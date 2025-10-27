Меле между Реал и Барселона, полицията се намеси (ВИДЕО)

В последните секунди на дербито между Реал Мадрид и Барселона от десетия кръг на Ла Лига Педри бе изгонен, след като получи втори жълт картон за опасно влизане в краката на Орелиен Чуамени. Това породи сериозно напрежение между футболистите и щабовете на двата тима, които влязоха в сериозни пререкания, имаше блъскане и удари.

Инициатор на кавгата изглеждаше Винисиус Жуниор от показаните кадри, след като той се бе конфронтирал с някой от щаба на Барселона. Намеси се и полиция, която опита да тушира напрежението и да не стигне до ескалация. Жълти картони получиха Едер Милитао и резервният вратар Лунин от Реал Мадрид.

Вижте повече от напрежението във видеото.

VINÍCIUS JR defendiendo este escudo ante los ladrones del Barcelona 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/9cDzVN7Xsu — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 26, 2025