампионат, Кения МАХ Спорт 1

15.15 Ботев (Пд) – Ботев (Вр) Диема спорт

15.20 Ски скокове: Световна купа в Осло, голяма шанца, жени Евроспорт 1

16.00 Интер – Аталанта МАХ Спорт 3

16.10 Ръгби, Ейре – Шотландия МАХ Спорт 1

16.15 Колоездене: Тирено Адриатико, шести етап, мъже Евроспорт 2

16.30 Байер – Байерн Диема спорт 3

16.30 Борусия (Д) – Аугсбург Нова спорт

17.00 Съндърланд – Брайтън Диема спорт 2

17.00 Биатлон: Световна купа в Отепяе, преследване, жени Евроспорт 2

17.15 Атлетико – Хетафе МАХ Спорт 4

17.45 Лудогорец – ЦСКА Диема спорт

17.45 Ски скокове: Световна купа в Осло, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

19.00 Наполи – Лече МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Нефтохимик – Локомотив Авиа МАХ Спорт 2

19.15 Баскетбол, Балкан – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 1

19.30 Овиедо – Валенсия МАХ Спорт 4

19.30 Челси – Нюкасъл Диема спорт 2

19.30 Арсенал – Евертън Диема спорт 3

19.30 Хамбургер – Кьолн Нова спорт

18.45 ПСВ Айндховен – НЕК Ринг

20.00 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3

20.00 Сноуборд: Световна купа във Вал Сен Коме, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 1

20.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, трети ден Евроспорт 2

21.00 Баскетбол, Тенерифе – Манреса Диема спорт

21.30 Херта – Бохум Нова спорт

21.45 Удинезе – Ювентус МАХ Спорт 3

22.00 Реал – Елче МАХ Спорт 4

22.00 Уест Хем – Манчестър Сити Диема спорт 2

22.00 Аякс – Спарта Ринг

22.05 Монако – Брест Диема спорт 3

22.10 Ръгби, Франция – Англия МАХ Спорт 2

22.30 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1

00.00 НБА, Бостън – Вашингтон Диема спорт

03.00 UFC, Емет срещу Вейекос МАХ Спорт 2

04.00 НХЛ, Ванкувър – Сиатъл МАХ Спорт 1

04.35 Формула 1, състезание 2 за Гран при на Китай Диема спорт 3


