Меле между Реал и Барселона, полицията се намеси (ВИДЕО)

27 Октомври, 2025 06:13 1 143 0

  • реал мадрид-
  • барселона-
  • ла лига. педри-
  • меле-
  • футбол

Инициатор на кавгата изглеждаше Винисиус Жуниор от показаните кадри, след като той се бе конфронтирал с някой от щаба на Барселона

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последните секунди на дербито между Реал Мадрид и Барселона от десетия кръг на Ла Лига Педри бе изгонен, след като получи втори жълт картон за опасно влизане в краката на Орелиен Чуамени. Това породи сериозно напрежение между футболистите и щабовете на двата тима, които влязоха в сериозни пререкания, имаше блъскане и удари.

Инициатор на кавгата изглеждаше Винисиус Жуниор от показаните кадри, след като той се бе конфронтирал с някой от щаба на Барселона. Намеси се и полиция, която опита да тушира напрежението и да не стигне до ескалация. Жълти картони получиха Едер Милитао и резервният вратар Лунин от Реал Мадрид.

